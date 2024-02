Morbidní role ji táhnou na vrchol Hollywoodu, mladí ji zbožňují. Teď Jenna Ortega překvapila v reklamě

Uložit 0

Hraje od svých devíti let, ale až teprve jako zapšklá Wednesday z rodiny Addamsových se proslavila po celém světě. Po odvysílání stejnojmenného seriálového hitu od Netflixu se jí za pouhý měsíc zvýšil počet sledujících na Instagramu o zhruba dvacet milionů. Wednesday je ale jen jedna kapitola jejího profesního života, tu další odstartovala filmem s Martinem Freemanem, který je právě v kinech – a teď zazářila i na Super Bowlu.

Milovnice morbidních rolí. Není to jen náhodné označení kariéry jedné z nejnadějnějších mladých hereček současnosti. Jenna Ortega svou oblibu hororově laděných děl potvrdila hlavně s příchodem seriálu Wednesday, kde ztvárnila chytrou, sarkastickou a tak trochu bezcitnou černovlásku. Netflixu zajistila rekordní sledovanost za první týden pro anglicky mluvící počin a Wednesday zaznamenala více než 340 milionů odsledovaných hodin.

Sama rodačka z americké Kalifornie s mexicko-portorickými kořeny je ale navíc také velkou fanynkou čehokoliv, za čím stojí režisér Tim Burton, známý díky Střihorukému Edwardovi nebo třeba temnému muzikálu Sweeney Todd. I proto kývla na natáčení filmu Beetlejuice Beetlejuice, předělávky snímku z 80. let o páru duchů, který dokonale podtrhuje Burtonovu vizi pro kreativní hororová díla s notnou dávkou komedie a tajemna. Přitom začínala mimo jiné v dětských seriálech na Disney Channelu.

„Beetlejuice Beetlejuice je opravdu vzrušující, protože mám pocit, že lidé takové filmy moc netočí. Původní snímek vlastně ani nemá děj, je tak bizarní a divný, a přesto milovaný a stále zasahuje do popkultury způsobem, který je nesmírně účinný a nezměnil se,“ říká Ortega v rozhovoru pro americký Forbes. „Zejména mladí lidé dnes potřebují něco, co je zaujme,“ doplňuje. A právě na mladistvé Ortega svými rolemi cílí.

Foto: Netflix Jenna Ortega jako Wednesday Addamsová v seriálovém hitu Netflixu

Není se čemu divit. Herečka, která se objevila také v nových Vřískotech i hororech X a Americký masakr, je momentálně prototypem pro zajištění televizní zábavy pro mladé. Velmi rychle poté, co Netflix vyrukoval se zmíněnou Wednesday, jí obrovsky vyrostl počet sledujících na Instagramu: během měsíce přibylo necelých dvacet milionů lidí, zatímco předtím to bývalo o dvě stě tisíc. A silná je i na TikToku, sociální síti populární hlavně mezi mladými.

Se zvyšujícím se zájmem se Ortega, která za roli dcery manželů Addamsových údajně brala sto tisíc dolarů (asi 2,3 milionu korun) za epizodu, chce prosadit také v dalších oblastech. A když už do toho má jít, tak ve velkém stylu. Proto když před pár dny proběhla největší sportovní událost v Americe, fotbalový Super Bowl, objevila se v hlavním reklamním bloku.

Tentokrát ale vystoupila ze své komfortní zóny, když se spojila s americkým výrobcem brambůrků Doritos – a nešlo o žádné mysteriózní scény. Reklamní spot byl naopak pojat velmi uvolněně, s cílem oslavit latinskoamerickou kulturu, ke které má Ortega díky své matce velmi blízko. „Je to velmi odlišná práce od toho, co dělám. Takto prezentovat naši komunitu je úžasné,“ zmiňuje herečka k nové zkušenosti.

Součástí reklamy za miliony dolarů, která se vysílala například vedle spotu s hvězdami seriálu Přátelé nebo nápadité kampaně jazykové aplikace Duolingo, byly i dvě latinskoamerické herečky Patricia Mauceri a Olivia Negron a do sestavy se přidal americký herec Danny Ramirez. A rezonoval i přesah spotu, kdy část výdělku Ortega věnuje organizaci, která se zaměřuje na digitální gramotnost a vzdělávání první generace a do USA nově přistěhovaných hispánských rodin.

O tom, že to s herectvím myslí vážně, svědčí i jiná kapitola, ani hororová, ani reklamní. Do kin se nedávno dostal její nový film s názvem Premiantka. Zčásti komedie, zčásti drama – hlavně v něm ale hraje britský herec Martin Freeman (známý například z Hobita) v roli charismatického profesora, který má Jennu Ortega coby talentovanou spisovatelku na starost. A že jde o další vystoupení z komfortní zóny, potvrzuje děj novinky včetně sexuální scény, o které se teď mluví.

Diváci i kritici řeší, jestli je vhodné, že mají spolu tito dva herci ve filmu sexuální scénu, když je mezi nimi takový věkový rozdíl. Jenně Ortega je jednadvacet let, Martinu Freemanovi dvaapadesát. Nehledě na to, že jde pochopitelně o předem domluvenou scénu, tvůrci Premiantky obecenstvo uklidňují tím, že se Ortega a Freeman během natáčení samotného aktu „cítili dobře“. Pro fanoušky mladé herečky jde ale o novou věc, protože na to u ní dosud nebyli zvyklí.

To vše ale potvrzuje, že se z Jenny Ortega stává herečka, která vykročila z žánru mísícího horor a satiru pro mladší publikum. I když je fakt, že na Wednesday nedá dopustit – letos na jaře v Irsku startuje natáčení druhé série, kde bude působit nejen v hlavní roli, ale také jako producentka. A i to je další krok v rozvoji její kariéry.