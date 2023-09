Mladým startupem roku je Upheal. Aplikace, která dává terapeutům superschopnosti

Nejlepší startupové začátky bývají ty, které vycházejí z vlastní zkušenosti – a u společnosti Upheal to není jinak. Juraj Chrappa na začátku roku 2020 procházel těžkým vyhořením. Z pracovních důvodů i kvůli nemoci v rodině se nemohl soustředit a spát, udělat i to nejmenší rozhodnutí bylo téměř nesnesitelné. Zážitek to nebyl příjemný, zato ho nadchla oblast duševního zdraví. A i když ještě v tu chvíli nevěděl, co konkrétně bude řešit, rozhodl se, že jeho další projekt se bude pohybovat v ní. Stal se jím Upheal, který na Startup Awards právě získal ocenění Mladý startup roku.

Taková cena znamená, že je firma čerstvou nadějí na budoucího jednorožce, tedy společnost, která jednou v hodnotě přeroste jednu miliardu dolarů. Hodnocení přitom zahrnuje inovativnost, potenciál, velikost cílového trhu, dopad i stávající rychlost růstu.

„Pro mě Upheal propojuje dvě oblasti, které jsou nesmírně důležité – psychické zdraví a umělou inteligenci. Velice fandím startupům, které se vrhají na desítky let staré byznysy a dokážou zde přijít s obrovskou inovací. Zde jde nejen o inovaci v provozu praxe, ale zejména o lepší péči o pacienta. A tento přesah, kdy nejde jen o tržby, má pro mne skutečně značný význam,“ popisuje svůj postoj jeden z porotců David Pavlík, CTO společnosti Nano Energies.

„Bylo jen otázkou času, kdy se pozornost zaměří k natolik hodnotným oblastem, jako je zdravotnictví,“ hovoří o řešení Uphealu Pavla Bobošíková, zakladatelka startupu WFHomie a další členka poroty. „ Je super, že díky firmám, jako je Upheal, se mohou lékaři a terapeuti soustředit víc na práci s klientem než na zápisky a administrativu,“ dodává.

Když pomáhá umělá inteligence

Od Chrappova prvotního rozhodnutí uplynul více než rok, proběhlo přes stovku rozhovorů s odborníky a projektu přibyl spoluzakladatel Martin Horváth. Teprve pak se Chrappa rozhodl, na co se vlastně startup zaměří, a ještě o něco později firmu spustili oficiálně. Upheal se pustil do takzvaného healthtechu, tedy do oblasti zdraví, v tomto případě mentálního, přidal technologie. A to tak, aby pomohl terapeutům.

Vyvinul systém, ve kterém se poznámky, jimiž se jinak terapeuti musejí zabývat, udělají během rozhovoru při sezení v podstatě samy. Tedy za pomoci umělé inteligence. A pak se díky ní taky samy uloží do správné složky, nabídnou ucelený souhrn ze sezení, roztřídí informace a zdůrazní vše důležité, co bylo zmíněno: lidi, místa i další fakta.

„Terapeuti všeho druhu rádi pomáhají lidem, ale jsou frustrováni neustálým přívalem administrativních úkonů, mezi nimiž vede psaní poznámek a dokumentace. Je to časově náročné, často neproduktivní a stále se to opakuje, což způsobuje mnohým hrůzu a prokrastinaci. Ano, i terapeuti mají problémy. Přesto je to nevyhnutelné,“ vysvětluje Chrappa.

Zmíněné funkce už samy o sobě nejen významně ulehčují a zpříjemňují odborníkům práci. „Co mě ale opravdu nadchlo je potenciál Uphealu změnit terapii. Ten proces už začal. S šikovnou analýzou sezení můžete vidět, kde jsou při povídání klienta pauzy, místa, kdy mluví v pozitivním nebo negativním duchu, nebo třeba kde je řeč orientována na minulost nebo budoucnost,“ popisuje Michael Eisen, jeden z psychoterapeutů, kteří s Uphealem pracují.

Upheal je oficiálně česko-americký s entitou za oceánem. Loni na podzim na svůj rozvoj získal investici ve výši lehce přes jeden milion dolarů, kterou vedl fond Kaya VC a k němuž se dál přidali investoři z fondů Credo a Calm/Storm. A dále řada významných andělských investorů. Mezi mnohými jmenujme Juraje Masára (spoluzakladatel Better Stack, mimochodem našeho loňského vítěze Mladého startupu), Javiera Suareze (spoluzakladatel Oliva Health & Travel Perk), Andreje Kisku (bývalý partner Credo Ventures) či Antona Zajace (spoluzakladatel Esetu).

Upheal zvolila mezi dalšími nadějnými mladými startupy odborná porota skládající se z významných osobností startupové, technologické i investorské scény s velkými zkušenostmi ze zakládání inovativních projektů. Zasedla v ní Dita Formánková, zakladatelka Czechitas, Ondřej Vlček, prezident společnosti Gen, Ondřej Bartoš, partner v Credo Ventures, Pavla Bobošíková, zakladatelka WFHomie, David Pavlík, CTO společnosti Nano Energies, Zdeněk Cendra, zakladatel CDN77, a Petra Moravcová, investorka z 3VC.

CzechCrunch v rámci soutěže Startup Awards ocenil osobnosti a firmy v dalších třech kategoriích, jejichž vítězové si odnesli skleněné sošky ve tvaru loga soutěže od českého designéra Lukáše Nováka. Investiční trefu mají na kontě fondy Reflex a Novira. Cenu za startupovou osobnost roku získal Jaroslav Beck. Označení nejpopulárnější startup má Qerko.

Startup Awards jsou oceněním, jehož cílem je mimo jiné přitáhnout pozornost k mladým, rychle rostoucím firmám, ukázat, jak jejich nápady ovlivňují běžné životy v Česku i mimo něj, představit veřejně české talenty a upozornit na skutečnost, že startupové nápady jsou všude kolem nás.

