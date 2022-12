Naděje pro auta spalující dinosaury. Porsche začalo s produkcí syntetického paliva budoucnosti

Elektromobilita prorůstá světem automobilů a postupně vytlačuje konvenční vozy z pozic, které si držely po dlouhá desetiletí. Tempo růstu významu vozidel na elektrický pohon každým rokem sílí a pokud se tento trend udrží, trh s auty na baterky brzy přeroste ten s těmi konvenčními. Porsche proto kromě dokonalého elektrického Taycanu v Chile pracuje na svém plánu výroby syntetického paliva, které udrží při životě i vozy se spalovacími motory. A první litry této novinky nyní natankovalo do své 911.

O vývoji paliva nazývaného eFuel mluví německá automobilka přibližně od roku 2020. Tehdy zahájila spolupráci se společností Siemens Energy a pustila se do budování výrobního závodu v chilském Punta Arenas. Na vývoj paliva a výstavbu celého zázemí projektu bylo vyčleněno 20 milionů eur, vzhledem k aktuálnímu kurzu tedy zhruba 480 milionů korun. Na tuto částku navíc začátkem tohoto roku navázala další investice ve výši 75 milionů dolarů, tedy suma v přibližné výši 1,7 miliardy korun.

Všechny tyto finance vedly k jedinému cíli, a to vytvořit syntetické palivo, jehož spalování sice není bezemisní, ovšem jedinou emisí je oxid uhličitý. Právě ten je uváděn jako problém způsobující globální klimatické změny. Technologie ovšem postoupily natolik, že je již dnes možné získávat určité množství oxidu uhličitého přímo z ovzduší a využívat jej k výrobě jiných paliv. Tím se uzavírá smyčka, která by ze syntetického paliva mohla udělat udržitelnou alternativu.

Foto: Porsche Porsche představí schopnosti svého paliva zprvu na závodních okruzích

Právě ta představuje naději pro vozy s konvenčním pohonem spalující fosilní paliva, jako je ikonický model Porsche 911. Těm totiž pomalu, ale jistě zvoní hrana s tím, jak stále více legislativních úprav přináší zákaz prodejů nových aut se spalovacími motory či zákaz provozu těch nesplňujících zpřísňující se normy.

Porsche, které nedávno úspěšně vstoupilo na burzu, doufá, že by právě jeho eFuel mohl být prostředkem, jak se z těchto omezení vymanit a ryk vozidel se spalovacími motory na silnicích a dálnicích udržet i v příštích dekádách. K tomu ovšem prozatím vede dlouhá a spletitá cesta, po které jde Porsche postupnými krůčky.

Z F1 na benzínky

Ty první chtějí eFuel přinést na závodní okruhy globální série Porsche Supercup, případně také do některých seriálů ježděných v terénu. Ve velkém se spekulovalo též o zapojení Porsche do F1, jejíž ambicí je od roku 2026 využívat právě uhlíkově neutrálních paliv. Námluvy se stájí Red Bull nakonec nedopadly, do roku 2026 je však stále daleko a po smrti zakladatele Red Bullu Dietricha Mateschitze, který byl údajně proti spojení, se může vše obrátit o 180 stupňů.

Právě F1 by se mohla stát zkratkou, jak dostat syntetické palivo k větším masám a nakonec i do klasických osobních vozů. K tomu je ovšem nutné naplnit předpoklad odpovídající produkce. To už se dostáváme k továrně v Chile, která nevyrostla v tomto jihoamerickém státě náhodou. K výrobě syntetických paliv je zapotřebí štěpení množství vody, kterým je získáván kyslík a vodík. Elektrolýza vyžaduje množství levné elektřiny, která je v Chile k mání díky rozsáhlým větrným a solárním elektrárnám, které zde provozuje například i česká společnost Solek.

Získaný vodík je slučován s oxidem uhličitým extrahovaným ze vzduchu, přičemž vzniklý produkt může být zušlechťováním využíván pro nejrůznější produkty, mezi nimiž je také eFuel. Původní plány Porsche hovořily o výrobě až 130 tisíc litrů zmíněného paliva do konce letošního roku. Tohoto čísla se nejspíše nepodaří dosáhnout, nicméně společnost již produkci zahájila a poprvé tak natankovala novým palivem právě model 911.

Foto: Porsche Podnik v Chile, kde je eFuel vyráběn

Cílem Porsche je během příštích tří let ustálit produkci paliva eFuel na 55 milionů litrů ročně. Výrobní náklady při takovém množství by se měly dle vyjádření Porsche ustálit na dvou dolarech za litr. Cena tak i poté bude vyšší než v případě paliv, která aktuálně tankujeme na benzínkách, přesto může jeho uhlíkově neutrální povaha znamenat cestu, po které se milovníci vůně spáleného benzínu v budoucnu vydají, ať se jim to líbí nebo ne.

Samo Porsche ovšem tuší, že jízda vozem se spalovacím motorem bude v budoucnu stále častěji sváteční příležitostí. I proto má v plánu do roku 2030 prodávat až 80 % vozidel s elektrifikovaným pohonným ústrojím. Přesto chce být konvenčním autům věrná i nadále. Přeci jen, byl to právě rachot spalovacích motorů, za jejichž doprovodu značka psala svou historii.