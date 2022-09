Negrelliho viadukt ožije na jaře jako informační centrum. Pak ho čeká dvouletý zkušební provoz

Pražský Negrelliho viadukt, tedy železniční most, který protíná Karlín a spojuje Masarykovo nádraží s Bubny na druhém břehu Vltavy, sice už nějaký ten pátek září novotou, zatím ho ale využívají především vlaky. V budoucnu by ale měl sloužit i Pražanům. Pod jednotlivými oblouky chce hlavní město vytvořit novou odpočinkovou zónu a cíl trávení volného času. Jak by to všechno mohlo vypadat, bude jasnější už na jaře. Tehdy by se v prvním oblouku mělo otevřít informační centrum.

„Půjde o informační a výstavní centrum, které bude především poskytovat informace ohledně projektu a plánů na možné využití dalších oblouků,“ uvedl pro CzechCrunch předseda představenstva společnosti Trade Centre Praha Jan Bouška. Ta má v popisu práce správu a zajištění obchodního využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví metropole.

Informační centrum bude v kobce číslo 36 a jde o pilotní projekt, který má především ukázat, jestli je život pod mostem možný.

„Před rozhodnutím o využití dalších oblouků je nutné nejdříve vyhodnotit, jak jeho uzavření a provoz v něm ovlivní samotnou konstrukci, aby nedocházelo k poškození,“ vysvětluje Bouška.

Foto: http://www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz/ Negrelliho viadukt nyní slouží čistě jako železniční most

Dva roky tak bude v informačním centru probíhat měření vlastností vnitřního prostředí a bude se bedlivě sledovat jeho stav. Možná se to totiž nezdá, ale Negrelliho viadukt je druhý nejstarší most v Praze a nejstarší železniční most v hlavním městě vůbec. V provozu je od roku 1850.

V současné době se na nové informační centrum vyřizují veškerá povolení. Jarní termín zprovoznění je tak zatím bez konkrétnějšího data.

Trade Center Praha má momentálně ve správě pouze oblouk číslo 36. Až se vyhodnotí to, jak na oblouky působí vestavba, mělo by dojít i na využití ostatních. Celkem jich má viadukt kolem čtyřiceti. V plánu je, že zde budou sídlit obchody, kavárny, restaurace či galerie.

„Praha se touto rekonstrukcí zařadí po bok dalších moderních evropských měst v rámci umění využití veřejného prostoru a jeho jednotlivých prvků. Oblouky mají velice zajímavou historii – již na počátku dvacátého století byly zabedněny a při rozvoji automobilismu v nich byly umístěny garáže. Budou tak mít mnohem atraktivnější využití se zajímavou skladbou různorodého charakteru,“ popisuje radní pro majetek Jan Chabr.

Jednotlivé prostory chce Praha soutěžit. Vedení města nicméně přislíbilo, že hlavním kritériem těchto soutěží nebude cena, ale i kvalita využití. V zásadě má jít o tři modely provozu. První je čistě komerční pronájem za předem stanovenou částku. Soutěžit se bude typ provozu a program podniku. Nájem bude na pět let.

Foto: CCEA Moba Viadukt má bezmála čtyřicet oblouků

Druhým modelem je oblouk s kreativním fungováním, kdy pronájem bude na tři roky a za nižší cenu. Třetí variantou je krátkodobý pronájem oblouku na jeden rok, kdy jej budou moci využívat například startupy. Počítá se s tím, že Negrelliho viadukt bude Praze generovat zisk.

Tomu všemu ale bude muset předcházet zmíněné dvouleté zkušební období informačního centra. „Definitivní podoba záměru bude moci být stanovena až potom, co se pilotní projekt vyhodnotí. Předpokládá se však, že dojde k využití většiny oblouků,“ doplňuje Bouška.

Negrelliho viadukt do roku 1910 platil za nejdelší most Evropy. Měří 1 110 metrů a táhne se od Nového Města přes autobusové nádraží Florenc, Karlín a ostrov Štvanice do bubenské části Holešovic. Kompletní rekonstrukcí most prošel mezi lety 2017 až 2020.