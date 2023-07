Nádraží v Bubnech by mělo být hotové už za dva roky. Podívejte se, jak bude vypadat

Stát, město i městská část má v Bubnech velké plány. Do roku 2040 by tu měla vzniknout nová čtvrť. Dávno předtím tu ale přibude nová nádražní budova – a v roce 2025 bude hotová stanice Praha-Bubny. Správa železnic začala pracovat na novostavbě na začátku letošního roku, přičemž nyní zveřejnila i její nové vizualizace.

„Práce na bubenské nádražní budově pokračují podle plánu. Stavbaři provádějí vrty a pracují na podkladních betonech,“ uvedl spolu s bližší podobou stavby na svém Twitteru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na vizualizacích je vidět nejen samotná budova, kterou navrhlo studio Jakub Cigler architekti, ale například i nové náměstí. Podle Svobody by v Bubnech mělo vyrůst moderní nádraží, které bude propojeno s městem. To i díky tomu, že se přisune blíž rekonstruovanému Negrelliho viaduktu, což bude ve finále znamenat i bližší přístup ke stanici metra C Vltavská, tím pádem také k tramvajím.

Kromě samotného nádraží rekonstruuje Správa železnic také trať, která je v současnosti jednokolejná a neelektrifikovaná. To by se mělo změnit, k tomu přibyde i jedna kolej navíc. „Většina trati povede po estakádě. To umožní nový rozvoj území i jeho lepší prostupnost. Zlepší se návaznost na městskou hromadnou dopravu a propojí se dosud rozdělené území Prahy 7, konkrétně ulice Veletržní a Dělnická,“ popisuje Správa železnic.

Součástí projektu je i vznik nové lávky, ze které bude přístup do parku Stromovka. Ona estakáda by měla být hotová na začátku roku 2025, pak bude úsek uveden do provozu.

Nová dvoukolejná trať povede mezi bubenským nádražím a úplně novou železniční zastávkou Praha-Výstaviště. To všechno je součástí železniční trati, která by měla cestující přepravovat mezi pražským Masarykovým nádražím a letištěm s odbočkou na Kladno. V souvislosti s tím má na přelomu roku začít také rekonstrukce Masarykova nádraží.

Foto: Správa železnic Nové nádraží by mělo být hotové v roce 2025

Novostavba nebude jedinou proměnou v lokalitě. Navázat by měla také rekonstrukce původního nádraží, které by se mělo změnit na Památník ticha. Ten má připomínat, že odsud během druhé světové války odjelo na smrt na padesát tisíc lidí.

Bubny jsou ale také největším a nejdůležitějším pražským brownfieldem. Kolem roku 2040 by tu měla být dokončená také celá čtvrť, kde nově vznikne jedenáct tisíc bytů pro dvacet pět tisíc lidí a administrativní centrum s dvaceti devíti tisíci pracovními místy.

Celá čtvrť, která je velká asi jako celé Staré Město, by mohla být hotová do roku 2040. Proměnu celého území odstartovala soutěž na Vltavskou filhramonii, která bude v Bubnech také stát.