Nechal se na týden pohřbít zaživa. V rakvi dosáhl milníku jako žádný jiný youtuber před ním

Schválně se nechal ztratit na voru, vyrazil na dovolenou za jeden dolar, nechal vybudovat studny v Africe a také kdysi uspořádal vlastní výzvu inspirovanou seriálovým hitem Hra na oliheň. MrBeast už mnohokrát dokázal, že umí plnit internet výzvami, které dokonale prezentuje svým divákům. Potvrdil to i teď, když se nechal zaživa pohřbít, aby překonal hranici, která se žádnému jinému youtuberovi dosud nepodařila.

Americký youtuber MrBeast, jehož rozpočty na produkci často dosahují několika milionů dolarů, před pár dny vydal nové video nazvané jednoduše I Spent 7 Days Buried Alive. V něm měl za úkol strávit týden v rakvi, kterou jeho tým umístil pod zem a zasypal devíti tisíci kilogramy hlíny. K přežití měl jen osmnáct litrů vody a několik základních, předpřipravených jídel v sáčku.

Podobně bláznivé výzvy dělá už několik let. Ve virálním videu záměrně odplul daleko od břehu a snažil se několik dní přežívat na polorozpadlém voru. Nebo natočil vlastní verzi olympijských her, do které obsadil i Čecha. MrBeast zjevně zná recept na to, jak svou bohatou fanouškovskou základnu pobavit – a často balancovat i na hraně toho, co se na YouTube sluší dát.

Jinak tomu nebylo ani teď, když poslední video, ve kterém se nechává zaživa pohřbít, nasbíralo za úvodních čtyřiadvacet hodin okolo 57 milionů zhlédnutí. Jde tak o jedno z jeho nejúspěšnějších videí, co se zhlédnutí za jeden den týče. Podobný koncept už natočil před dvěma lety, kdy byl pod zemí padesát hodin – dosud nasbíral přes 300 milionů zhlédnutí. Rekordem je ovšem dílo, ve kterém srovnával dům za 100 milionů dolarů a chatrč za dolar. Byť novinka za ním zhruba o tři miliony zhlédnutí zaostává, je pro jeho kariéru naprosto zásadní.

Během natáčení totiž v reálném čase sledoval, jak se jeho základna youtubových odběratelů šplhá k magické hranici 200 milionů. To je číslo, které žádný jiný samostatný tvůrce nemá. A zatímco musel řešit základní lidské potřeby ve vystlané rakvi v zemi, počítadlo tuto úroveň překonalo – dnes má MrBeast už přes 212 milionů sledujících, čímž své výsadní postavení na platformě s videy jen potvrzuje.

Nejsledovanějším nezávislým tvůrcem na YouTube je ostatně už delší dobu, růst nad hranici 200 milionů odběratelů je ale pro tým okolo MrBeasta zásadní v tom, že ho přibližuje k tomu nejvyššímu stupínku. Na něm je indická produkční společnost T-Series, na niž ztrácí zhruba čtyřicet milionů lidí, kteří by na jeho kanále stiskli tlačítko Odebírat.

Rychlejší růst by mu mohly zajistit kromě napínavých výzev i kreativní spolupráce, díky nimž by se pětadvacetiletý tvůrce dostal k ještě více lidem, ideálně dospělým. I proto nepřímo vyzývá Netflix, jestli by s ním nevymyslel zvláštní sérii přímo pro televizní obrazovky. Zatím nic nenaznačuje, že by nějaká forma spolupráce vznikala. Populární streamovací služba ale o něm zřejmě ví – ostatně jeho adaptace netflixového hitu Hra na oliheň má už přes půlmiliardu zhlédnutí.

Hodí se dodat, že všechna videa MrBeasta mají jasný scénář a početný tým lidí, kteří mnohdy velice náročný proces tvorby zajišťují. Všude musí být kamery a vše musí být pečlivě sestříhané, aby video udrželo pozornost (proto MrBeast v úvodních sekundách zpravidla zmíní to nejzajímavější na celém obsahu). Do detailu musí být naplánována i produkce, logistika, rekvizity nebo vybavení štábu a podobně.