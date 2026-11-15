Nástup AI bereme vážně, budujeme nový tým a na investice máme miliardy, říká Matějček z Mitonu
Jeden ze zakladatelů skupiny Miton Tomáš Matějček v podcastu Money Maker popsal, jak a kolik chtějí investovat do nových AI firem.
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Investiční skupina Miton, která v minulosti stála u zrodu Slevomatu, Rohlíku nebo AI startupu Rossum, se chystá naplno vstoupit do nové vlny umělé inteligence. Do firem, týmů i pozic spojených s AI chce postupně investovat jednu až dvě miliardy korun. Zakládající partner skupiny Tomáš Matějček v podcastu Money Maker popsal, odkud peníze jsou, proč s nimi Miton dlouho spíš čekal a proč kvůli nim rozmístili lidi do Londýna, Curychu a San Franciska. „Ambice je opravdu proaktivně proinvestovat, když to půjde dobře, jednu až dvě miliardy korun a být součástí téhle nové vlny,“ řekl.
Kapitál má skupina připravený po exitech z posledních několika let. Tím nejvýraznějším byl letos v květnu prodej Rossumu americké softwarové firmě Coupa. Miton do Rossumu vstoupil už v roce 2017, kdy podle tehdejšího oznámení získal třetinový podíl, a Matějček už po prodeji uvedl, že výnos chce skupina investovat do nové generace technologických firem.
Dnes jsou tyto peníze rozložené mezi hotovost a další likvidní aktiva. „Nějaká část je cash, něco jsou v zásadě likvidní pozice typu akcie a pořád máme hodně v kryptu,“ upřesňuje Matějček s tím, že skupina dlouho neviděla dostatek dobrých příležitostí, a proto si palebnou sílu šetřila. O tom, že mu v Česku chybí větší AI drajv, ostatně hovořil v rozhovoru pro CzechCrunch už v roce 2023.
Najít, kam teď peníze poslat, je ale podle něj těžší než v podstatě kdykoli za téměř tři desetiletí, která už s partnery v byznysu strávil. Velké AI laboratoře do svých modelů vstřebávají obrovské množství znalostí a s každou novou verzí může zmizet celý segment trhu. „Jedna z úplně bazických otázek, kterou si všichni kladou, je: když vyjde nový model, bude ta firma lepší, nebo horší? Nebo jestli přestane existovat, což je bohužel ten většinový příklad,“ popsal v Money Makeru.
Hodnota se proto podle Matějčka přesouvá k doplňkům umělé inteligence, tedy k tomu, co ji spojuje s fyzickým světem a co nejde snadno zkopírovat. Ukazuje to na Rohlíku Tomáše Čupra, v němž Miton dál drží podíl. „Je to AI first firma, řekl bych, že jedna z nejlíp AI řízených firem v regionu,“ prohlásil a v podobné souvislosti zmínil i úspěch Nvidie: grafické karty jsou podle něj místem, kde umělá inteligence naráží na fyzický nedostatek.
Miton nikdy nebyl klasickým venture kapitálovým fondem, který sbírá peníze od externích investorů a počítá s tím, že většina jeho sázek nevyjde, ale zaplatí je jedna velká úspěšná investiční trefa. „Nejsem si jistý, jestli je venture kapitálové schéma dnes ještě vůbec funkční,“ podotkl Matějček v podcastu Money Maker.
Skupina Miton je podle něj hodně pragmatická a striktně rozumová: co se investic týče, může jít o malé týmy, podíl v rychle rostoucí soukromé firmě i akcie na burze, rozhodovat má investiční teze, ne schéma. Miton proto letos založil vlastní AI laboratoř se čtyřmi výzkumníky a chystá samostatný investiční tým zaměřený čistě na umělou inteligenci.
Mění se i geografie. Skupina, o níž se dlouho mluvilo jako o jablonecko-liberecké, dosud stavěla hlavně na českých zakladatelích, letos ale do týmu přidala lidi v Londýně, Curychu a San Francisku, aby byla blíž dění na světových trzích. Jazykové a regionální bariéry podle Matějčka odpadly a příležitosti je potřeba hledat všude. Kam přesně peníze potečou, ale říkat nechce. „Chtěli bychom, aby ty týmy byly z tohohle regionu. Nemusí to být nutně z Česka, ale je tam určitý kulturní gap, který je těžké překonat,“ vysvětlil.
V rozhovoru Matějček mluvil také o tom, proč podle něj velké AI laboratoře hovoří o potřebě regulace, jak se osobní AI agenti partnerů Mitonu v pravidelných intervalech navzájem vylepšují a proč mu nepřetržitě běží Claude, přes který kupuje lístky na fotbal, nebo jak experimentoval s ovládáním vlastního domu.