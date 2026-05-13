Tři doktorandi ČVUT vsadili na AI dávno předtím, než to bylo cool. Po deseti letech hlásí povedený exit
Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys z Prahy rozběhli Rossum již v roce 2016. Jejich cílem bylo naučit s pomocí umělé inteligence počítače číst.
Dnes se umělou inteligencí a agenty, řečeno s nadsázkou, ohání každá firma. Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys ale na tuto technologii vsadili už před deseti lety. Trojice se tehdy rozhodla opustit doktorandské studium oboru AI na elektrotechnické fakultě ČVUT a místo toho se pustila do vlastního podnikání. Ve startupu Rossum se kamarádi zaměřili na to, aby systémy naučili automaticky číst dokumenty či faktury – a lidem tak odlehčili od rutinní a manuální práce. Teď otevírají novou kapitolu, Rossum totiž kupuje americká společnost Coupa.
„Je to přechodové období, je to jeden z milníků v celém procesu, ale máme radost z toho, kam jsme Rossum dotáhli,“ komentuje aktuální dění pro CzechCrunch Petr Baudiš. Rossum podle něj ve svém fungování pokračuje nadále jako součást většího celku. „Máme před sebou spoustu práce,“ doplňuje. Všichni zakladatelé v projektu zůstávají i pod křídly Coupy. Pro samotný Rossum má přitom aktuálně pracovat asi 150 lidí, z toho většina z Prahy, respektive Česka. Klíčoví zaměstnanci na dealu vydělají také, díky režimu zaměstnaneckých akcií (ESOP).
Jaká byla prodejní částka, Rossum ani Coupa nekomentují. Stejně tak ani to, jestli se případně – a v jakém poměru – transakce vypořádala v hotovosti a výměně akcií.
V rámci startupů českých zakladatelů patřil Rossum mezi nejvíc zainvestované. V úplných začátcích v roce 2017 projekt podpořil akcelerátor StartupYard a investiční skupina Miton, konkrétní částku tehdy ale nekomentovali. Miton však prozradil, že tehdy držel třetinový podíl. Následně v roce 2019 Rossum získal asi 80 milionů korun, když se k českým investorům přidaly i londýnské fondy LocalGlobe a Seedcamp.
Startup dále rychle rostl a koncem roku 2021 během „covidové horečky“, kdy investoři pumpovali peníze do startupů ve velkém a na vysokých úrovních se pohybovaly i jejich valuace, Rossum oznámil do té doby vůbec největší investiční kolo takzvané série A v regionu střední a východní Evropy. Pod vedením známého amerického venture kapitálového fondu General Catalyst získal tehdy sto milionů dolarů, v tehdejším přepočtu bezmála 2,2 miliardy korun, čímž se zařadil mezi horké kandidáty na takzvané miliardové jednorožce. K překonání této mety ale nakonec nedošlo, další investice Rossum již neuzavřel a teď mění majitele.
Vsadili na AI dlouhé roky předtím, než to bylo cool. Pokud mají být vzor pro nastupující generaci, můžeme být v Česku optimističtí.
Miton aktuální transakci označuje jako „velmi hezký deal“, podle vyjádření měl ve startupu doteď držet asi pětinový podíl. „Prodej Rossumu je velký úspěch a v investičně nebývale proměnlivé době potřebný pozitivní signál pro českou startup scénu,“ komentuje aktuální transakci Tomáš Matějček, jeden ze zakládajících partnerů Mitonu.
S tím, že Rossum od investorů získal celkem více než dvě miliardy korun a investoři současnou transakci označují jako velmi povedenou – a i s přihlédnutím k pozitivnímu sentimentu na trhu kolem startupů v oblasti umělé inteligence, který výrazně zvyšuje apetit investorů i valuace firem –, se podle odhadu CzechCrunche mohla prodejní suma pohybovat v řádech jednotek miliard korun.
„Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys vsadili na AI dlouhé roky předtím, než to bylo cool. Firmu vybudovali z Prahy, nejprve s českými investory, ke kterým se pak přidaly top fondy z USA a Velké Británie,“ říká Matějček s tím, že pro Miton je emoce pozitivní i kvůli tomu, že s foundery pracoval od samých začátků. „Mohli jsme sledovat, že si úspěch zasloužili jak tvrdou prací, tak i velkou lidskostí. Pokud mají být vzor pro nastupující generaci AI founderů, můžeme být v Česku optimističtí,“ doplňuje.
Akcionářem Rossumu byl i zakladatel online supermarketu Rohlík Tomáš Čupr, což oznámil v roce 2023, když představoval vznik své investiční skupiny TCF Capital. Kdy do startupu investoval, ale není zřejmé.
Gogár, Baudiš a Tunys Rossum zakládali jako řešení pro inteligentní zpracování dokumentů, tzv. IDP z anglického Intelligent Document Processing. Automatizovali přitom velké množství manuální práce ve firmách a čtení dokumentů trénovali na desítkách milionů opravdových smluv. Výsledkem byl tzv. transakční jazykový model (T-LLM), jak ho firma označuje.
„Rossum zcela mění pravidla hry. Jako silný partner od roku 2024 víme, že spojení obou společností v rámci celého procesu od nákupu po platbu přináší neuvěřitelnou hodnotu,“ komentuje Leagh Turner, ředitelka společnosti Coupa. Ta stojí za vývojem platformy pro autonomní správu výdajů a letos oslavuje dvacet let od založení. S jejími akciemi se mezi lety 2016 až 2023 obchodovalo také na newyorské burze Nasdaq, poté ji za osm miliard dolarů (167 miliard korun) z burzy stáhla private equity společnost Thoma Bravo.
Aktuálně Coupa obsluhuje na deset milionů odběratelů a dodavatelů, kterým pomáhá hlídat výdaje a optimalizovat své finance. K tomu navíc disponuje datovým souborem informací o objemu deset bilionů dolarů. „Za posledních dvacet let se nám podařilo zákazníkům ušetřit více než 300 miliard dolarů. Věříme, že s Rossumem jim můžeme pomoci ušetřit dalších 300 miliard dolarů během pěti let díky bezkonkurenčnímu systému rozhodování a inteligenci,“ popisuje Turner.
„Spojení s Coupou je přirozeným vývojem dlouholetého partnerství založeného na společné kultuře zaměřené na AI. Díky kombinaci naší vlastní transakční inteligence T-LLM s obrovským datovým souborem Coupy máme ideální předpoklady k tomu, abychom zákazníkům přinesli okamžitou hodnotu a zásadně změnili způsob, jakým svět nakupuje a prodává,“ doplňuje Tomáš Gogár.