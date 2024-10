Na začátku pražili kafe před garáží. Dvojice z Beskyd už zpracuje dvě tuny měsíčně a míří za hranice

Uložit 0

Nemálo úspěšných byznysových příběhů začíná v dětských pokojíčcích nebo v garážích. V případě podnikatelského dua Jakuba Najdka a Mikuláše Dohnala to bylo ještě trochu jinak – před garáží, kam museli vytáhnout pražící stroj kávových zrn, aby se prostor uvnitř nezakouřil. Tak vznikla pražírna Upraženo, která svou kávu z podhůří Beskyd dodává zákazníkům a klientům po celém Česku a pomalu se chystá vyrazit za hranice. Nicméně nějaké ty úspěchy už sbírá i za nimi a nejsou malé: v Londýně se svými zrnky získala několik gastronomických Oscarů.

Najdek a Dohnal se znají asi od svých patnácti let. „Aniž bych chtěl prozrazovat náš věk, už je to delší dobu, co se známe, než neznáme,“ směje se Dohnal během rozhovoru pro CzechCrunch. Předtím, než společně rozběhli byznys, sbírali zkušenosti jinde, Najdek například spoluvlastnil značku dřevěných módních doplňků BeWooden. Později se ale jejich podnikatelské cesty sešly, když rozběhli menší e-shop s vybavením pro bikery Element Store. A organizují i hudební festival FM City Fest, kterého se letos zúčastnilo podle jejich slov přes dvacet tisíc lidí.

„Měli jsme prostor a zázemí, takže jsme hledali, co dalšího dělat. A kafe nám přišlo jako fajn věc, mají jej rádi téměř všichni,“ vzpomíná Najdek, jak společně v roce 2017 koupili Upraženo ještě jako menší e-shop, který prodával univerzální kávové kapsle, jaké používají například stroje Nespresso.

Vždy prý ale věděli, že jednou chtějí představit vlastní edici výběrové kávy. „Byli jsme fakt maličcí, ještě jsme si ani neuvědomovali, kam to může celé dojít,“ pokračuje Dohnal. Do pražení se naplno pustili v roce 2019, kdy spustili přípravy na vlastní pražírnu, prováděli tisíce testů a stovky kilo zrnek rozdali přátelům či známým. Trvalo rok, než ji zařadili do prodeje.

Jak se praží kafe krok za krokem? Podívejte se ve fotogalerii:

„Představte si malou garáž, kde byla tříkilová pražička. Když jsme chtěli pražit, museli jsme ji vytlačit ven, aby se to celé uvnitř nezakouřilo. A takhle jsme začínali, úplně od píky,“ popisuje Najdek. Snažení a testování mělo smysl, pražírna získala v průběhu dvou let šest ocenění Great Taste Awards, tedy gastronomických Oscarů. Vlajková loď a bestseller Upražena, stoprocentní Arabica z Brazílie, dostala dvojnásobné uznání. Loni navíc jako jediná česká pražírna v rámci této soutěže získala dvouhvězdičkové ocenění.

Zrna už delší dobu nepraží před garáží. Aktuálně má Upraženo velkou výrobnu, kde zpracovává dvě tuny kávy měsíčně, což stačí asi na 250 tisíc šálků espressa. Loni se v obratu blížilo hranici 20 milionů korun a letos míří na rozmezí 23 až 25 milionů. Kromě svého e-shopu, přes který prodává asi 70 procent výroby, si lze jejich zrna koupit například v supermarketech Globus či v síti lékáren Dr. Max.

Úspěch Upražena odkazuje na širší trend posledních let, kdy podobné menší pražírny zažívají stále větší popularitu. „Před pár lety se říkalo, že jsme národ minipivovarů, teď už se říká, že jsme národ minipražíren,“ hodnotí dění na trhu Najdek. Jak ale doplňuje, většina z nich dlouhodobě funguje jako one-man show v pomyslné garáži, jen velmi malá část pak vyroste ve větší byznys.

„Protože je pražíren hodně, všechny včetně nás to posouvá v tom, že musíme být lepší. Musíme být o krok napřed, víc sledovat a zkoumat trendy. Prostě makat a makat,“ doplňuje Dohnal s tím, že se snaží mít portfolio výběrových káv dostatečně široké, aby nabízeli produkty vhodné pro začátečníky i pro nejnáročnější konzumenty, kteří si chtějí pochutnat na něčem novém.

Zatím se Upraženo zaměřuje čistě na český trh, plánuje ale uvedení nové prémiové řady s mezinárodním názvem, která bude určena pro zahraniční zákazníky. Prvně se chce podívat k sousedům, postupně pak i do vzdálenějších zemí. „Před lety jsme začínali od nuly, teď to bude stejné – musíme si s novou značkou projít vším znovu. Je to jako vychovávat druhé dítě, bude to mladší brácha a bude potřebovat stejnou péči,“ říká Najdek.

Foto: Upraženo Kávová zrna od Upraženo

Nová prémiová značka přitom bude cílit na mnohem náročnějšího zákazníka, podle zakladatelů má jít o „úplné fajnšmekry“. To se mimo jiné podepíše na ceně, protože samotná prémiová zrna stojí i trojnásobek toho, co výběrová. Běžně se káva pěstuje na kontejnery, v tomto případě jde o mikroloty s přesně popsaným původem a rodokmenem o velikosti maximálně stovek kilogramů ročně.

Kromě těchto plánů chce Upraženo být více vidět také doma v Česku. Díky nedávnému přesunu do větších prostor ve Sviadnově vedle Frýdku-Místku, kde bude možné kávu přímo ochutnat či si převzít zásilku z e-shopu. „Bereme to jako náš velký první krok do fyzického světa,“ popisuje Dohnal. V příštím roce by pak v regionu měla přibýt i samostatně fungující kavárna.

Další plány se ale neobejdou bez překonávání nových výzev. „Od začátku je naší filozofií dodávat za dostupnou cenu kvalitní prémiový produkt, o čemž svědčí i naše ocenění,“ míní Najdek. „A výzvou je s rostoucí kapacitou tuto kvalitu udržet. Přes to prostě nejede vlak, to je nejdůležitější,“ dodává Dohnal.