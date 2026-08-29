Nejbohatším Čechem je dál Strnad, i když to tak kvůli akciím chvíli nevypadlo. Vládnou s Křetínským
Podle žebříčku Euro má Michal Strnad majetek 470 miliard korun, Daniel Křetínský 432 miliardy. Rozhodly výkyvy akcií CSG a jejich letní posílení.
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Podle nového žebříčku časopisu Euro je nejbohatším Čechem opět Michal Strnad, majoritní vlastník zbrojařské skupiny CSG. Jeho majetek je odhadován na 470 miliard korun, čímž těsně předstihl Daniela Křetínského se 432 miliardami. Právě tihle dva muži přitom za poslední rok zbohatli suverénně nejvíc ze všech – Strnadův majetek narostl o 140 miliard korun, Křetínského dokonce o 152 miliard, zatímco třetí v pořadí nárůstu i celkově, Renáta Kellnerová s rodinou, přidala 70 miliard. O konečném pořadí na špici rozhodly až letní výkyvy akcií CSG na burze.
Ocenění Strnadova podílu bylo tentokrát jednodušší díky lednovému vstupu CSG na burzu, byť samotný vývoj akcií provázely velké výkyvy. Primární úpis se odehrál při ceně přes 600 korun za akcii a cena následně vylétla až na 800 korun, jenže kvůli řadě spekulací a nepříjemnostem, které se následně vyjevily, postupně klesly až na 300 korun koncem června. V srpnu se po sérii zpráv o nových zakázkách stabilizovaly kolem 450 korun, což Strnada vrátilo na první místo poté, co ještě v létě jako favorit vypadal Křetínský.
Křetínského skokový růst má jiný původ – jeho skupina EP Group loni získala majoritu ve Slovenských elektrárnách, britské poště Royal Mail, GLS i řetězci Metro, což se do letošního ocenění promítlo naplno. Podle žebříčku díky tomu za poslední rok výrazně zbohatla celá špička, majetek prvních šesti jmen loni dosahoval necelých 1,5 bilionu korun, letos už atakuje hranici dvou bilionů. Svůj majetek zdvojnásobili například majitelé zbrojařské skupiny STV Group Martin Drda a Ludmila Drdová, majitel společnosti CDN77 Zdeněk Cendra zase poprvé překonal 30 miliard korun.
TOP 10 nejbohatších Čechů a Slováků dle Euro
- Michal Strnad (CSG): 470 miliard korun
- Daniel Křetínský (EPH): 432 miliard
- Renáta Kellnerová s rodinou (PPF): 385 miliard
- Karel Komárek (KKCG): 275 miliard
- Patrik Tkáč (J&T): 220 miliard
- Pavel Tykač (Sev.en): 190 miliard
- Radovan Vítek (CPI): 116 miliard
- Andrej Babiš (Agrofert): 83,5 miliardy
- Jozef Tkáč (J&T): 76 miliard
- Ivan Jakabovič (J&T): 66 miliard
Celý žebříček najdete na webu magazínu Euro.