Za minutu dvanáct. Fingood získal posvěcení pro fungování od ČNB, s ním hned mluví o expanzi

Přesně do dnešního dne měly investiční crowdundingové platformy čas od České národní banky na to, aby získaly pro své podnikání licenci. Firmy, které nabízejí lidem, aby se účastnili velkých investic tím, že jejich menší příspěvky dají dohromady, nově bez souhlasu regulátora dál stejně podnikat nemůžou. Přesně dnes jeho držení oznámila společnost Fingood, která peníze směřuje především do středních a malých firem a nahrazuje jim tak úvěry od bank.

„Tato jednotná licence především pročistí a konsoliduje celý trh, proto mluvíme o přestupu z lokální soutěže do Ligy mistrů,“ chválí si Vít Endler, generální ředitel Fingoodu. Nutnost mít povolení nicméně ČNB odkládala a platformy, které se s ním chlubí, ho získávaly zhruba rok.

Bez licence by fungovat mohly, ale velmi omezeně. Po dnešku už totiž ty, které ji nedrží, nemůžou zveřejňovat žádné nové nabídky skupinového financování, umožněna jim bude pouze správa stávajících smluv.

S evropskou crowdfundingovou licencí se Fingood chystá do zahraničí. Podle posledních dostupných dat podobných platforem v Evropě působí zhruba 800, evropskou licenci dle odhadů získá asi desetina z nich, vypočítává Fingood.

Trh je přitom zajímavý: na tom největším evropském, tedy v Německu, je přes crowdfunding ročně proinvestováno zhruba 1,2 miliardy eur, tedy asi 30 miliard korun. Přes miliardu eur se pak pohybuje i francouzský prostor. „Tréninkovým hřištěm pro nás ale bude slovenský trh, věřím, že už v příštím roce,“ vysvětluje Endler. Dál na východ ale nechce, tamější projekty se prý nedají spolehlivě posoudit.

Čeští investoři letos za tři čtvrtletí přes Fingood do zdejších firem investovali 734 milionů korun, což je meziročně o 138 procent více. Firma uvádí, že za celý rok pak objem letošních investic přesáhne miliardu korun. To by bylo stejně jako za předchozí tři roky dohromady. „Dokážu si představit, že v příštím roce přes nás čeští investoři poskytnou českým firmám dvě miliardy korun,“ dodává Endler.

Fingood uvádí, že crowdfundingové platformy pomáhají financovat především menší firmy. Zhruba 60 procent malých a středních společností totiž neuspěje se žádostí o bankovní úvěr a tento prostor se právě Fingood snaží zaplnit. Financování přes něj získala mimo jiné Remoska, letos pak Bagind, Decoled, přeměna zchátralého ostravského objektu Marica nebo Znojemský pivovar.

Crowdfundingovou licenci platformy, přes které je možné investovat do firem, mít musí. Právě v listopadu jim končí už dříve prodloužené období, kdy mohly podnikat i bez licence. ČNB letos v této oblasti čistila trh od šedé zóny poskytovatelů a udělila konkurenčnímu Investownu milionovou pokutu. Investown totiž původně nabízel participaci na úvěrech, podle ČNB tím ale provozoval takzvaný pokoutný investiční fond.

Platforma pro investice do nemovitostí ale zisk evropské licence od ČNB oznámila zhruba před třemi týdny a stala se první, která tu toto povolení dostala. Přes Investown se směrem do realit profinancovaly víc než dvě miliardy korun a startup už dřív podpořila Česká spořitelna.

Splnění zásadní podmínky pak před pár dny ohlásil také český Roier, za nímž stojí bývalý ředitel Home Creditu David Bystrzycki. Ten se původně zaměřoval hlavně na financování bytových družstev, postupně záběr rozšířil i na jiné příležitosti v oblasti nájemního bydlení, realit či startupů. Teď chce spustit takzvané sekundární investování, tedy přímý prodej a nákup investic mezi investory. Do Roieru nedávno poslal desítky milionů exmanažer PPF Jan Blaško a s ním Jiří Wallenfels se zkušenostmi v oblasti risk managementu a správy pohledávek.

Firmy si podle Fingoodu pro peníze přes crowdfunding chodí především proto, že se jim ztížily podmínky financování v bankách, úrokové sazby jsou vyšší a banky mají i dodatečné požadavky na zajištění. „V některých odvětvích, jako je například malý a střední development, financování prakticky zamrzlo,“ komentuje Endler.

Očekává, že se nadále bude potkávat silná poptávka z obou stran – české střední firmy mají letos výrazně ztížené možnosti financování, na druhé straně investoři hledají nové způsoby zhodnocení svých úspor.