Na kus řeči s Lincolnem? Chatboti od Mety na sebe mají brát podobu známých osobností

Od roku 2020 neprožívala Meta nejlepší období, letos se jí ale daří a její akce i příjmy stoupají. Stále má však v některých oblastech mezery, například zaspala nástup generativní umělé inteligence, ve které jsou před ní Google i Microsoft. Proto je připravena do oblasti investovat nemalé peníze a na září chystá vydat sérii konverzačních botů, které na sebe budou brát podobu známých osobností. V testovací verzi má jednou z nich být bývalý americký prezident Abraham Lincoln.

Britský deník Financial Times s informací přišel s odkazem na tři lidi, kteří jsou s plánem obeznámeni. Firma chce tyto konverzační programy použít pro nalákání uživatelů, kteří je budou moci používat nejen pro zábavu, ale i pro hledání na internetu. Konkrétní podoba softwaru však zatím není známá.

Chatovací programy, třeba ChatGPT od OpenAI, fungují na základě velkých řečových modelů, jako je GPT-4, což jsou velké balíky dat z internetu, díky kterým AI dokáže odpovídat na otázky a plnit různé pokyny. Chatboti jsou navíc další způsob, jak sbírat data o uživatelích. Mohli by tak Metě pomoct lépe šít lidem na míru obsah i reklamy, které tvoří většinu příjmů firmy ve výši 117 miliard dolarů.

Meta se dlouho soustředila na Markem Zuckerbergem vysněný metaverse, letošní raketový vývoj generativní AI ale nezachytila stejně jako Google nebo Microsoft – a jím podporovaný startup OpenAI –, proto se to investicemi z poslední doby snaží dohánět. Virtuální vesmír se tak prozatím odkládá. Podle Financial Times to ale není tak, že by Zuckerberg na metaverse rezignoval. V dlouhodobém horizontu má v plánu generativní AI do metaverse zabudovat.

Umělá inteligence, která odpovídá v roli konkrétních osobností, není nic nového. Jedním z takových projektů je Character.ai, který si investoři z Andreessen Horowitz cení na miliardu dolarů. Pomocí velkých řečových modelů umožňuje uživatelům konverzovat třeba se zakladatelem Tesly Elonem Muskem nebo herní postavičkou Mariem. A například Snapchat letos spustil vlastní virtuální postavu My AI, s níž se mohou lidé bavit.

Generativní AI není jedinou oblastí, na kterou se Meta v současnosti soustředí. Technologický obr se snaží reagovat i na ostatní sociální média, zejména čínský TikTok, a snaží se udržet miliardy uživatelů. Nedávno tak využil nejasné situace s Twitterem a spustil vlastní obdobu s názvem Threads, které se zpočátku dařilo, poslední dobou však počet aktivních uživatelů upadá.