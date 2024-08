Na Rohanském ostrově se hodlá usídlit banka Creditas. Budovu za dvě miliardy chce mít do tří let

Uložit 0

Developer Sekyra Group pokračuje na Rohanském ostrově se stavbou nových domů. Vedle stávajících budov by tu měla do tří let vyrůst ještě další, přičemž už teď je jasné, kdo ji zabydlí. Projekt od developera koupila banka Creditas, která tu zaujme plochu sedmnáct tisíc metrů čtverečních.

Na Rohanském ostrově staví hned několik hráčů, největší plochu ale zaujímá výstavba Sekyra Group. Ta tu před nedávnem dokončila bytové projekty a také jednu administrativní budovu. V rámci první etapy měla skupina Luďka Sekyry postavit ještě druhou kancelářskou stavbu. Nakonec ji ale postaví Creditas Real Estate Management. Investice jsou dvě miliardy korun.

Banka v Karlíně není žádným nováčkem. V současnosti má administrativní budovu v Sokolovské ulici, stávající centrála se pak nachází v Pobřežní. Obojí je nedaleko Florence, sídlo společnosti se tak za pár let přesune od centra dál. „Creditas roste, přibývají další společnosti, hledali jsme proto pro naše zaměstnance další, dostatečně rozsáhlé a reprezentativní prostory, které budou odpovídat nejmodernějším trendům,“ uvádí Kamil Rataj z představenstva společnosti.

Budova od architektonického studia Jakuba Ciglera se bude nacházet kousek od metra Invalidovna. Je osmipatrová a má reprezentativní vstupní halu. Kromě garáží by měla být k dispozici rovněž kolárna pro třicet kol s nabíjením pro elektrokola a včetně zázemí pro cyklisty, ve kterém jsou šatny a sprchy. Počítá se ale také s relaxační zónou před hlavním vstupem. Užít by si měli nové budovy i ti, kdo nepatří mezi zaměstnance banky. Součástí by totiž měla být i restaurace, která má přes 500 metrů čtverečních.

Dům bude využívat šetrné technologie, vytápět se bude otopnými tělesy podél fasády, zatímco chlazení bude probíhat skrze chladicí trámy. Pro osvětlení se počítá s LED technologií, úspornost mají podpořit také trojskla.

V celé čtvrti má do budoucna bydlet a pracovat jedenáct tisíc lidí. Hotové jsou první bytové domy a jedna administrativní budova. Sekyra Group tím ale s výstavbou na Rohanu nekončí. V další etapě, blíž centru, se počítá s pěti sty byty a třemi kancelářskými budovami. Ačkoli plány na zástavbu pražského ostrova trvají už dlouho, začít stavět se tady mohlo až před pár lety. Předcházela tomu změna územního plánu, za kterou developer přispěl do městské kasy 560 milionů korun. Peníze by měly jít na další projekty v území, konkrétně na park Maniny a na výstavbu školy.