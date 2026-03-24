Mě baví reality a fotbal, brácha je lepší na čísla. Jak sourozenci Hubáčkovi řídí rodinné impérium Creditas
Realitnímu byznysu skupiny velí David Hubáček, finanční větev řídí jeho bratr Tomáš. A zapojení dosud nezletilých sester se nebojí ani jeden.
Když loni miliardář Pavel Hubáček předal rozsáhlou skupinu Creditas svým dětem, šlo v českém prostředí o poměrně neobvyklý krok. Otcové zakladatelé se u nás totiž z čela firem většinou stahují až mnohem později – a u miliardových byznysů to platí dvojnásob. V tomto měřítku se podobná generační výměna odehrála jen v případě zbrojařského obra CSG, kterého Jaroslav Strnad v roce 2018 předal synovi Michalovi. Tehdy mu bylo 45 let. Oba podnikatelé se přitom z byznysu dobře znají. Hubáček se k předání svého impéria odhodlal ve svých 55 letech.
Každý z jeho dvou synů získal ve skupině pětinový podíl, zbytek drží manželka Barbora zastupující dvě nezletilé dcery. „Když táta řekl, že nám přenechá sto procent skupiny, musel jsem to chvíli vstřebávat. Zaskočený jsem ale nebyl, bavili jsme se o tom už delší dobu,“ popisuje pro CzechCrunch sedmatřicetiletý David Hubáček, který má dnes na starost development a reality – jeden z pilířů podnikání Creditas.
Do portfolia skupiny, jejíž těžiště leží mezi Prahou a Olomoucí, odkud Hubáčkovi pochází, patří také Banka Creditas a digitální MeDirect Bank působící na Maltě a v Belgii, několik investičních fondů, energetická společnost UCED nebo Automotodrom Brno. A Pavel Hubáček se již z jejího vedení zcela stáhl. „Po třiceti letech v byznysu bych se rád věnoval i jiným věcem a dal větší prostor mladší generaci,“ uvedl v loňském prohlášení, když nečekanou změnu poprvé oznamoval veřejnosti.
To ovšem neznamená, že by se skupinou, z níž postupně vybudoval kolos s tržbami převyšujícími dvacet miliard korun, ziskovostí v řádu středních jednotek miliard a aktivy přes 320 miliard, zpřetrhal všechny vazby. Koneckonců je prý vždy připraven svým potomkům poradit, když je potřeba. „A já musím říci, že dojít si pro dobrou radu je k nezaplacení,“ uznává jeho starší syn David.
Sám se realitám věnuje dlouhodobě. Po studiu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati se rozhodl prosadit s vlastními projekty a neopírat se jen o rodinné jméno. Provozoval solární elektrárny, postavil několik domů, koupil lyžařský areál v Kunčicích pod Králickým Sněžníkem a před dvěma lety pořídil zhruba za 130 milionů korun palác na Horním náměstí v rodné Olomouci, kde dříve sídlila pobočka České pošty. „Jeho další využití je ale ještě otázkou,“ říká.
Není proto překvapením, že v rodinném byznysu převzal právě realitní divizi. Creditas má v portfoliu přes pět a půl tisíce bytových jednotek v Praze, Brně, Olomouci, Plzni či Kladně a do budoucna se nebrání ani dalším českým městům nebo zahraničním destinacím. Aktuálně také za dvě miliardy korun buduje nové sídlo na Rohanském nábřeží v pražském Karlíně a v rámci projektu U Milosrdných, který vznikl na místě původního kontroverzního návrhu přezdívaného „maršmeloun“, si troufl stavět i v historickém centru hlavního města.
„Je to první novostavba v Praze 1 po několika dekádách. Navíc jde o nájemní bydlení. Ty byty určitě prodávat nechceme, ačkoliv by o ně byl obrovský zájem,“ tvrdí David Hubáček. Vize nájemního bydlení se podle něj začala ve skupině rýsovat asi před třemi lety, do té doby Creditas stavěl byty hlavně na prodej. „Prvních tisíc nově vystavěných jednotek si necháme ve vlastnictví. Teď jich máme zhruba tři stovky. Sledujeme každopádně trh, v čemž se dobře doplňujeme s bráchou,“ líčí.
Creditas Real Estate
Společnost Creditas Real Estate (dříve V Invest) působí na trhu již více než 30 let. Soustředí se na samotný development, na akvizice již realizovaných funkčních budov i na poskytování nájemního bydlení.
Její portfolio čítá přes 5 500 obytných jednotek v desítkách projektů. V příštích deseti letech plánuje postavit dalších pět tisíc bytů za několik desítek miliard korun.
Jeho o pět let mladší bratr Tomáš má dnes na starosti finanční větev, především bankovní byznys. To se promítá i do toho, jak skupina o svých projektech přemýšlí. „Vzhledem k našemu zázemí si můžeme dovolit delší investiční horizont a projekty držet i v době, kdy trh zrovna není v nejlepší kondici. To je zásadní výhoda oproti hráčům, kteří jsou tlačeni ke krátkodobým výnosům,“ míní David Hubáček.
Zatímco jeho vždycky bavil development, Tomáš si ve skupině prošel hned několika rolemi – včetně divize nájemního bydlení. „Nakonec se ale vydal cestou financí. Je dobrý na čísla, mnohem lepší než já,“ podotýká jeho starší bratr. A jelikož v rodině podle něj panují dobré vztahy, neobává se ani případného vstupu sester do rodinného impéria. „Samozřejmě ještě nevím, jestli se někdy do Creditasu vůbec zapojí. Už teď ovšem vidím, že nejmladší sestra by nejradši řídila úplně všechno. S tím jsme s bráchou smíření,“ směje se.
Creditas Group
Kořeny investiční skupiny Creditas, kterou založil miliardář Pavel Hubáček, sahají do roku 1996 k tehdejší záložně, ze které v roce 2017 vznikla Banka Creditas. Dnes je skupina rozkročena do tří hlavních pilířů: finančních služeb, energetiky a realit. A její řízení i podíly v ní přebírají potomci Pavla Hubáčka.
Celková aktiva skupiny přesahují 325 miliard korun, má 2 500 zaměstnanců a v roce 2025 vydělala přes 5,5 miliardy korun čistého zisku.
- Bankovnictví a finance: Vlajkovou lodí je Banka Creditas, která se zaměřuje na zhodnocování úspor, úvěrování firem a retailové bankovnictví. V roce 2022 skupina posílila akvizicí Max banky (bývalá Expobank), kterou následně v roce 2024 s hlavní bankou sloučila. Obsluhuje přes 400 tisíc klientů.
- Energetika: Skupina UCED je čtvrtý největší distributor elektřiny v Česku se 160 distribučními soustavami. Zaměřuje se na distribuční soustavy, výrobu energie z obnovitelných i tradičních zdrojů a moderní řešení typu virtuálních elektráren. Buduje agregační blok s cílovým výkonem
1 000 MW.
- Real Estate: Realitní divize vznikla rebrandingem zkušeného developera V Invest, který do skupiny patří od roku 2019. Zaměřuje se na rezidenční i komerční výstavbu, nájemní bydlení a správu nemovitostí.
V rodině Hubáčkových pak mají ještě jednu společnou vášeň – fotbal. A protože jsou rodilí Hanáci, nemůžou fandit nikomu jinému než Sigmě Olomouc. Jejím majitelem je od loňska Milan Šimonovský stojící za tradiční regionální firmou Sigma Group, která patří k významným výrobcům čerpací techniky. A právě spolu s ním se do olomouckého fotbalu vrhly také dvě ještě větší byznysové váhy.
Pavel Hubáček sice do klubu majetkově nevstoupil, energetická společnost UCED ze skupiny Creditas se ale stala platinovým partnerem Sigmy. To v praxi znamená, že do klubového rozpočtu oficiálně přinese každý rok deset milionů korun. Ve stejné pozici figuruje také další olomoucký miliardář Richard Morávek se svou developerskou skupinou Redstone.
„Všichni v rodině jsme fanoušci, na zápasy jsem chodil od malička,“ vzpomíná David Hubáček, který loni v létě usedl do dozorčí rady Sigmy. V orgánech je jediným zástupcem svého rodu. Důvod je prý jednoduchý. „Jelikož jediný pořád bydlím v Olomouci, mám to na fotbal nejblíž,“ usmívá se.
Sigma Olomouc se přitom pod novým majitelem na přestupovém trhu mohutně rozmáchla a jen za poslední dvě přestupová období utratila vysoko přes deset milionů eur, tedy bezpečně přes čtvrt miliardy korun. „Debaty v tomto ohledu samozřejmě neustále probíhají, mým úkolem v dozorčí radě je dohlížet na řádné čerpání investovaných prostředků,“ dodává David Hubáček.
Zatímco jeho bratr už naplno zakotvil v hlavním městě, David zůstává věrný Olomouci. „Stavím tam rodinný dům. Do Prahy jezdím na pár dní v týdnu, zejména pracovně. Stěhovat se sem ale nechci,“ hlásí. O směřování realitního pilíře Creditasu má však jasno i na dálku. Chce se soustředit hlavně na projekty, jež dokáží proměnit celé části města.
„Nejvíc mě baví oživovat zanedbané brownfieldy. Tedy sledovat, jak se z místa, které roky leželo ladem, postupně stane živá čtvrť, kde lidé chtějí bydlet,“ uzavírá. V Praze aktuálně Creditas připravuje bydlení v Holešovicích, Kobylisích, na Dívčích hradech či v Klecanech. V Brně chystá velký projekt nazvaný Vista Lískovec, kde nabídne téměř tisícovku bytů k prodeji i pronájmu. Celkem chce v příští dekádě investovat přibližně 38 miliard korun do stavby bytů včetně nájemního bydlení.