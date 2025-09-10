Na poslední chvíli. Sněmovnou nakonec prošly zaměstnanecké akcie, začnou platit od nového roku
Během léta chystané změny překvapivě neprošly senátem, sněmovna tak o nich hlasovala znovu. Teď se čeká už jen na podpis prezidenta.
České startupy budou moci od nového roku lépe a transparentněji získávat, motivovat a odměňovat své zaměstnance – podobně jako je praxe i v zahraničí. Poslanecká sněmovna totiž ve středu potvrdila novou úpravu zaměstnaneckých akcií (tzv. ESOPů) odhlasováním balíku změn k Zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele, který v červenci vrátil do sněmovny Senát. Po podpisu prezidenta Petra Pavla by úprava měla platit od začátku roku 2026.
Model zaměstnaneckých akcií nebyl v Česku doteď dobře legislativně nastaven, a to především kvůli vyšší míře zdanění. To nová úprava mění a dle pravidla „no tax before cash“ zavádí zdanění až ve chvíli prodeje, čímž se zvyšuje celková atraktivita pro zaměstnance i zaměstnavatele. Co všechno se aktuálně mění, jsme popisovali již při prvním schválení změn sněmovnou.
„Funkční ESOPy jsou zásadním krokem pro zlepšení startupového prostředí v Česku. Kroků ale musíme udělat víc, jinak naše prostředí nebude pro startupy dost atraktivní. Bude jich vznikat méně, a více jich bude odcházet. Proto děkuji všem politikům, kteří nové nastavení ESOPů dnes finálně potvrdili. Startupy tento přínos můžou od ledna naplno využít,“ komentuje Martin Jiránek, předseda České startupové asociace, jež se na zavedení ESOPů aktivně podílela.