Na detailech záleží. Kvůli Footshopu jsme museli až do kavárny v Bangkoku, říká Peter Hajduček

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát jsme Karlínských 20 položili Peteru Hajdučkovi, slovenskému podnikateli, který založil společnost Footshop, jednoho z nejvýraznějších hráčů se streetwearem v Evropě. Bez jaké aplikace nedá „ráno ránu“? Jakou roli mají v jeho životě vizitky? V čem ho nakopla tvorba webu pro nejmenovaný erotický salón v Košicích? A proč se kvůli své firmě vydal až do Thajska?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Normálně chodím spát okolo půlnoci a vstávám v sedm ráno. Občas se ale v noci probouzím, nejde však o žádné noční můry, ale naopak o mou téměř roční dceru, která do mě šťouchá.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Slack, respektive kanál na Slacku, kde vidím výsledky z předchozího dne. Pak otevírám Gmail. Jiným bych to nedoporučil, ale hned po ránu mám rád informace o tom, co se děje, a podle toho zvolím, jakou nohou vylezu z postele.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Tableau, Metabase, WhatsApp, Asana, Gmail a Slack. Ještě mám rád Flux na večerní práci, na poznámky pak aplikaci Notion – a Revolut na soukromé finance.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

MacBook Air a iPhone. Nedávno jsem po dlouhé době opět zapojil externí monitor, klávesnici a myš a divím se, že jsem to ty roky zvládal bez nich. Game changer je pro mě to, že monitor dokáže nabíjet MacBook, takže mi stačí mít na stole jeden kabel a vše je propojené.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Nejčastěji nosím trička a mikiny vlastní výroby, tedy značek Footshop a Queens, stále ty stejné džíny a každý den jiné tenisky, ideálně modely od Adidasu, které jsou mé nejoblíbenější.

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

To bychom tady byli hodně dlouho… Nejlepší bude se podívat na můj wishlist přímo na Footshopu.

Foto: Crowdberry Peter Hajduček, zakladatel Footshopu

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Redukce z HDMI na USB-C pro zapojení obrazovky, AirPods Pro, MacBook a stovky korun v hotovosti (protože to se vždycky hodí). Často s sebou nosím i malý křesťanský kříž, abych nezapomněl, že vesmír je velký a naše problémy jsou malé, ačkoliv se nám to někdy zdá jinak.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život (v originále The 7 Habits of Highly Effective People) od Stephena Coveyho.

Jaký film nebo seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

The Godfather alias Kmotr.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

V poslední době poslouchám klidnější hudbu typu Kendrick Lamar, Boy Wonder, Paulie Garand nebo Richard Müller. Pokud potřebuji nakopnout, dám tam Jay-Zeho, Tupaca nebo Maxe Korzhe, kterého mimo jiné hodně doporučuji – je to běloruský rapper s výbornými videoklipy.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Z podcastů Denník SME, Deník N, Talks at Google, Lex Fridman, CzechCrunch Podcast, z newsletterů pak Exec. Mám rád zpravodajství a chci mít přehled o tom, co se děje ve světě. Libuji si mimo jiné v rozhovorech, které jdou pod povrch. A zajímám se také o novinky z války na Ukrajině.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Reproduktory od Bang & Olufsen, červené světlo a celkové napojení domácnosti do jedné aplikace.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Nemám garáž.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Do Hong Kongu Karlín, Cantiny Újezd, Esky, vietnamské restaurace na náměstí Jiřího z Poděbrad, Dhaby Beas nebo Sangamu Karlín. Jsem vegetarián a Praha mi přinesla krásnou pestrost kuchyní z celého světa. Mám rád řadu podniků a většinou v nich mám jen jedno jídlo, které si objednávám pořád dokola.

Jak sis vydělal první peníze?

Prodával jsem vizitky. To bylo ještě v předškolním věku!

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Když jsem měl zhruba třináct nebo čtrnáct, vytvořil jsem webovou stránku pro košický erotický salón (pokud to tak slušně můžu nazvat). S odstupem času jsem byl znechucený – jak mohl dospělý chlap (zadavatel) chtít webovku po dítěti, které ani nevědělo, co je jejím obsahem? Ale těch pár stovek korun potěšilo a nakoplo mou chuť věnovat se webům dále.

Investuješ?

Po stránce financí, času a energie jsem vsadil vše na jednu kartu, a tou je Footshop. Ze zvědavosti a snahy hledat insights pravidelně koukám na kvartální výsledky firem na burze v našem odvětví. Například na Nike, Adidas, VF, JD Sports, PDD a tak podobně.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

„Najdi si komfort v krizi.“ To byla nečekaná rada od skvělého Ruda Vaca, mého kouče, který mi vždy dokáže věci popsat tak, abych jim rozuměl. Pomohl mi pojmenovat, vnímat a přijímat náročné situace tak, abych se z nich co nejrychleji a nejefektivněji dostal. Tento rok mi poradilo a pomohlo dost lidí, třeba Tomáš Čupr, Marcel Vargaeštok, Olda Bajer, Tomáš Valouch, Tomáš Pačinda a Pavel Mucha, Pavel Čmelík, Jakub Mandát, Daniel Gašpar. Dost jsem toho naučil i od kolegů ve Footshopu.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Na ty největší nevzpomínám s úsměvem ani teď, ale těch menších (a zábavnějších) bylo během mé cesty dost. Například když jsme přišli o naši adresu na Facebooku a museli ji získat odkoupením od nového majitele. Vydali jsme se za ním osobně až do kavárny v Bangkoku.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Tomáš Čupr, Juraj Masár i šikovní lidi ve fondech Kaya, Credo Ventures nebo Pale Fire Capital (PFC). Navíc mě inspirují i kolegové, kteří jsou připraveni každé ráno reagovat na výsledky předchozího dne a udělat ten „extra step“ pro zlepšení výsledků dne následujícího. Letos mě pozitivně překvapilo (a inspirovalo) mnoho z nich.