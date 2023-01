Nájemný vrah v osobní krizi. Netflix ukazuje první záběry z nového thrilleru Davida Finchera

Michael Fassbender ve filmu The Killer

Stejně jako v minulých několika letech Netflix přišel s představením svého filmového programu na dalších dvanáct měsíců – a část ukazuje v souhrnném traileru. Je poměrně jasně vidět, že streamovací služba opakuje strategii z poslední doby a velká část filmů tak nabídne především nenáročnou zábavu. V prvních záběrech se ale ukazují také ambicióznější projekty, jako nový thriller Davida Finchera nebo velkolepá space opera Zacka Snydera.

David Fincher, stojící za oceňovanými snímky jako Sedm, Zodiac, Sociální síť nebo Zmizelá, s Netflixem spolupracuje už několik let. Vzešly z toho seriály Mindhunter: Lovci myšlenek a Love, Death & Robots – a naposledy film Mank, který pojednává o vzniku scénáře legendárního Občana Kanea. Historicky a cinefilsky mířený projekt, který režisér natočil podle scénáře svého otce, mezi diváky mnoho pozornosti ani uznání nevyvolal.

Teď se ale filmař vrací ke svému hlavnímu žánru, thrilleru. A rovnou to je s příběhem o nájemném vrahovi. The Killer (česky Vrah) je adaptací stejnojmenné komiksové série, jejíž hlavní antihrdina prochází psychologickou a morální krizí. Oficiální synopse chystaný snímek popisuje jako „brutální, krvavý a stylový noirový příběh profesionálního zabijáka, případovou studii osamoceného muže, po zuby ozbrojeného a ztrácejícího rozum.“

Trochu více před časem prozradil producent Netflixu, který snímek označil za velkou zábavu. Fincherova tvorba se vyznačuje seriózním, temným tónem bez velkého prostoru pro odlehčení, první záběry z The Killer v upoutávce Netflixu nicméně naznačují až humorné scény. Všechny obrazy jsou přesto zahalené do temnoty a budeme v nich sledovat každodenní rutinu nájemného vraha.

Hlavní postavu, která nemá jméno (respektive v komiksech se ho čtenáři dozví až relativně pozdě), ztvárnil Michael Fassbender, který s Fincherem nikdy dříve nepracoval. Vedle něj se v novince objeví Tilda Swinton, Charles Parnell nebo Sophie Charlotte. Ačkoliv natáčení filmu skončilo už loni v březnu, Netflix teď datum premiéry oznámil až na 10. listopadu.

Na úplném konci souhrnné upoutávky pak jsou k vidění první záběry z projektu Rebel Moon, epickém vesmírném sci-fi režiséra a scenáristy Zacka Snydera. Přesněji řečeno jde o subžánr space opery akcentující válku ve vesmíru, velká meziplanetární dobrodružství či výrazné hrdiny. Spadají sem například Star Wars, kterými se měl Snyder přímo inspirovat. Jeho cílem je pro Netflix časem vytvořit velkou vesmírnou franšízu.

Přinejmenším rámcová inspirace je zřejmá už z oficiální synopse. Příběh Rebel Moon se odehrává na okraji galaxie, kde mírumilovnou lidskou kolonii začne ohrožovat armáda tyranského regenta Balisaria. Z lidu vystoupí mladá žena s tajemnou minulostí Kora, která se vydá na okolní planety najít spojence pro obranu vlasti.

Snyder svůj projekt původně dokonce koncipoval jako součást franšízy Star Wars, vycházející z legendárních Sedmi samurajů Akiry Kurosawy. Lucasfilm ale neměl zájem – a režisér nakonec našel podporu u Netflixu. Původní myšlenku pak upravil, aby fungovala jako původní námět, a jal se natáčet.

První zveřejněné záběry neodhalují mnoho, ukazují ale špinavé prostředí cizí planety, vesničany se zbraněmi nebo stylovou akci, jakou fanoušci Snyderovy tvorby očekávají. Ve filmu se objeví Sofia Boutella v roli Kory, Ed Skrein jako Balisarius a nechybí ani známější tváře jako Charlie Hunnam, Jena Malone či Ray Fischer, známý ze Snyderovy Ligy spravedlnosti coby Cyborg. Rebel Moon vyjde 22. prosince.

Pokračování starších hitů a nenáročná zábava

Vedle těchto nových projektů chystá Netflix na letošní rok pokračování oblíbených titulů z minulosti. Mezi nimi je například film Luther: The Fallen Sun, v němž se známý bezskrupulózní detektiv s tváří Idrise Elby pokusí dopadnout brutálního sériového vraha terorizujícího Londýn. Luthera uvidíme už 10. března.

Poslední den v březnu se v pokračování vrátí detektivní komedie s Adamem Sandlerem Vražda na jachtě, která se sice nedočkala příliš vysokých hodnocení, ale získala si velké publikum. Chystá se i pokračování akčního thrilleru s Chrisem Hemsworthem Vyproštění, jednoho z nejsledovanějších titulů v historii streamovací služby. To na obrazovky dorazí 16. června.

Reprofoto: Netflix/YouTube Záběr z filmu Rebel Moon

Dále se například objeví další výsledek dlouhodobé spolupráce Netflixu s Millie Bobby Brown, hvězdou Stranger Things. Tu uvidíme 13. října v pohádkovém fantasy Damsel o princezně, která za plánem královské rodiny provdat ji za hezkého prince odhalí záměr obětovat ji drakovi. Nejdříve se bude muset vyprostit z vězení – a možná bude nucena postavit se i bájnému monstru, tedy drakovi, ne jen rodičům.

Mezi zajímavější zveřejněné projekty se řadí ještě thriller Leave the World Behind od Sama Esmaila, tvůrce seriálu Mr. Robot, a vyjít mají filmy plánované už na loňský rok, jako akční drama The Mother s Jennifer Lopez coby bývalou nájemnou vražedkyní nebo komediální sci-fi o vládní konspiraci Oni naklonovali Tyrona s Jamie Foxxem či Johnem Boyegou.

Celkem Netflix pro letošek opět chystá desítky titulů a každý měsíc má vyjít alespoň jeden „velký“ film. S přihlednutím k pověsti streamovací služby a na zveřejněné ukázky nicméně zůstává otázkou, jak velká část z této tvorby divákům představí něco skutečně zajímavého či originálního. Aktuálně se zdá, že Netflix i nadále sází na velké množství titulů s různými úrovněmi kvality spíše než na více vybíravý přístup. Příštích dvanáct měsíců ukáže, jestli si tím udrží stávající diváky a přitáhne dostatek nových.