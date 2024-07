Násobně rostl a překlopil se do zisku. Investown zažil podařený rok, měsíčně profinancuje 300 milionů

Uložit 0

„Minulý rok byl pro nás opravdu zlomový,“ popisuje Alan Pock, zakladatel a ředitel platformy Investown, která drobným investorům umožňuje skupinové vkládání peněz do nemovitostí. Jak totiž vyplývá z nedávno publikované účetní závěrky, startupu se byznysově daří. Během loňska dosáhl obratu 105 milionů korun, rok předtím to bylo 44 milionů. A překlopil se zároveň do černých čísel.

V roce 2022 Investown ještě vykázal ztrátu ve výši 21 milionů korun, za loňský rok už ale v kolonce výsledek hospodaření svítí 19,6 milionu v plusu. Jak platforma nedávno oznámila, během tří let od oficiálního spuštění již pomohla lidem profinancovat více než 900 etap realitních projektů o celkovém objemu přes 4,3 miliardy korun.

„Mezi roky 2022 a 2023 jsme vyrostli v měsíčních investicích skokově téměř čtyřikrát více, a to se pochopitelně projevilo v obratu i zisku,“ pochvaluje si Pock, podle něhož platforma aktuálně měsíčně proinvestuje kolem 300 milionů korun. Pozitivní byznysové výsledky pak vysvětluje zejména specifickým fungováním startupů ve finančních technologiích.

„Když v našem segmentu spravujete investice ve výši 40 milionů korun měsíčně v roce 2022, stačí na to téměř stejný počet lidí, jako když spravujete investice ve výši 150 milionů měsíčně v roce 2023. Proto jsme nemuseli navyšovat interní tým, ale zaměřili jsme se na investice do technologií na vývoj naší platformy,“ vysvětluje.

Investown byl loni zároveň první platformou, která od České národní banky získala evropskou crowdfundingovou licenci, kromě něj ji drží konkurenční Roier nebo Fingood. Ještě začátkem loňska přitom Investown od ČNB dostal pokutu. Licence mu ale otevírá dveře do aplikace George České spořitelny, která do startupu investovala přes svůj program Seed Starter. Investory ve firmě doplňuje společnost Chytrý Honza a Finbus z oboru realitního developmentu.

Jak vysvětluje Pock, v loňském roce se Investownu dařilo zejména díky přílivu nových zákazníků a s nimi také objemu peněz. „Přitom marketing jsme tlumili, i pro nás samotné byl vývoj spíše překvapením. Zjistili jsme, že noví investoři k nám přišli na doporučení, kdy naši klienti mohou pozvat své kamarády,“ přibližuje s tím, že nově příchozí prý nejčastěji zklamal jiný produkt. „Investown sice není tak sexy jako krypto, ale lidé oceňují stabilitu,“ doplňuje.