Nejpopulárnějším startupem letoška se stalo Qerko. Mění způsob, jak platíme v restauracích

Pojem QR kód za poslední roky v Česku zdomácněl. Usídlil se však především na dokladech a u vyúčtování služeb, případně u některých webových projektů. Startup Qerko jeho možnosti pojímá úplně jinak. Malou destičku s QR kódem usadil na stoly v restauracích a lidem, kteří tam chodí, nabídl do mobilů jednoduchou aplikaci. Takovou, díky které nemusejí čekat na obsluhu. Sami si z účtu vyberou, co potřebují zaplatit, snadno si mezi sebou obnos rozdělí a pak prostě odejdou. Dohromady už Qerkem zaplatilo přes půl milionu lidí a část z nich startup oslovil natolik, že se rozhodli vynést ho až na vrchol soutěže o nejpopulárnější startup roku.

Populární ostatně je na mnoha frontách: Qerko nejen ulehčuje placení zákazníkům v restauracích a barech, ale oblíbila si ho i obsluha, už proto, že prý díky němu lidé dávají vyšší spropitné. Majitelům podniků má zase mimo jiné zrychlit chod restaurace, a tím pádem i vydělat víc peněz.

Qerko vystoupalo pomyslně na vrchol během hlasování veřejnosti a později i reálně na pódium během slavnostního večera při přebírání ceny v rámci Startup Awards. Navázalo tak na loňského vítěze, aplikaci Placehunter. A letos předstihlo Úžasná místa – projekt, který přináší tipy na zajímavé výlety, skončil v pořadí druhý. Třetím nejoblíbenějším startupem se stalo Testuj.to.

Akorát nás to zdržovalo

Za Qerkem stojí Lukáš Kovač, který dříve působil jako produktový manažer v Seznamu či Avastu. Začal jednoduše – už ho nebavilo, jak musí trávit část času v restauracích.

„Chodili jsme do jedné restaurace, kde když jsme chtěli zaplatit každý zvlášť, museli jsme na kasu. U ní už před námi byla fronta a všichni z toho byli akorát otrávení, protože to zdržovalo. Říkal jsem si, že to přece musí mít nějaké lepší a efektivnější řešení,“ uvedl dříve pro CzechCrunch.

Odstartoval úspěšně, v roce 2019 získal první investici od Mitonu, pak ovšem přišla pandemie a plány se poněkud zasekly. Byl to šok, Kovač ale později uvedl, že taky příležitost. A to díky vyššímu zájmu o digitalizaci, která dopadla i na restauratéry, naznačil tehdy zakladatel. Miton do projektu vložil další peníze a Qerko si dopřálo příznivý restart.

Foto: Qerko Lukáš Kovač, zakladatel startupu Qerko

Nyní se může chlubit vysokými čísly. Už na začátku letoška počet uživatelů Qerka dosáhl každý měsíc 130 tisíc. Najdete ho třeba v Kolkovně Dock, Puvi Karlín či Turnovské pivnici Waltrovka. Mimo hlavní město je třeba v Restauraci Símalka v Klášterci nad Ohří, Bowling centru v Kopřivnici nebo Coradia Cafe v Teplicích. Čtverečky, které mobily umí přečíst, jsou nověji i v Potrefené huse Hybernská, podnicích Sia, Bruxx nebo Vinohradský parlament.

Qerko začalo působit na Slovensku. A pak vykročilo mimo gastronomii, když se spojilo s videoplatformou Tivio, takže přes vyfocení QR kódu a prostřednictvím aplikace jde rychle platit za rozhovory na DVTV, pořady z nabídky JOJ play nebo sportovní zápasy na Oktagon TV. Ještě o něco dřív se Qerko spojilo i se Skip Pay (dříve Mallpay).

Startup disponuje licencí ČNB. Kromě cílení na zákazníky restaurací vychází vstříc i jejich provozovatelům. Data o platbách jim totiž ukazuje v takové formě, která umožňuje vhled do zákaznického chování. Díky tomu mohou následně automatizovaně naplánovat třeba kampaně na konkrétní segmenty zákazníků.

CzechCrunch v rámci soutěže Startup Awards kromě Qerka ocenil osobnosti a firmy v dalších třech kategoriích, jejichž vítězové si odnesli skleněné sošky ve tvaru loga soutěže od českého designéra Lukáše Nováka. Cenu za startupovou osobnost roku získal Jaroslav Beck. Investiční trefou roku se stalo zhodnocení vstupu Novira Capital a Reflex Capital díky prodeji Smartlooku do rukou Cisca. A titul mladého startupu roku, tedy takového, který má potenciál stát se příštím jednorožcem, má nově Upheal.

Startup Awards jsou oceněním, jehož cílem je mimo jiné přitáhnout pozornost k mladým, rychle rostoucím firmám, ukázat, jak jejich nápady ovlivňují běžné životy v Česku i mimo něj, představit veřejně české talenty a upozornit na skutečnost, že startupové nápady jsou všude kolem nás.

