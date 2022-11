Nechápete dění kolem burzy FTX? Umělá inteligence vám vše shrne jako žákovi druhé třídy

Chtěli byste vědět, co stojí za pádem kryptoburzy FTX, ale neradi byste o víkendu četli dlouhé analýzy? Chcete pochopit blížící se fotbalové mistrovství světa v Kataru, které provází zprávy o porušování lidských práv a korupci, ale nechcete tím strávit celý den? Může proto pomoct textový model OpenAI poháněný strojovým učením, který vše krátce shrne v jednoduché angličtině jako „žákovi z druhé třídy“.

Umělá inteligence a její schopnost generovat vše od textu, zvuku, obrazu či videa v poslední době fascinuje čím dál více – a láká i investory. Jazykový model s názvem GPT-3 od firmy OpenAI, kterou spoluzaložil Elon Musk, dokáže vyprodukovat texty, které na první pohled jen těžko rozeznáte od něčeho, co by napsal člověk. Další software od OpenAI, generátor obrazů DALL·E 2, vytvořil třeba úvodní fotku tohoto článku.

Program GPT-3 se sám učí na základě nepřeberného množství textů na internetu a stejně jako generátory obrázků funguje s pomocí textového pokynu, který může být v podstatě jakýkoliv. Je však nutné dodat, že primárním jazykem je angličtina. Mezi přednastavenými možnostmi, které OpenAI nabízí, je třeba oprava gramatiky, překlad do cizích jazyků nebo shrnutí pro žáka druhé třídy.

Právě poslední zmíněný pokyn, tedy shrnutí tématu školákovi, jsme vyzkoušeli. Po programu jsme chtěli, aby nám stručně a výstižně vysvětlil zásadní aspekty blížícího se fotbalového mistrovství v Kataru a dění po krachu kryptoburzy FTX. Také jsme jej požádali o pomoc s výběrem nového telefonu. Jazykový model, stejně jako zmíněný generátor obrázků, je v omezené zkušební verzi dostupný zdarma.

První mistrovství světa na Blízkém východě

Fotbalové mistrovství světa se blíží, první zápas sehraje domácí reprezentace Kataru proti Ekvádoru v neděli. Analýzy a články různých aspektů této obří akce se objevují čím dál častěji – kolik peněz Katar do pořádání šampionátu vložil, kolik pracovníků zemřelo při přípravách, jak se vůbec malý stát z Perského zálivu k pořádání turnaje dostal.

Celý příběh má několik rovin a pokud člověk chce porozumět všem, musí toho přečíst poměrně hodně. Rozsáhlý, detaily prošpikovaný text vydala například agentura Bloomberg. Pokud vás ale detaily nezajímají (nebo na ně nemáte čas), můžete se obrátit na model GPT-3. O turnaji se od něj dozvíte následující:

„Mistrovství světa ve fotbale 2022 je fotbalový turnaj, který se koná v Kataru. Je to poprvé, co se mistrovství světa koná na Blízkém východě, a je to také poprvé, co se koná v listopadu a prosinci místo obvyklých letních měsíců. Katar na přípravu turnaje vynaložil 300 miliard dolarů, včetně výstavby nových stadionů a hotelů. Existují obavy ohledně katarského zacházení s pracujícími migranty a politiky vůči ženám a LGBTQ osobám, ale i tak se očekává, že turnaj přinese velké příjmy.“

Výsledek, který byl původně v angličtině, ale my jej s drobnou pomocí překladače přeložili, trochu připomíná manažerské shrnutí, které je často na začátku různých studií nebo oficiálních dokumentů a má vystihnout podstatu celého textu. V jednom odstavci je totiž opravdu to nejdůležitější, co se v souvislosti se šampionátem v médiích rozebírá.

Chaos a schvalování výplat přes emoji

Umělá inteligence programu od OpenAI si ale poradí i s méně přehlednými příběhy. Dokáže tak třeba shrnout to nejpodstatnější z třicetistránkového návrhu na insolvenci zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX, který je plný právnického žargonu.

Místo rozsáhlého dokumentu se tak objeví zhuštěný odstavec, kde se píše: „Součástí podání je čestné prohlášení Johna J. Raye, který je zastupujícím generálním ředitelem a hlavním restrukturalizačním ředitelem společnosti FTX po jejím náhlém krachu minulý týden.“

Program pak uvádí i několik detailů: „Ve svém prohlášení vykresluje obraz chaotické sítě vzájemně provázaných a špatně řízených společností, včetně potenciálně závažného nedostatku kontroly při utrácení peněz společností i klientů. Uvádí například, že zaměstnanci FTX podávali žádosti o platby prostřednictvím online chatovací platformy, kde nesourodá skupina nadřízených schvalovala výplaty tím, že na ně reagovala personalizovanými emoji.“

Popularita programu roste u studentů, kteří ho používají ke psaní domácích úkolů.

Schopnosti modelu GPT-3 můžete také použít při rozhodování, jaký telefon si koupit. Běžnou rešerši různých modelů si asi v takovém případě někdy dělal každý. Vyhledávání deseti nejlepších strojů podle různých parametrů a následné čtení recenzí.

Co když ale opět nepotřebujete znát detaily? A nezajímá vás procesor, operační paměť nebo kapacita baterie? Chcete prostě stroj, který funguje plynule a nevybije se za jedno odpoledne. Stačí opět zkopírovat text recenze, třeba té z magazínu The Verge o iPhonu 14, která má zhruba tři tisíce slov, a program vám její závěry shrne.

„iPhone 14 je dobrý telefon, ale není to nejlepší telefon na trhu. Je velmi podobný iPhonu 13, jen s několika vylepšeními. Mezi tato vylepšení patří lepší fotoaparát a možnost přivolat pomoc v nouzi přes satelit. Telefon iPhone 14 je také o něco levnější než iPhone 14 Pro, který má spoustu nových funkcí,“ dozvíte se.

Možných použití je daleko více. V režimu otázek a odpovědí se modelu můžete zeptat na co chcete a program vám většinou dokáže srozumitelně odpovědět, můžete si od něj třeba také nechat napsat přání k narozeninám na míru, kdy mu dáte pár informací jako vodítek, kterých se má držet, třeba koníčky oslavence. Roste i jeho popularita u studentů, kteří ho podle serveru Vice používají ke psaní domácích úkolů.