Nakladatel stáhl české vydání komiksu Kingdom Come, teď už se ale vrací na trh. Rozšíří příběh hry

Nakladatelství Crew uvádí český překlad komiksové adaptace Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance už jste nejspíš dohráli, však vyšlo už před pěti lety. A na případné pokračování se zatím stále čeká. Ale díky českému nakladatelství Crew si oblíbenou středověkou hru můžete připomenout v papírové podobě – a v češtině. Napodruhé dnes vychází překlad komiksu na motivy titulu od Warhorse Studios, jenž odhaluje události před příběhem hry. Do prodeje se na pár okamžiků dostal už před měsícem, jenže kvůli zmatkům mezi Warhorse a americkým vydavatelem ho musela Crew stáhnout.

„Komiks je určený především pro fanoušky hry. Vychází z detailů, které se už do ní nevešly a dovypráví osudy lidí, které byly ve hře nakousnuté,“ uvádí adaptaci Kingdom Come: Deliverance spolumajitel a šéfredaktor nakladatelství Crew Jiří Pavlovský. „Podobně jako hra je i komiks určený spíše dospělejším čtenářům a nevyhýbá se ani násilí. Co také chtít od středověku,“ dodává.

Kromě rozšíření příběhového i historického pozadí úspěšné videohry nicméně Crew láká především na český překlad. Americký komiks vyšel loni v angličtině ve čtyřech sešitech od Behemoth Comics (nyní Sumerian Comics), české vydání je sdružuje do stočtyřstránkové publikace. Právě mezi Behemothem a tvůrci hry od Warhorse Studios došlo ke komunikačnímu šumu, který původně únorové vydání překladu o měsíc oddálil.

„Titul se stahoval především kvůli obálce, která sice byla schválená nakladatelstvím Behemoth, ale měli nějaké nejasnosti s Warhorse. Proto došlo ke zmatku,“ říká pro CzechCrunch Michaela Šerá z českého nakladatelství. „Z naší strany bylo co do práv vše v naprostém pořádku. Došlo pouze ke zmatení hlavní grafiky titulu od poskytovatelů práv,“ vysvětluje. Warhorse Studios se přímo na tvorbě komiksu nepodíleli, ale zapojili se konzultacemi.

Nejrychlejší zákazníci mohli během pár únorových chvil komiks pořídit před stažením z prodeje, ale kdo to nestihl, dočká se příjemné kompenzace. Po dohodě s Warhorse k obnovenému vydání Crew přidala extra přebal s ilustrací patřící k původnímu komiksu. Stejně jako před měsícem zájemci o syrový výlet do českého středověku mohou knihu – jejíž součástí je i galerie obrazů – pořídit s úvodní slevou, k mání je za 279 korun.

Okolo Kingdom Come: Deliverance je v poslední době na poměry pět let staré hry poměrně živo. Své půlkulaté výročí oslavila krásným dárkem pro české příznivce, když její vývojáři do oficiální aktualizace svého titulu přidali fanoušky vytvořenou češtinu. Slovo fanoušky by přitom nemělo zastřít skutečnost, že se na ní podíleli i známí herci a dabéři jako Václav Knop nebo Jakub Saic.

Loni na podzim přišla naopak méně pozitivní připomínka, když krachla stolní hra Kingdom Come. Ambiciózní projekt brněnského studia Boardcubator na crowdfundingu zdánlivě vybral dostatek peněz, ale reálně požadovaná částka byla mnohem vyšší a projekt krachl. Nyní deskovce KCD svítá nová naděje. „S potenciálními strategickými partnery jsme vážně pokročili v jednáních o budoucnosti hry,“ prozradil pro CzechCrunch jeden ze zakladatelů Boardcubatoru Marek Loskot.

Nedávné oslavy půl dekády od vydání Kingdom Come: Deliverance pak přiživily stále silnější spekulace o potenciálním pokračování Kingdom Come: Deliverance. O tom vývojáři zarytě mlčí, ale současně potvrzují, že na nejmenované hře pracují. To koneckonců ukazují i veřejně dostupné dokumenty firmy, podle nichž její vývoj už spolkl vysoké desítky milionů korun.

A že to bude Kingdom Come 2, naznačuje spousta střípků. Od zmínky majitelů Warhorse Studios ze skupiny Embracer o vývoji „slibného pokračování“ přes fotky z pražských kanceláří studia až po únik z castingové agentury zmiňující roli dabéra v pokračování hry. Každopádně než dojde k potvrzení (či vyvrácení) podobných spekulací, alespoň mají čeští fanoušci KCD co číst.