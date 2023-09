Nasypal do mixéru vše, co mu přišlo zdravé, a vytvořil funkční jídlo v sáčku. Měsíčně prodá tisíce kusů

Svoje podnikání začal Damien Thorn excelovskou tabulkou. Do ní zapsal všechno, co by podle něj měl zdravý člověk sníst, aby do sebe dostal všechny výživné látky a jeho tělo fungovalo v ideálním módu. A pak prostě začal ingredience míchat doma v mixéru. Thorn tím odstartoval projekt, se kterým se mu po zhruba dvou letech podařilo vytvořit pokrm, který zkoušeli výsadkáři a kupují si ho sportovci. Měsíčně se prodeje jeho „kapsiček“ Ristre počítají na tisíce.

Kombinace všeho, co si přečtete jako složení obsahu lesklého oranžového obalu Ristre, pro většinu lidí asi nebude znít lákavě. Řada ingrediencí čítá mimo jiné česnek, zázvor, jablko a skořici nebo taky rybí olej, mandle a pohanku. Ve zvláštní, kašovité konzistenci přesto ucítíte jen málo z nich, a ač se to zdá nepravděpodobné, navzájem se nebijí.

Celkem šedesátka ingrediencí má jasný cíl – Ristre má obsahovat co nejvíc surovin, které se označují jako superpotraviny. Takže tu najdete třeba i japonskou houbu reishi využívanou při výcviku kosmonautů. Nebo gingko bilobu, která má mimo jiné vylepšovat paměť.

Sám Damien Thorn na začátku neměl zkušenosti s potravinářským průmyslem a celé míchání bylo spíš metoda pokus omyl, a to včetně ladění chuti a toho, jak dlouho vlastně sáček vydrží. Motivaci měl ale jasnou – jídlo při práci nestíhal a na běžné teplé pokrmy mohl zapomenout. A alternativy, které zkoušel, mu nevyhovovaly.

Foto: Ristre „Kapsičky“ Ristre mají plnohodnotně zastoupit výživné jídlo

Přitom cílem bylo nejen vymyslet něco, co zasytí, ale zároveň pokrm, který má tělo dostat do co nejlepší myslitelné formy. To znamenalo vyhnout se některým postupům a dodatečným látkám, které účinky potravin ničí. Když svůj plán konzultoval s odborníky z VŠCHT, říkali mu prý, že něco takového nevyjde.

Přesto s mixem přišel. Nejdřív pro sebe, pak známé, a nakonec ho uvedl na trh. S obsahem mu pomohli odborníci z potravinářství, otestovaly české a švýcarské laboratoře. A obal vyvinul s dalšími experty takový, aby v něm jídlo bez zvláštních potřeb na skladování vydrželo alespoň půl roku.

Půlkilový sáček Ristre se dnes vyrábí v Luhačovicích a prodají se ho nižší tisíce kusů sáčků měsíčně. Zatím to není projekt, který by na sebe vydělal, přiznává Thorn. Pochvaluje si však, že má stabilní klientelu. K ní se řadí vojáci nebo sportovci, profesionální cyklisté i MMA bojovníci. Ale taky lidé pracující na směny nebo manažeři.

„Viděl jsem Ristre vyfocené ve vládním letadle, na evropském summitu, na túrách. Je to povzbuzení,“ říká autor projektu. „Začali si to kupovat výsadkáři z Chrudimi. Kluci z posiloven, ti, co chodí na paintbally, hasiči, policisti,“ vyjmenovává s nadšením.

Lidi přeci vždycky budou jíst

S nápadem na Ristre Thorn přišel sám pro sebe. Dlouhé hodiny totiž trávil na cestách jako osobní řidič, později se ve společnosti Anywhere Campers, která pronajímá karavany na cesty po Evropě, staral o to, aby vozy dorazily tam, kam mají. Tedy pokud například někdo končil svoji cestu ve Španělsku, pro karavan doletěl a zpátky do Česka jej pak přivezl.

Vysvětluje, že mohl být každý týden jinde: v Barceloně, Paříži, ve Skotsku i za polárním kruhem. Na silnicích mu ale chyběla zdravá alternativa rychlého jídla. Došlo mu, že takovým směrem nebude uvažovat jen on. A že produkt, který si vysnil, by mohl oslovit i ty, kteří s časem a podmínkami pro jídlo tolik nebojují. „Můžete jíst hůř nebo líp, ale musíte jíst. V tom vidím byznysovou příležitost,“ říká.

Foto: Ristre Ristre oceňují mimo jiné sportovci nebo lidé na túrách

Ještě v době, kdy se Ristre rodilo, svůj plán při jedné z cest vyprávěl Miloslavu Novákovi, majiteli a zakladateli projektu Anywhere Campers. Toho nápad nadchl, a když mu dal Thorn kapsičku ochutnat, oslovila ho i chuť.

Vývoj Ristre odstartoval v roce 2021 a Novák do něj vložil peníze a stal se spolumajitelem. Což byl pro značku důležitý milník, protože Thorn by ji bez cizího kapitálu jen těžko dával dohromady.

Vyhlídky na break-even

Damien Thorn měl před aktuálním projektem řadu snů a snaží se je plnit. Jedním z nich byla změna jména. S tím, které používá, se nepřekvapivě nenarodil, ale převzal jej od fiktivní postavy z filmu The Omen (v češtině Satan přichází). Splnil si i přání pohybovat se ve financích, když stál u založení společností Milton Crown či S-Class Europe.

Ne každý z jeho projektů byl ale úspěšný. Když Thorn mluví o svém životě, popisuje jej jako jízdu na horské dráze – nahoru a zase dolů. Hladší příběh úspěchu si zkazil sám, přiznává, když hovoří o tom, že udělal řadu byznysových a osobních chyb. Doteď ho pronásleduje skutečnost, že „žil nad své poměry“ – tedy že nějakou dobu utrácel víc, než vydělával. A výrazně se zadlužil.

„Některé závazky jsem splatil,“ říká. Na dalších se snaží pracovat. A u jiných uznává, že dohoda skřípe. Říká, že pokud má aktuálně peníze k dispozici, snaží se je směřovat především do Ristre s představou, že podnik se přetočí do černých čísel, a peníze pak budou moct plynout opačně. Break-even, tedy bod, kdy by k tomu mělo dojít, by podle něj měl podle dosavadních prodejů nastat ještě letos.

Foto: Soldato Team Ristre prošlo zátěží v terénu

Novák jako podílník Ristre podporuje nejen finančně, ale pomáhá mu nabrat rychlost. Za Thornem stojí. „Damien mě už nějakou dobu znal a ví, že mám vznětlivější povahu. Že kdyby mi o dluzích neřekl a já se o nich pak dozvěděl, nedopadlo by to dobře. Vidím, že dospěl. A oceňuju, že má tendenci stavět se k tomu čelem,“ dodává Novák.

Když dal Thorn Ristre testovat výsadkářům z Chrudimi, pojali ho jako jediný zdroj potravy při několikadenním cvičení. Vrátily se pozitivní reakce. Včetně skutečnosti, že na sáček lze třeba i stoupnout a vydrží. Jen by prý mohl být obal jiný než zářivě oranžový, který na sebe ve vojenském prostředí připoutává nevítanou pozornost.

„I to je v plánu,“ říká Thorn. Zatím testoval jiné příchutě, ale zájem byl hlavně o klasickou a dlouhodobou výrobu dalších tak nerozjel. „Ale jednou bych chtěl přidat i variantu speciálně pro muže,“ slibuje.