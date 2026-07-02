Naučili AI vítězit v pokeru, teď mění obchodování na burze. Hodnota české firmy přesáhla 10 miliard
EquiLibre vyvíjí software pro automatický trading, který funguje i na principech teorie her, což mu umožňuje předvídat a reagovat na různé situace.
Ve světě AI nejsou žádnými nováčky. Martin Schmid a Matej Moravčík před lety vytvořili první systém umělé inteligence, který dokázal porazit profesionální hráče pokeru. Poté zamířili do DeepMind, výzkumné laboratoře vlastněné Googlem, kde se věnovali strojovému učení a herním strategiím. Nakonec se ale rozhodli vrátit do Prahy a ještě s Rudolfem Kadlecem založit vlastní startup. Jejich cílem je vybudovat technologii, která promění svět automatizovaného obchodování. Na její rozvoj už získali stovky milionů korun a nyní hlásí další investici, díky níž hodnota EquiLibre vystřelila na 500 milionů dolarů, tedy zhruba 10,6 miliardy korun.
O tom, že jejich nápad má potenciál, přesvědčili investory už v roce 2022. Tehdy EquiLibre získal – hned ve svých začátcích – šest milionů dolarů (na dnešní přepočet necelých 130 milionů korun). Šlo o největší pre-seedovou investici v české historii, do níž se zapojily fondy Miton, Credo Ventures a RockawayX. Loni pak startup přitáhl další kapitál: 10 milionů dolarů, tedy přes 200 milionů korun, od londýnské venture kapitálové společnosti Blossom Capital. A v novém investičním kole Series A nabral blíže nespecifikovanou částku od renomovaného fondu Creandum, který vznikl ve Švédsku a během let podpořil například Spotify, Bolt, Lovable, Kahoot, Neo4j nebo český Better Stack.
Přestože se ani jedna ze stran nechce k výši investici vyjádřit, pro fond s pobočkami ve Stockholmu, San Francisku, Londýně a Berlíně jde o významný milník. „Byla to největší samostatná investice, jakou náš fond kdy poslal do jedné firmy,“ uvádí pro server TechCrunch viceprezident Creandum Cameron Sellers.
EquiLibre vyvíjí chytrý software pro automatický trading, který funguje mimo jiné na principech teorie her, což mu umožňuje předvídat a reagovat na různé situace na trhu. Čeští startupisté nejprve svůj nástroj testovali na kryptoměnách, pak se ovšem zaměřili na tradiční burzu. Ta je totiž ideálním hřištěm pro takzvané zpětnovazebné učení (reinforcement learning), tedy metodu, při níž se AI modely učí metodou pokusu a omylu a jsou motivovány virtuálními odměnami za správná rozhodnutí. Na akciovém trhu se přitom úspěch měří poměrně snadno. „Na tradingu je krásné, že skórování je super jednoduché. Prostě se podíváme, kolik peněz ten agent vydělal,“ vysvětluje Schmid.
A zdá se, že čeští boti skutečně vydělávají. Ve spolupráci s tradingovou společností Tower Research Capital z New Yorku dnes algoritmy od EquiLibre denně protočí miliardové objemy na trzích S&P 500 a Nasdaq. Startup navíc tvrdí, že si od spuštění v loňském roce drží perfektní bilanci – každý měsíc prý končí v plusu. „Nedělám to ale proto, že bych byl nadšený z toho, že dělám finanční trhy efektivnějšími. Dělám to proto, že nás všechny baví budovat nové věci, které před námi ještě nikdo nikdy nepostavil. Je to neskutečná zábava,“ doplňuje Schmid pro TechCrunch.
Navzdory globálním ambicím si EquiLibre drží základnu v Praze, kam se mu podařilo přilákat experty z celého světa. Firma nefunguje na principu práce na dálku – všichni zaměstnanci se denně scházejí v kancelářích. Tým nyní čítá 25 členů. „V Praze je oproti Silicon Valley mnohem snazší udržet si skvělé lidi. Neutíkají vám každé dva měsíce za nějakým novým, sexy projektem z oblasti AI,“ zakončuje Schmid s tím, že teď díky nabraným prostředkům hodlá spustit jeden z největších výpočetních clusterů pro výzkum umělé inteligence ve střední a východní Evropě.