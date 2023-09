Nedává to smysl. LEGO vzdává snahu vyrábět své stavebnice z recyklovaných PET lahví

Udržitelnost je téma pro celou řadu společností a LEGO není výjimkou. Dánský hračkářský gigant se například snaží v balení svých stavebnic používat co nejméně plastů, a v roce 2021 dokonce začal hledat možnosti, jak vyrábět přímo samotnou stavebnici z materiálu, který by neobsahoval ropu. Jenže snahy o výrobu kostek z recyklovaných PET lahví ukázaly, že uhlíková stopa při tomto procesu neklesá. Proto se tyto udržitelnější kostičky prozatím odkládají.

Standardním materiálem pro výrobu zhruba 80 % všech LEGO kostek je ABS plast, který vzniká zpracováním surové ropy. Před dvěma roky ale LEGO uvedlo, že by rádo tento materiál nahradilo udržitelnější alternativou, což by vedlo ke snížení uhlíkové stopy oblíbené hračky pro děti i dospělé.

Oním materiálem se měl stát recyklát z PET lahví, ke kterému však musely být přidávány další přísady, aby měly kostky správné vlastnosti. Vytvořené prototypy stavebnice následně prošly testy, protože si LEGO chtělo být jisté, že i za použití takového druhu materiálu budou kostičky v podstatě nesmrtelné a vydrží po generace.

Jenže po více než dvou letech testování LEGO zjistilo, že používání tohoto typu materiálu nepřineslo onu kýženou úsporu emisí uhlíku, a tak se v Dánsku rozhodli s výrobou stavebnice z recyklovaných plastových lahví dál nepokračovat. Zpracovávání materiálu bylo energeticky náročné a firma by musela kompletně proměnit celý proces výroby, což by výslednou uhlíkovou stopu dokonce ještě zvýšilo.

Neznamená to však, že by LEGO nad svým hledáním správného materiálu zlomilo hůl. Společnost dle svého prohlášení nadále pokračuje ve vývoji a testování dalších alternativních materiálů, ze kterých by v budoucnu mohlo být možné kostky vyrábět.

Niels Christiansen, výkonný ředitel společnosti, pro deník The Financial Times řekl, že neexistuje žádný magický materiál, který by okamžitě vyřešil výzvu týkající se udržitelnosti. „Testovali jsme stovky a stovky materiálů. Jen nebylo možné takový materiál najít,“ řekl. ABS plast totiž nabízí perfektní vlastnosti pro práci se stavebnicí, kdy lze dílky jednoduše skládat a zase rozebírat.

Společnost má v úmyslu do svých udržitelných iniciativ investovat do roku 2025 až 1,2 miliardy dolarů (v přepočtu 27,5 miliardy korun). Chce například zcela odstranit plastové sáčky, do kterých balí jednotlivé dílky, a nahradit je papírovými obaly. Ultimátním cílem firmy je pak do roku 2032 snížit vlastní emise uhlíku o 37 % a do stejného roku nalézt takový materiál pro výrobu kostek, který vyhoví náročným požadavkům společnosti i jejích zákazníků.