Na víkend k moři. Autem do Slovinska na hausbót s vířivkou a skvělá jídla

Rozvalení na pláži můžete být už za 8,5 hodiny. A to ne v Čechy oblíbeném Chorvatsku nebo ve stále populární Itálii, ale v malebném a snadno dostupném Slovinsku. Pouhých 43 kilometrů pobřeží se může zdát na první dojem málo. Ale upřímně – kolik ho na prodloužený víkend potřebujete?

Rozhodli jsme se vyzkoušet, jestli slovinské pobřeží stojí za to. A jestli není lepší i nadále do malé země na jihu vyrážet hlavně za vyhlášenými horami a národními parky. Co se dá na severu Jaderského moře za prodloužený víkend zažít? A kolik takový výlet může stát? To vše se dočtete níže.

Kde se ubytovat?

Jako finální destinaci našeho prodlouženého víkendu u moře jsme si zvolili slovinské přístavní město Portorož. V něm najdete spoustu různorodých možností ubytování – od hotelů přes apartmány, až po ubytování v soukromí. Nás ale nejvíce zaujala netradiční možnost pronájmu hausbótu, a to přímo v místním přístavu, kterou jsme našli na Booking.com. Hausbótů je v přístavu zakotvených zhruba čtyřicet a až na drobné rozdíly ve výbavě nabízejí podobný standard. Nebo snad máme říct nadstandard?

Uvnitř najdete veškeré zámezí, které budete na prodloužený víkend potřebovat. Vyspíte se zde pohodlně až v partě pěti dospělých lidí. Ta největší paráda ale přijde po vystoupání na horní palubu hausbótu. Na ní najdete poměrně velkou terasu s markýzou, jídelní stůl s židlemi, dvě pohodlná lehátka, ale hlavně čerstvě napuštěnou vířivku! A právě v ní budete nejspíš trávit poměrně dost času, neboť pohled na otevřené moře a přístav plný plachetnic, navíc doplněný o bublající teplou vodu kolem vašeho těla, se vám jen tak neomrzí. Obzvlášť večer při západu slunce.

Co určitě vidět?

Kromě návštěvy samotného města Portorož, které nabízí snad vše, co byste od přímořské destinace očekávali, rozhodně doporučujeme historické město Piran. To najdete na samotném konci výběžku slovinského pobřeží. V jeho středu vám učaruje atypické náměstí, nad přímořským sídlem se pak do výše tyčí dominantní kostel sv. Jiří. Až vás historie a památky přestanou bavit, můžete se osvěžit v moři rovnou z městské promenády.

Foto: Hasmik Ghazaryan Olson V Piranu vám učaruje atypické náměstí

Kam na dobré lokální jídlo?

Slovinsko, stejně jako další balkánské státy, je vyhlášené svými specialitami na grilu. Nejchutnější masa i ryby jsme pak našli překvapivě hned vedle sebe. Výborné maso na všechny způsoby najdete v restauraci Gradela, mesna kantina. Doporučujeme moc nevybírat a rovnou sáhnout po mixu pro dvě osoby, který vám dá ochutnat téměř vše, co balkánská kuchyně nabízí. V mixu najdete klasiky jakou jsou čevapčiči nebo pleskavice, ale i výběrové lokální klobásky a jiné masové pochutiny. Na ryby se pak stavte u sousedů v Ribja Kantina Santalucia. Dostanete zde čerstvě na talíř snad všechny tvory, které místní moře nabízí.

Kam za zábavou?

Portorož vyloženě vyzývá k večerní zábavě a ne náhodou se jedná o hlavní destinaci pro mladé Slovince, kteří se sem sjíždějí z celé země. Hned vedle přístavu se můžete rozparádit na několika kolotočích, které s vámi budou rotovat klidně až do noci. Až budete mít dost, přesuňte se na hlavní promenádu, která je plná barů a večerních klubů. Pro milovníky míchaných nápojů stojí za zmínku kavárna Cacao. Její název sice odkazuje na oblíbený mléčný nápoj, který si vychutnávají hlavně děti, ale přijde si v ní na své každý fanoušek koktejlů. Mimochodem, mají i pobočku u nás v Praze!

Drinků máte dost a nastal čas na tanec? Pak se stačí přesunout o pár metrů dále do klubu Alaya. Ten nám byl místními doporučen jako to nejlepší místo k zábavě. A svoji pověst splnil náležitě. Kromě velkého tanečního parketu či nápojů všech možných chutí a barev také nabízí široký výběr vodních dýmek. Zbývá tedy jediné, nepřehnat to.

Čím se do Slovinska vydat?

Pro přepravu ke slovinskému pobřeží jednoznačně vyhrává cesta autem. Nás pohodlně dovezl zapůjčený Volkswagen Arteon, konkrétně jeho verze s dvoulitrovým benzínovým motorem s výkonem 140 kW a ve stupni výbavy Elegance. Po necelých dvou tisících kilometrech můžeme s klidným svědomím říci, že tato typicky manažerská a lehce sportovně laděná limuzína se na podobné dálkové jízdy vyloženě hodí. A jestli něco Volkswagen umí, tak jsou to pohodlné sedačky. Už podruhé jsem se o tom na vlastní zadek přesvědčil a na pomyslném žebříčku autotrůnů je řadím hned za sedačky v Touaregu.

Foto: CzechCrunch Zapůjčený Volkswagen Arteon nás pohodlně dovezl do cíle

V cestovním komfortu pak skvěle ladí hned několik jízdních pomocníků. Například takový Travel Asist za nás odjel velkou většinu cesty, obzvláště tu po radary prošpikovaném Rakousku. Škoda jen, že neumí dostatečně rychle akcelerovat ve chvíli, kdy se mu uvolní jízdní pruh. V těchto chvílích mu musíte pomoci plynovým pedálem. Nebýt toho, Arteon vás odveze k moři skoro sám, takže jste po cestě i z pozice řidiče jen lehce unavení a nic vám nebrání se co nejdříve vydat k vodě. Navíc v opravdu povedené světle modré metalíze Kingfisher, kterou měl i náš vůz, vás v cíli auto nezahanbí a vynikne i nad daleko dražšími vozy, kterých je přímořská marina plná.

A finálně, kolik vás to celé bude zhruba stát?

Velice příjemně nás překvapila spotřeba našeho Arteonu. Tam jsme jeli – právě i díky využití pomocných systémů – přesně za výrobcem udávaných 7,4l/100km. Zpátky jsme se pak vraceli o něco svižněji, takže nám spotřeba stoupla o litr a dvě deci na 8,6l/100km. Benzín nás tedy vyšel okolo 5700 korun.

Dálniční známky v Rakousku a Slovinsku přišly na dalších 600 korun a ubytování na tři noci bylo za 28 000 korun. Na náš výlet jsme jeli ve čtyřech a náklady na dopravu a ubytování nás tedy vyšly na necelých 8600 korun na člověka. Ceny za jídlo a večerní zábavu jsou v Portoroži velmi podobné těm pražským. Tady si tedy stačí připočítat náklady dle vlastní průměrné spotřeby.