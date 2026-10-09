Na Dívčích hradech stával starý dům. Teď na jeho místě vzniká vila se sedmi byty a výhledem na Vltavu
Skupina Creditas už má v Praze a dalších městech přes 5,5 tisíce bytů. Nyní se pouští do komornějšího projektu, kde vznikne jen sedm jednotek.
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Dlouhé roky stál na jižním svahu pod pražskými Dívčími hrady starší bytový dům. Dnes se na jeho místě zhmotňuje luxusní Vila Élevé – název vychází z francouzštiny, znamená vyvýšený a odkazuje na polohu nad městem. Právě díky tomu má do interiéru proudit dostatek světla a z oken se mají otevřít výhledy na vltavské údolí.
Pro developerskou společnost Creditas Real Estate, která patří do impéria rodiny Hubáčků, je vila se sedmi byty spíše komornějším projektem. V portfoliu má přes šest tisíc bytových jednotek v Praze, Brně, Olomouci, Plzni či Kladně a do budoucna se nebrání ani dalším městům nebo zahraničním destinacím.
Aktuálně třeba za dvě miliardy korun buduje nové sídlo na Rohanském nábřeží v Karlíně, v rámci projektu U Milosrdných, který vznikl na místě původního kontroverzního návrhu přezdívaného „maršmeloun“, si pak troufla stavět i v historickém centru hlavního města, přičemž čerpala inspiraci z detailů typických pro tuto část Prahy. V Brně navíc chystá velký projekt nazvaný Vista Lískovec, kde nabídne téměř tisícovku bytů k prodeji i pronájmu.
Oproti tomu Vila Élevé nabídne sedm bytů o dispozicích od 3+kk až po třistametrové 6+kk. Každý z nich bude mít k dispozici i vlastní terasu nebo předzahrádku. „Půjde o vyšší segment rezidenčního bydlení, ceny proto začínají na 35 milionech korun,“ říká obchodní ředitel Creditas Real Estate Borek Simandl.
Developer projekt nenabízí v běžné veřejné nabídce a zájemcům budoucí interiéry ukazuje ve virtuální realitě. Dokončení stavby společnost plánuje na první polovinu příštího roku. V následujících deseti letech chce pak v rámci širší expanze postavit dalších pět tisíc bytů a investovat do nich celkem 38 miliard korun.