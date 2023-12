Napsal pokračování Pána prstenů, od Amazonu chtěl vysoudit miliardy. Místo toho musí svoje dílo zničit

Uložit 0

Že si někdo vysní pokračování Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena, to není až tak zvláštní. Že ho skutečně napíše, to už je mnohem méně obvyklé. A že tak učiní bez držení autorských práv, výsledek zašle vnukovi slavného spisovatele – a ještě začne hrozit žalobou Amazonu, že údajně vykradl fanouškovský počin při natáčení svého seriálu Prsteny moci, to už je hodně fantastický příběh. Jenže právě tohle se stalo.

Přiznejte se. Když jste dočetli Pána prstenů, neměli jste nutkání popadnout pero či klávesnici a rozšířit Tolkienovy příběhy o to, co bylo dál? Americký nadšenec Demetrious Polychron právě tenhle pocit měl. A dokonce na jeho základě jednal. Jak píše zámořský list The New York Times, pro až příliš horlivého fanouška byla Tolkienova série „jedním z nejvýznamnějších okamžiků jeho života“. Tak napsal její pokračování.

Dílo nazvané The Fellowship of the King (Společenstvo krále) ale před rokem vydal v rozporu s právem, jak nyní rozhodl kalifornský soud. Ten tak učinil kvůli porušení autorských práv, jmenovitě využití původních postav jako Aragorna či temného pána Saurona a především kvůli zkopírování celých pasáží Tolkienova díla. Polychron nejenže nesmí svou knihu nadále distribuovat, ale zároveň musí všechny její dosud vytvořené tištěné i elektronické kopie zničit – a to do Štědrého dne.

Celá sága (právní, ne ta Tolkienova) je ale mnohem zamotanější. Už před šesti lety totiž Polychron rukopis svého díla vnutil vnukovi známého spisovatele Simonu Tolkienovi. Spolu s dopisem, ve kterém Společenstvo krále popisoval coby „naprosto dokonalé pokračování“ fantasy eposu, v němž se „drží předlohy tak moc, jak jen mohl“. Podobně oslovil i společnost Tolkien Estate, správce spisovatelovy pozůstalosti. Ti mu ale práva na podobný počin odmítli prodat.

Když se o uvedení knihy na trh – mimo jiné i přes Amazon – správci začátkem letoška dozvěděli, pokoušeli se ho opakovaně a marně kontaktovat. Následně pochybnému pokračovateli Tolkienova díla zaslali výzvu k zastavení jeho jednání. Neuposlechl. Ba co víc, vydal se do právního protiútoku. Zažaloval jak Tolkien Estate, tak Amazon, který mezitím natočil seriál Prsteny moci. Legálně a s licencí, byť ne nutně s pozitivními reakcemi hardcore fandů.

Prsteny moci vypráví z větší části nově vymyšlené či dokreslují Tolkienem jen velmi hrubě načrtnuté příběhy předcházející Pánovi prstenů. Jenže podle Polychrona seriál zkopíroval jeho knihu. Po Amazonu proto spisovatel požadoval 250 milionů dolarů neboli přes 5,5 miliardy korun jako kompenzaci. Polychron podle svých slov stvořil „zcela původní knihu a koncept“ včetně „postav a dějových linek, které tvoří až polovinu z osmidílného seriálu“.

Bizarní příběh měl ale zcela očekávaný konec. V srpnu byla Polychronova žaloba soudem zamítnuta. Soudce naopak uvedl, že právě pisálek porušuje práva Tolkienovy pozůstalosti. To už na autora podala vlastní žalobu Tolkien Estate, které nyní justice vyhověla. Přespříliš snaživý fanoušek musí zaplatit v přepočtu tři miliony korun i soudní výlohy.

„Je to významné vítězství. Tolkien Estate nepovoluje autorům monetizaci milovaného díla J. R. R. Tolkiena bez předchozího souhlasu. Věříme, že rozhodnutí soudu i výše peněžního trestu dostatečné odradí každého, kdo by měl podobné úmysly,“ cituje BBC Stevena Maiera, advokáta Tolkienovy strany. Takže nevyjdou ani Polychronovy plány na sedmidílnou ságu nazvanou The War of the Rings, tedy Válka o prsteny.

Případ amerického autora mimochodem není zdaleka prvním pokusem vybudovat vlastní dílo na Tolkienově tvorbě. Například už v roce 1999 napsal alternativní pohled na prstenovou ságu s názvem Poslední pán prstenů ruský autor Kirill Jurjevič Jeskov. V angličtině ale kvůli absenci licence kniha nikdy oficiálně nevyšla. V roce 2001 napsal český autor Petr Kotol alkoholickou parodii na Tolkienovo dřívější dílo Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky s názvem Rabit aneb cesta někam a zase zpátky.