Škodovka láme rekordy, ale bortí se jí vedení. Po Jahnovi odchází i nejvyšší šéf, přetáhlo ho Volvo
Švédské Volvo Cars povede dosavadní šéf Škody Auto Klaus Zellmer. Nástupce v Mladé Boleslavi zatím není znám.
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Šéf Škody Auto Klaus Zellmer opouští koncern Volkswagen a stane se generálním ředitelem švédské automobilky Volvo Cars, kterou vlastní čínská skupina Geely. Do funkce nastoupí nejpozději 1. října 2027, oznámilo Volvo v neděli. Nahradí Håkana Samuelssona. Kdo Zellmera ve Škodě nahradí, zatím není známo.
„Správní rada je přesvědčena, že pod vedením Klause Zellmera společnost Volvo Cars naváže na své pevné základy,“ uvedl předseda správní rady Volvo Cars Eric Li. Volvo zasáhla americká cla a klesají mu prodeje v Číně. Do roku 2030 chce uvést 13 nových modelů. Devětapadesátiletý Zellmer vede Škodu od července 2022 a jeho smlouva byla prodloužena do poloviny roku 2028.
Škoda Auto pod jeho vedením vykázala za rok 2025 rekordní výsledky. V prvním pololetí 2026 zvýšila výrobu o 6,4 procenta na 609 300 vozů. Elektromobilů dodala 108 200, meziročně o 48 procent víc, a v Evropě je čtvrtou nejprodávanější značkou elektroaut. Předtím Zellmer působil přes dvacet let v Porsche, mimo jiné v čele jeho americké pobočky. Od září 2020 byl členem představenstva značky Volkswagen pro prodej a marketing. „Společnost má pevné základy a zkušený tým a těším se na spolupráci s kolegy napříč Volvo Cars,“ řekl Zellmer. Nedávno česká automobilka přišla ve vedení i o posledního Čecha Martina Jahna.