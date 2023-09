Za miliardy prodal Beat Saber, ale je teprve na začátku. Startupovou osobností roku je Jaroslav Beck

Pomohl stvořit globálně úspěšnou hru. Investuje do startupů. Zakládá nadaci. A chystá i další projekty. Jaroslav Beck v českém byznysu není neznámou tváří a teď jeho úspěchy a přínos ocenila také odborná porota soutěže Startup Awards, která mu v hlasování udělila titul Startupová osobnost roku.

Příběh Jaroslava Becka byl popsaný již mnohokrát. Když před lety zahlédl ukázku z teprve připravované hry, kterou na internet vypustil Ján Ilavský, okamžitě ho zaujala. Nabídl se, že k efektnímu švihání mečů, kterými hráči ve virtuální realitě rozbíjejí letící kostky, napíše hudbu. Beck se tak přidal ke slovenským kolegům Jánu Ilavskému a Vladimíru Hrinčárovi, kteří přišli s vývojem hry jako takové. A z jejich projektu se stal hit.

Z česko-slovenského titulu Beat Saber se stala jedna z nejstahovanějších a nejúspěšnějších her pro virtuální realitu vůbec. I proto ji brzy po jejím rozletu koupil v miliardovém obchodu zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg, loni se z firmy Beat Games stalo největší herní studio v Česku. „Když se ohlédnu za dosavadní cestou Beat Saberu, pořád se štípu, jestli se to všechno opravdu stalo. Tři lidé v Praze založili studio a spustili hru, která se nečekaně stala jednou z nejúspěšnějších VR her současnosti,“ napsal Beck nedávno na sociálních sítích, kde zároveň oznámil, že „po šesti divokých letech“ odchází z pozice hudebního ředitele a šéfa studia.

Nudit se ale neplánuje. Už před rokem v rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že by rád v Česku viděl další úspěchy podobné Beat Saberu, a proto se rozhodl investovat do nadějných startupů – podpořil například projekty jako Qerko, Live Penalty, Outfindo či ArtMaster. Do nich často vkládá finance společně s Robertem Kynclem, který je nejvýše postaveným Čechem světového showbyznysu a po štacích v Netflixu, HBO či YouTube se nedávno stal šéfem jednoho z největších hudebních vydavatelství Warner Music.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Jaroslav Beck, spoluzakladatel herního studia Beat Games

Kromě investování chystá rozjet nadaci nazvanou Giving Beck, kterou bere jako poděkování za úspěch, jaký on sám mohl zažít. Zaměří se na poskytování kompletního vybavení pro zvukovou produkci a na hudební vzdělávání mladých lidí ve školách a dětských domovech. Jedním z dalších Beckových projektů je ochucená perlivá voda bez cukru a sladidel Cans, kterou se svým týmem představil během léta.

Globální úspěch, podpora českých startupů i další projekty přesvědčily odbornou porotu Startup Awards, aby jako Startupovou osobnost roku vybrala právě Becka. „Pro mnoho lidí je Beat Saber synonymem ke hrám ve virtuální realitě a je úžasné vidět, že světovou ikonou úspěšných startupů nemusí být jen tradiční developeři nebo zakladatelé SaaS firem, ale i lidé s víc kreativním backgroundem. Přeji mnoho úspěchů v nastávajících projektech,“ komentuje ocenění zakladatelka exitovaného startupu WFHomie Pavla Bobošíková, která zasedla do odborné poroty.

„S Jardou Beckem se znám ještě z jeho časů ve Spojených státech, zejména z baru na Venice Beach v Los Angeles. Obdivuji ho nejen za jeho byznysové úspěchy, ale zejména za jeho osobní přístup k věcem – jak se rozhodl naučit kompozici hudby, jak se vždy dívá hodně do budoucnosti nebo jak nezapomíná být dobrým člověkem, což prokázal už v mnoha případech,“ přidává další z členů poroty David Pavlík.

„Jsem přesvědčený, že Jarda je teprve na začátku, a to, co dokáže, ho tak nejen posune na zcela novou úroveň, ale pro nás všechny udělá tento svět lepším,“ doplňuje Pavlík, jenž má za sebou kariéru ze společností jako SpaceX, Microsoft, Netflix i český ShipMonk a nyní pomáhá s růstem energetické firmě Nano Energies.

Jaroslava Becka zvolila mezi dalšími kandidáty odborná porota skládající se z významných osobností startupové, technologické i investorské scény s velkými zkušenostmi ze zakládání inovativních projektů. Zasedla v ní Dita Formánková, zakladatelka Czechitas, Ondřej Vlček, prezident společnosti Gen, Ondřej Bartoš, partner v Credo Ventures, Pavla Bobošíková, zakladatelka WFHomie, David Pavlík, CTO společnosti Nano Energies, Zdeněk Cendra, zakladatel CDN77, a Petra Moravcová, investorka z 3VC. Více

CzechCrunch v rámci soutěže Startup Awards kromě Jaroslava Becka ocenil osobnosti a firmy v dalších třech kategoriích, jejichž vítězové si odnesli skleněné sošky ve tvaru loga soutěže od českého designéra Lukáše Nováka. Titul mladého startupu roku, tedy takového, který má potenciál stát se příštím miliardovým jednorožcem, získal Upheal. Označení nejpopulárnější startup má Qerko. O investiční trefu se pak postaraly fondy Reflex Capital a Novira Capital za podporu startupu Smartlook, který se letos prodal za více než miliardu.

Startup Awards jsou oceněním, jehož cílem je mimo jiné přitáhnout pozornost k mladým, rychle rostoucím firmám, ukázat, jak jejich nápady ovlivňují běžné životy v Česku i mimo něj, představit veřejně české talenty a upozornit na skutečnost, že startupové nápady jsou všude kolem nás.

