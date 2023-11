Nairobi, Paříž, Mostar i Praha. Česká metropole se dostala na seznam nejlepších destinací příštího roku

Uložit 0

Praha se dostala do žebříčku Best In Travel, který skládá turistický průvodce Lonely Planet coby zajímavý přehled nejlepších turistických destinací pro nadcházející rok. Česká metropole obsadila osmé místo, to první patří pro rok 2024 keňskému hlavnímu městu Nairobi. Žebříček se zaměřuje i na země a regiony. V těchto kategoriích se na prvním místě umístily Mongolsko a americká Montana.

„Pulzující hlavní město v gotickém hávu,“ tak průvodce Lonely Planet označuje Prahu. A potenciální návštěvníky českého hlavního města překvapivě neláká jen na turistická místa, ale také na farmářské trhy na Náplavce nebo na procházku po parku Stromovka. Nezapomíná ale doporučit guláš s knedlíkem, což by mu jeden mohl možná vytknout, protože Praha dnes láká na mnohem zajímavější gastronomické zážitky.

Průvodce Lonely Planet zároveň podotýká, že kouzlo města mohou jeho návštěvníkům pokazit houfy turistů, s nimiž se potýkalo před pandemií covidu a po odeznění restrikcí se opět vrátily. Město však slibuje, že v roce 2024 bude podporovat spíše pomalou turistiku a zajímavé lokality mimo centrum města.

Foto: Depositphotos Průvodce turistům doporučuje zavítat i na Vinohrady

O to se pokouší i samotný průvodce, který v podrobnějším pražském přehledu doporučuje také prozkoumat hřbitov na Vyšehradě, knihovnu ve Strahovském klášteru, Národní památník na Vítkově, Riegrovy i Letenské sady nebo Divokou Šárku.

Na první místo průvodce zařadil keňské hlavní město Nairobi, které se podle něj zbavuje nánosu kolonialismu a přijímá svůj vlastní rytmus. Turisty tak láká na objevování keňské kuchyně, ale také zdejšího kulturního dědictví. Milovníci přírody pak mohou vyrazit do stejnojmenného národního parku plného divoké zvěře, který se nachází nedaleko centra města.

Pro příští rok Lonely Planet vyzdvihuje také Paříž, zejména díky tomu, že zde budou probíhat letní olympijské a paralympijské hry. Nečekaným výběrem jsou ale spíše města jako Mostar v jižní části Bosny a Hercegoviny, které mají dlouho v oblibě především batůžkáři, nebo turecký Izmir a Manaus v Brazílii.

Nejlepší zemí příštího roku je podle průvodce Lonely Planet Mongolsko, které osloví především ty, kdo vyhledávají donekonečna se táhnoucí krajinu a dobrodružství. A upozorňuje na to, že i když je země sevřená mezi Ruskem a Čínou, její dveře jsou otevřené a zdejší turistická kampaň zmírnila vízová omezení do roku 2025.

Žebříček se zaměřuje také na to, jak jsou jednotlivé destinace ekologicky udržitelné. S ohledem na tento aspekt nejvíce zabodoval Ekvádor, kde se nacházejí rozsáhlé deštné pralesy, divoké řeky, 20 aktivních sopek a odhadem šest procent všech živočišných druhů na Zemi. I proto ke zdejšímu cestovnímu ruchu přistupuje zodpovědně. Limituje tak počet turistů, nadto zde vyrostlo první letiště poháněné obnovitelnými zdroji energie nebo rozsáhlá mořská rezervace.

Foto: Mauricio Muñoz / Unsplash Mezi destinace zodpovědné k přírodě řadí průvodce například Ekvádor

Z Evropy je pak udržitelným typem pro cestovatele například Grónsko, kde lze objevovat krásy nespoutané tundry. Od příštího roku bude cesta na největší ostrov světa snazší, jelikož se zde otevřou dvě nová mezinárodní letiště: jedno v hlavním městě Nuuk a druhé v Ilulissatu.

A co se regionů týče, mezi ty nejlepší řadí Lonely Planet na prvním místě americkou Montanu, což je dáno především tím, že se tady podle jeho slov nacházejí jedny z nejmajestátnějších scenérií v USA, nadto region klade stále větší důraz na ochranu přírody, kulturu, ale také gastronomii. Vypichuje však rovněž irský Donegal s monumentálními mořskými útesy, australský Klokaní ostrov nebo Baskicko.