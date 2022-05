Porsche vyhlíží budoucnost. Vyvíjí syntetická paliva a na Slovensku investuje miliardy do baterií

Porsche sice elektřinou poháněný ikonický model 911 vylučuje, jinak jde ale alternativním pohonům naproti s otevřenou náručí. To dokazuje jeho úspěšný model Taycan, vývoj udržitelného syntetického paliva, ale i investice do výroby baterií na Slovensku. Porsche do ní posílá téměř 200 milionů eur.

Porsche v minulém roce prodalo přes 41 tisíc kusů elektrického Taycanu, což představuje vyšší číslo než u ikonického modelu 911. Pro automobilku je to jasný důkaz, že se elektrické modely mohou stát budoucností značky, i když ne tak úplně.

Společnost plánuje elektrifikovat až 80 procent své modelové palety, k tomu však bude nutné zabezpečit distribuci baterií. Proto má na Slovensku vyrůst závod, do kterého chce Porsche investovat 194,7 milionu eur, tedy v přepočtu zhruba 4,8 miliardy korun.

Nový provoz by měl vyrůst v západní části Slovenska u obce Horná Streda a spuštění produkce je naplánováno na rok 2024. Plné výrobní kapacity závod dosáhne o dva roky později, přičemž baterie by měly posloužit ryze pro účely automobilky. Nebudou tedy instalovány do jiných modelů koncernu Volkswagen, pod který Porsche spadá.

Výroba baterií přinese přibližně 60 nových pracovních míst a doplní stávající aktivitu společnosti v zemi, Porsche na Slovensku už provozuje i technologické centrum. Právě do něj má automobilka, nesoucí jméno po rodákovi z Vratislavic nad Nisou, v plánu investovat dalších šest milionů eur, tedy přibližně 147 milionů korun.

Palivo budoucnosti

Baterie ovšem nejsou jediným alternativním zdrojem energie, který Porsche zajímá. Již několik let totiž pracuje na vývoji syntetických paliv, která jsou nadějí životaschopnosti konvenčních spalovacích motorů. Tato paliva by měla stát na základě sloučeniny vodíku a oxidu uhličitého, jež se následně zpracovává do nejrůznějších udržitelných alternativ k současným fosilním palivům získávaným z ropy.

Foto: Porsche Ikonický model 911

Spalovací proces takového paliva se sice neobjede bez emisí, ovšem těmi je pouze oxid uhličitý, který může být následně opět využit k výrobě dalšího podobného paliva, a vše se tak uzavírá do udržitelné smyčky. Tímto způsobem může být získáváno letecké palivo, LPG a také syntetický benzín, který by se měl stát budoucností již zmiňovaného modelu 911.

Porsche by skrze toto palivo, do jehož vývoje již investovalo několik miliard, mělo od roku 2026 promlouvat i do šampionátu F1. Ten právě v tomto roce vypustí ve jménu vyšší udržitelnosti nová pravidla. Ta počítají i s úplně novými pohonnými jednotkami, které by měly využívat právě syntetická paliva. Bude se jednat o další inovaci, kterých ve formuli 1 proběhlo za poslední dobu více a díky nimž zažívá obrovskou vlnu popularity.

Příprava koncernu

Porsche ovšem není jedinou koncernovou značkou, která investuje do produkce baterií. 130 milionů eur, tedy bezmála 3,2 miliardy korun, investovala do produkce baterií i tuzemská Škoda. Nyní je proto schopna ročně produkovat na 250 tisíc bateriových systémů určených pro platformu MEB. Tu by měly využívat jak modely značky Škoda, tak i další vozy ostatních značek koncernu.

Foto: Škoda Auto Snímek z produkce bateriových systémů Škodovky

Automobilka navíc počítá s tím, že do roku 2023 bude spuštěna další fáze výroby, díky které bude schopna produkovat více než 380 tisíc bateriových systémů za rok. V tiskové zprávě také připomněla, že se z Mladé Boleslavi stalo kromě Německa jediné místo v Evropě, kde jsou tyto systémy pro platformu MEB produkovány. To by se však mělo brzy změnit.

Volkswagen totiž plánuje výstavbu hned několika obřích továren na produkci baterií. První by měla vyrůst ve španělské Valencii. Další továrnu má koncern v úmyslu vybudovat ve střední Evropě, přičemž ve hře je i Česká republika. Pokud ji Volkswagen vybere, měl by závod za čtyři až pět miliard eur, tedy až 120 miliard korun, vzniknout na Plzeňsku na místě letiště u obce Líně. Ve hře jsou však také lokality v Polsku a na Slovensku.