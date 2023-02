O čem bude třetí, čtvrtý a pátý Avatar? Producent sci-fi hitu odhalil nové detaily, uvidíme i Zemi

Avatar: The Way of Water je ve čtyřce nejúspěšnějších filmů všech dob a jeho producent prozrazuje, o čem budou další tři pokračování. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Druhý Avatar po skoro dvou měsících stále dominuje kinům a brzy se utká s Titanicem o pozici třetího nejvýdělečnějšího filmu v historii. Ačkoliv další pokračování má do kin dorazit až na konci příštího roku, režisér James Cameron i další lidé spojení s franšízou už k nim nyní po kouskách prozrazují detaily a lákají na zajímavý vývoj.

Před měsícem jsme se tak dověděli, že třetí Avatar, jehož dříve uniklý podtitul by mohl znít The Seed Bearer (Nositel sémě), ukáže temnější stránku lidu Na’vi prostřednictvím „klanu popela“ spojeným s elementem ohně. Cameron chce tak trochu převrátit role lidí a Na’vi. Producent franšízy Jon Landau k tomu teď v rozhovoru pro magazín Empire řekl: „Existují dobří a špatní lidé, u Na’vi je to stejně.“

„Lidé přitom sami sebe často jako špatné nevidí. Co je skutečná příčina toho, že se vyvinou do něčeho, co vnímáme jako špatné? Možná existují faktory, kterých si nejsme vědomi,“ pokračuje tajemně Landau. Avataru a Cameronovi se už v minulosti dostalo uznání za to, že formát obřího blockbusteru využívá k vyprávění příběhů o věcech, které mu jsou blízké, jako je ochrana životního prostředí, domorodých národů či nyní rodina.

Foto: Falcon Neytiri a Jake, hlavní hrdinové původního i nového Avataru

Právě tak v roce 2018 sci-fi z Pandory chválila i vnučka Charlieho Chaplina, Oona Chaplin. Herečka známá například jako Talisa Maegyr ze seriálu Hra o trůny je s franšízou spojená už několik let jako představitelka Na’vi postavy Varang. Teď se potvrdilo, že ji na plátně poprvé uvidíme právě ve třetím Avataru, Varang totiž bude lídrem klanu popela. Ve zbytku série tak má hrát zásadní roli.

A co další dvě pokračování? Pokud se potvrdí dřívější úniky, budou nést názvy Avatar: The Tulkun Rider (Jezdec na Tulkunovi, vodní bytosti podobné velrybám z The Way of Water) a Avatar: The Quest for Eywa. Landau prozradil, že mezi třetím a čtvrtým filmem bude velký časový skok – Cameron prý ke scénáři Avataru 4 od studia místo poznámek dostal jen e-mail s větou „Ty vole“. Alespoň část pátého snímku pak má diváky – i některé Na’vi – vzít na Zemi a ukázat, co se s ní v budoucnosti stalo.

Rodná planeta lidstva podle Landaua bude trpět přelidněním a vyčerpáním přírodních zdrojů a film ji navštíví, aby Neytiri a ostatním ukázal, co lidé zapříčinili. „Nechceme ale jen představit depresivní obraz toho, kam náš svět směřuje,“ poznamenal producent. „V našich filmech je i myšlenka, že můžeme změnit kurz.“

Co ukazují trailery

The Covenant

Guy Ritchie je známý svými stylovými akčními filmy se specifickým smyslem pro humor, novinka The Covenant by ale měla být zcela seriózní. Jake Gyllenhaal jako John Kinley se v ní vydá do Tálibánem okupovaného teritoria, aby pomohl afghánskému tlumočníkovi Ahmedovi, který mu zachránil život.

Vražda v Paříži

V roce 2019, kdy Vražda na jachtě vyšla, se detektivní komedie s Adamem Sandlerem a Jennifer Aniston stala nejúspěšnějším filmem Netflixu. Od té doby ho mnoho titulů překonalo a je tak nejvyšší čas zkusit diváky zaujmout znovu. Sympatický, byť coby detektivové spíš neschopný pár, se vydá do Paříže. A bude řešit unesení mahárádži.

Kostlivec

Další rok, další adaptace hororu Stephena Kinga. Tentokrát relativně volně vychází z povídky ze sedmdesátých let, přičemž zdrojem děsu má být typický strašák z temných dětských pokojíků. Námět ale slibuje zajímavou psychologickou rovinu, zlo se totiž krmí lidským utrpením – a toho mají otec s dětmi, co nedávno přišli o matku, mnoho.

Big George Foreman

George Foreman patří mezi nejznámější americké boxery. V mládí se dvakrát stal mistrem světa a pak se rozhodl se sportem skončit, když ho porazil legendární Muhammad Ali. Do ringu se ale vrátil skoro po dvaceti letech, kdy mu bylo 46, a stal se nejstarším boxerem, co se znovu probojoval k vrcholu. Teď o něm vznikl film.

Co hýbe světem filmu a televize

The Last of Us dostane pokračování

Televizní adaptace oceňované postapokalyptické videohry se na HBO okamžitě po uvedení stala hitem, není proto divu, že si televize objednala pokračování. Tvůrci seriálu teď přemýšlí, jak v něm naložit s příběhem druhé hry. Více zde.

Kdo bude hrát Michaela Jacksona?

Před dvěma týdny se objevily informace k biografickému filmu o Michaelu Jacksonovi, který připravuje producent Bohemian Rhapsody. Tehdy ještě před tvůrci stála největší výzva: kdo legendárního hudebníka ztvární? Kandidáti se prý hledali po celém světě, nakonec se ale jako nejvhodnější ukázal Jacksonův vlastní synovec Jaafar Jackson. Mnoho hereckých zkušeností nemá, prý ale dokáže skvěle vystihnout svého strýce. Před několika lety vydal svůj první hudební singl Got Me Singing.

Amazon chystá horu Tomb Raiderů

Poslední filmový Tomb Raider z roku 2018 byl ucházející, ale nevydělal mnoho a pokračovat nebude. Místo toho teď celou řadu projektů z dobrodružného univerza podle informací IndieWire chystá Amazon. Prvním by měl být seriál od Phoebe-Waller Bridge, asi nejvychvalovanější scenáristky současnosti, která stojí za seriálem Potvora (Fleabag) či částí poslední bondovky. Následovat má nový film a pak ještě hra. Bližší detaily – včetně případných termínů vydání – ale zatím nejsou známy.

Kolik bude stát puštění seriálu Halo?

Již 14. února do Česka dorazí nová streamovací služba SkyShowtime, která nabídne tvorbu studií Universal či Paramount s tituly jako Top Gun: Maverick, Jurský svět, Mission: Impossible, seriály Yellowstone a Halo i mnoho dalších. Vyjde na 179 korun měsíčně. Na zdejším trhu rozumné, v evropském kontextu vysoko. Více zde.

Co si dnes pustit

Black Panther: Wakanda nechť žije

Disney+ | Superhrdinové | 2022 | 161 min. | ČSFD

Foto: Falcon Scéna z filmu Black Panther: Wakanda nechť žije

Marvel v posledních pár letech prochází svým asi nejslabším obdobím. Novému Black Pantherovi se ale daří vystoupit z řady, ať už svými tématy vypořádávání se se ztrátou a imperialismem nebo vizuálním zpracováním podvodního národa superlidí. Obyvatelé Wakandy se s nimi utkají kvůli rozdílným názorům na to, jak ochránit dědictví spojené s mocným materiálem vibranium.

Jako v nebi

HBO Max | Drama (Arthouse) | 2022 | 85 min. | ČSFD

Reprofoto: Cine maldito/YouTube Film Jako v nebi

Stačí se podívat na několik záběrů z Jako v nebi a je jasné, že nás čeká nevšední divácký zážitek. Toto dánské historické drama se odehrává na konci 19. století a sleduje čtrnáctiletou dívku Lise, nejstarší dítě z rolnické rodiny, která má jít do školy a těší se na lepší život vzdělaného člověka. Jednoho dne, když její matka začne rodit, se ale objevují temná znamení varující, že Lisina budoucnost může být docela jiná. Snímek vychvalovaný za skvělou režii a vytříbený vizuální styl subtilně zkoumá postavení žen ve společnosti tehdy i dnes.

Cunk on Earth

Netflix | Mockument | 2022 | 5 epizod | ČSFD

Foto: Jonathan Browning Dokumentární série Cunk On Earth

Co je pro kulturu významnější? Renesance, nebo Single Ladies od Beyoncé? To je jen malý příklad náročných otázek (drží Mona Lisa mezi nohama balónek?) či hlubokých pozorování (pyramidy jsou kvádry v trojúhelníku) typických pro Philomenu Cunk, jednu z nejvýznamnějších britských novinářek. Ta v dokumentární sérii Cunk On Earth zkoumá historii naší civilizace. A my se nemůžeme vynasmát.

Věčný svit neposkvrněné mysli

Prime Video | Drama/Sci-Fi | 2004 | 108 min. | ČSFD

Reprofoto: The Beauty Of/YouTube Film Věčný svit neposkvrněné mysli

Věčný svit neposkvrněné mysli je dobře známý, jistě ale není od věci si připomenout jeden z nejlepších filmů první dekády 21. století. Příběh o páru, který si chce novou technologií nechat vymazat vzpomínky na nešťastný vztah, skvěle zachytil atmosféru přechodu do třetího tisíciletí. Nový věk sliboval dosud netušené možnosti, ovšem byla (a je) otázka, zda nás nezbaví krásy našeho tragického lidství.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. The Last of Us

2. Poker Face

3. Terapie pravdou

4. Zlatá labuť

5. Wednesday

Nejsledovanější filmy:

1. Babylon

2. Víly z Inisherinu

3. Avatar: The Way of Water

4. Všechno, všude, najednou

5. Z jiného těsta

