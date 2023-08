Lidé mu na investice do nemovitostí svěřili 1,7 miliardy. Investown teď získal desítky milionů na expanzi

Český Investown spustil aplikaci určenou pro takzvaný investiční crowdfunding do nemovitostí před dvěma lety, nyní již hlásí sedmdesát tisíc registrovaných uživatelů a celkem proinvestovaných 1,7 miliardy korun. Zároveň startup oznámil získání dalšího kapitálu na svůj rozvoj, díky kterému se chce zejména rozkročit v zahraničí.

„Nemovitosti jsou stabilní investiční aktivum, které se těší dlouhodobé oblibě a mají co nabídnout v každé fázi hospodářského cyklu,“ věří spoluzakladatel a ředitel Investownu Alan Pock s tím, že od poslední investice z loňského května, kdy od společnosti Chytrý Honza získal třicet milionů korun, vzrostla uživatelská základna projektu o dvojnásobek. A v růstu chce nadále pokračovat.

Za tímto účelem se nyní ke stávajícím investorům – kromě Chytrého Honzy jde o investiční fond Seed Starter České spořitelny – přidává další. Blíže nespecifikované vyšší desítky milionů korun Investownu v rámci takzvaného bridge (překlenovacího) kola posílá společnost Finbus z oboru realitního developmentu.

„Zdvojnásobení současné valuace firmy není bod, u kterého bychom se chtěli zastavit. Máme před sebou několik významných milníků, díky nimž hodnota firmy dál poroste,“ doplňuje Pock. Na dotaz CzechCrunche sdělil, že svou konkrétní valuaci Investown nesděluje, ale aktuálně se má pohybovat kolem jedné miliardy korun.

Sdílnější je v dalších byznysových ukazatelích. Za loňský rok se mělo přes Investown profinancovat přibližně 500 milionů korun, což mělo startupu přinést opakující se roční tržby (ARR) ve výši necelých 40 milionů. Letos očekává profinancování projektů o celkové hodnotě dvě miliardy korun.

„Jako jeden z mála fintechů jsme od začátku roku 2023 v zisku, nová investice pro nás tedy nepředstavuje prostředky k přežití a provozu firmy, ale naopak prostředky k jejímu agresivnímu růstu,“ říká spoluzakladatel a provozní ředitel Peter Maslík. Kromě posílení pozice na domácím trhu, kde si startup konkuruje s platformami jako Fingood, Upvest, Roier či BrikApp, se chce rozšířit také v zahraničí.

K první expanzi na Slovensko by mělo dojít ještě letos, dále se Investown plánuje rozšiřovat do zemí, kde působí Erste Group, matka České spořitelny. Konkrétně tedy do Rakouska, Rumunska, Chorvatska a Slovinska. Startup přitom zvažuje, že v rámci expanze by mohl realizovat i akvizice. „Nevylučujeme to. Důležité je co nejrychleji proniknout na co největší část trhu,“ doplňuje Pock.