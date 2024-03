Od pokuty k licenci. Jak jsme se v Investownu srovnali se sankcí od ČNB a co nám to dalo

Uložit 0

Drobným investorům umožňuje Investown skupinové vkládání peněz do nemovitostí a od roku 2021 s ním lidé profinancovali více než 3,5 miliardy korun. Startup, který se zaměřuje na takzvaný investiční crowdfunding, dříve podpořila i Česká spořitelna, ale začátkem loňska narazil u České národní banky podle jejíhož rozhodnutí shromažďoval peníze od veřejnosti bez licence – a dostal pokutu.

Své fungování změnil a v říjnu se stal vůbec prvním v Česku, kdo novou licenci pro provoz crowdfundingu, již vyžaduje EU, získal. Ta mu mimo jiné umožňuje expanzi za hranice. Ředitel Investownu Alan Pock pro CzechCrunch nyní popisuje, jak udělení pokuty a přizpůsobení se pravidlům probíhalo, jak žádal a kolik stála nová licence i to, jak se vůbec v zdejších poměrech buduje finančně technologický startup.

***

„Co tě nezabije, to tě posílí.“ Tak by se dal shrnout náš uplynulý rok. Hned z jeho kraje nám Česká národní banka (ČNB) neočekávaně vyměřila pokutu. Podle jejího verdiktu totiž měla naše forma podnikání charakter kolektivního investování, pro něž je třeba licence. Tím jsme se ocitli před obrovskou výzvou. Abychom mohli pokračovat dál a podařilo se nám této povinnosti dostát, bylo nutné udělat v krátkém čase obrovské množství změn. Za necelých dvanáct měsíců jsme vše zvládli a licenci získali, nakonec jako vůbec první na českém trhu.

Začátek loňského roku tak byl pro nás v Investownu velkou lekcí, ačkoliv jsme se paradoxně snažili podobné situaci předcházet a nikdy se do ní nedostat. Ještě než jsme vůbec začali s podnikáním, zaplatili jsme si z první investice právní analýzu, podle níž jsme mohli fungovat v tehdejším modelu. Celou dobu jsme žili v přesvědčení, že je to v pořádku, a že tedy licenci nepotřebujeme. Z dnešního úhlu pohledu už víme, že to byla obrovská chyba. Poučilo nás to v tom, že když si zakládáte firmu, je žádoucí nechat si vyhotovit i druhý právní názor – v kontinentálním právu může každý právník situaci vidět trochu jinou optikou. Zejména ve finančně technologickém segmentu je to naprosto elementární nutnost.

Záchrana dobrého jména

Když přišlo oznámení od ČNB, že budeme platit pokutu ve výši jednoho milionu korun, bylo bezprostředně nutné udělat sérii rychlých kroků, které měly zmírnit otřes v mediálním i investičním prostoru. Okamžitě jsme obvolali novináře, vysvětlili jim, jak to celé bylo, a především zdůraznili, že jsme se domluvili s ČNB na nápravě, abychom byznys přehodili do podle nich správného rámce. Přiznat chybu a informovat o sjednání nápravy bylo nejzásadnější.

Den, kdy vyšly články o pokutě, jsme si měřili, kolik uživatelů nám odešlo. Byl to jeden jediný, ačkoliv jsme tenkrát měli asi 60 tisíc investorů. V tomto ohledu jsme měli štěstí. To samé platilo pro developery, protože ty zajímají čísla, která jsme měli pořád nejlepší v celé republice. Určující je, za jak dlouho dostanou peníze.

Foto: Investown Alan Pock, ředitel Investownu

Když situaci hodnotím zpětně, pokuta byla v rámci nápravy tím nejmenším problémem. Mnohem obtížnější bylo přejít urychleně na jiný model. Museli jsme kompletně předělat celou platformu. Předtím byla postavená tak, že nemovitosti byly v našem vlastnictví. V momentě, kdy měly být u jiných majitelů, jsme museli vytvořit nově celý systém pro přijímání a odesílání plateb či evidenci úvěrů. Bylo nutné nabrat celé nové týmy včetně externích partnerů. Reálné náklady vzrostly najednou asi o milion až milion a půl korun měsíčně.

Licenci pro uskutečňování finančního crowdfundingu jsme získali od ČNB za necelý rok. Na samotném procesu získání licence strávil celý tým v součtu 447 dní práce a firmu to v nákladech na vývoj nového softwaru, právní záležitosti a nábor nových lidí stálo přes 18 milionů korun. K tomu vznikl tým o pěti lidech a nepřetržitě se stará o risk a compliance.

Fintech v českých poměrech

Chybná interpretace zákona, ale nebyla historicky jediným nedostatkem v našem uvažování. Zásadně jsme taky podcenili nákladovost, tedy kolik stojí udělat fintech. Naší první investicí, kterou jsme získali od Seed Starteru České spořitelny, bylo osm milionů korun. Do platformy jsme již ale investovali 210 milionů korun, přitom pořád není hotová, stále ji máme kam posouvat. Naše představa byla solidně naivní. Kvůli tomu jsme museli část firmy prodat a získat dalšího investora, abychom dokázali dotáhnout software na úroveň, kdy je kompatibilní se všemi požadavky, které regulace má.

Dělat fintech v Česku je obecně neskutečně drahé, potřebujete získat měsíčně obrovské objemy financí, abyste byli v plusu. V tomto ohledu je Česko velmi malý stát. Když nepatříte mezi top tři platformy, už jste v minusu. Z toho důvodu je lepší začínat na jakémkoliv větším trhu. Dělat finance v Česku jde až tehdy, kdy už máte velkou část trhu pod kontrolou, což je opravdu nákladné.

Licence od ČNB nás v tomto směru momentálně zvýhodňuje, protože nám dává možnost expandovat do dalších zemí Evropské unie. Momentálně se nám to daří na Slovensku, do budoucna plánujeme rozšíření platformy do dalších států – investičně atraktivní je Rumunsko, v plánu máme také Rakousko. Do roku 2027 bychom měli ideálně spravovat 24 miliard korun, což už zdaleka nemůže platit jen pro Česko a Slovensko. Abychom to dokázali, potřebujeme k tomu asi milion uživatelů. To je naší další cestou, přičemž v každé další zemi máme ambici stát se jedničkou na trhu. Z toho důvodu už kromě investic do realit zvažujeme i další investiční nástroje nebo jiné segmenty pro investování.