Milan Polák, spoluzakladatel módního e-shopu Different a šéf Zootu

Tuzemský e-commerce hráč Zoot byl ještě několik let zpátky sám ve velkých problémech, až skončil v insolvenci. Po změně majitele i vedení, ozdravném procesu a akvizicích dalších konkurenčních e-shopů se z něj postupně stává zdravý byznys a prodávání módy na internetu nyní učí další značku – francouzskou Camaieu, jež se kvůli pandemii musela stáhnout z celého regionu. Zoot její zboží vykoupil a oblečení začal opět prodávat, nyní jde o nejprodávanější značku na českém e-shopu.

Historie francouzské značky Camaieu se začala psát v roce 1984 s cílem nabídnout ženám dostupnou módu, na českém trhu působila osmnáct let a provozovala zde až sedmadvacet prodejen. Osudnou se jí ale stala pandemie koronaviru, kdy nedokázala dostatečně efektivně reagovat na vládní opatření, jež tyto prodejny napříč regionem uzavřela.

Ve střední Evropě právě kvůli tomu módní firma svoje aktivity koncem roku 2020 ukončila a skončila v insolvenci. V tuzemsku v té době měla celkem 19 obchodů, v širším regionu se jejich počet pohyboval ve stovkách. S problémy se přitom značka Camaieu potýká globálně, negativní vliv na její fungování měl nástup e-commerce, který pandemický rok 2020 ještě zesílil.

Příležitosti se ale chopil tuzemský módní hráč – firma Digital People, jež zastřešuje prodejce Zoot, Urban Store, Bibloo a Different. Její donedávna většinový vlastník, investiční skupina Natland, navíc do společnosti v transakci za stovky milionů korun pustil nového investora, slovenské Across e-commerce.

Prodejna českého módního e-shopu Zoot Foto: Zoot

Protože značka Camaieu byla nucena uzavřít své prodejny, na skladech jí zůstalo ležet ladem téměř půl milionu kusů nového neprodaného oblečení. V rámci insolvenčního řízení společnost Digital People toto zboží získala a začala nabízet právě na e-shopech Zootu a Bibloo, které jej dále prodávají do dvanácti evropských zemí. Konec značky v regionu tak dokázala zvrátit.

„Digitální prodej je pro dnešní působení módní značky velmi důležitý. Vytvoření chytrého omnichannelu dává značce úplně jiný rozměr. Nese s sebou výhody možnosti sáhnout si na oblečení fyzicky, vyzkoušet si padnoucí velikost a střih a zároveň možnost objednat si z pohodlí domova. Toho v Zootu využíváme skrze naše Výdejny radosti a Camaieu nám ideálně zapadla do nabídky,“ pochvaluje si ředitel Zootu Milan Polák.

U zákaznic e-shopu se totiž Camaieu ihned po zařazení do nabídky zařadila mezi tři nejprodávanější značky. „Aktuálně je dokonce naší nejprodávanější značkou. I proto chystáme do prodeje novou jarní kolekci,“ popisuje Polák s tím, že do nabídky e-commerce hráče se značka zařadila trvale a nyní drží „licenci“ pro její prodej na dvanácti trzích.

Finanční stránku získání zboží i celého procesu zařazení oblečení do své nabídky Digital People nekomentuje. Dle soupisu majetkové podstaty Městského soudu v Praze, který do procesu vstupoval jako insolvenční soud, však bylo zboží oceněné na celkem 26,7 milionu korun. Vysoutěžená cena se ale pravděpodobně bude o něco odlišovat. Podle usnesení přitom podíl na zisku z prodejní ceny pro insolvenčního správce/dlužníka je ve výši 55 procent.

Zařazení velkého množství zboží do nabídky probíhalo postupnou kontrolou kvality, inventurou, nafocením a naskladněním. Zoot zajistil dopravu oblečení do svého skladu v Říčanech u Prahy během dvou měsíců, nedostatečné skladové prostory musel vyřešit přístavbou dalšího patra. „Z původní kapacity 800 tisíc kusů zboží došlo k navýšení na nynějších 1,2 milionu,“ říká Milan Polák.

Tomáš Raška, zakladatel investiční skupiny Natland Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

I když nyní Zoot v podstatě francouzskou značku učí, jak zboží prodávat online, historicky měl v této disciplíně sám velké problémy. E-commerce hráč se ocitl ve velkých finančních problémech a v rámci ozdravení musel odepsat stamilionové pohledávky, na což doplatili zejména dodavatelé i majitelé nezajištěných dluhopisů, které e-shop využíval pro svůj rozvoj.

K problémům došlo ještě před vypuknutím pandemie a v roce 2019 firmu přebral Natland jako investor a největší věřitel prostřednictvím společnosti Company New. Díky aktivitám majitele investiční skupiny Tomáše Rašky a jeho týmu se upadající společnost podařilo provést reorganizací a zachránit. O náročném procesu záchrany mluvil Raška v rozhovoru pro CzechCrunch, Natland navíc zachraňuje i značku Kara.

Další kroky pak vedly k vytvoření mnohem většího módního hráče, a to pomocí akvizice konkurenčního Differentu, jehož zakladatel Martin Polák se přesunul do pozice ředitele Zootu a pod jeho vedením firma směřuje k vytouženému ziskovému hospodaření. Skupinu loni obohatili prodejci Bibloo a Urban Store, kteří se do jedné společnosti spojili už v roce 2019.