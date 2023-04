Nejdražší deskovka na trhu. Fantasy dobrodružství ve světě Skyrimu a Morrowindu vyjde v češtině

Desková hra The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era bude epickým výletem do fantasy světa Tamriel

Fantasy svět Tamriel ze série The Elder Scrolls už hostil nespočet oblíbených videoher. Nejznámější je sněhem zasypaný Skyrim, svého času vládl Oblivion, ještě dříve uchvátil představivost hráčů vynikající Morrowind, už v devadesátkách pak bavily Daggerfall a Arena. Známá značka her na hrdiny od vývojářů ze studia Bethesda však už přerostla digitální dobrodružství a objeví se i na stolech. Nejnověji v titulu The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era, který vyjde i v češtině.

Deskovka Betrayal of the Second Era právě válcuje crowdfundingovou platformu Gamefound, kde měla před velikonočním víkendem od devíti tisíc podporovatelů vybraných přes 2,8 milionu dolarů, tedy více než 60 milionů korun. Kampaň poběží ještě téměř dva týdny, takže šanci získat vlastní kopii stále máte, nicméně připravte si minimálně 195 dolarů neboli 4 200 korun. Výměnou za nemalou částku vám však po vzoru videoherních titulů bude grandiózní fantasy dobrodružství, které si užijete v kooperaci až se třemi dalšími hrdiny. Anebo i v sólo variantě.

„Hra se snaží přiblížit zážitek z videoher ze stejného univerza na stůl u vás doma. Měla by vytvářet stejná dobrodružství se stejnou volností rozhodnutí, pohybu a vývoje postav, která proslavila elektronickou předlohu,“ popisuje pro CzechCrunch David Hanáček z českého deskoherního vydavatelství Fox in the Box, které se ve spolupráci s americkými autory hry z Chip Theory Games postará o to, že TES: BotSE u nás vyjde v lokalizované variantě. V kampani uváděné datum dodání je říjen příštího roku.

Kombinace zpracování a licence zřejmě ze hry učiní nejdražší lokalizovanou deskovku na trhu.

Hry od Chip Theory Games mají pověst precizních a ne levných produktů, jejichž cena však odpovídá kvalitě výroby a materiálů. Drobnou útěchou pro šetřivější hráče může být skutečnost, že v 195 dolarech za základní krabici (s několika knihami pravidel a příběhů, stovkami karet a žetonů, herními mapami…) je už započítána cena dopravy. Jenže kdybyste chtěli i rozšíření, připravte si dalších pětatřicet dolarů. A za čtyři stovky dolarů neboli 8 500 korun můžete získat kompletní edici s luxusními doplňky.

Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era každopádně hráče bez ohledu na cenu a jazyk zavede do několika provincií světa Tamriel, například do Skyrimu a Morrowindu, které daly jméno už zmiňovaným videohrám. Vedle nich se ale podíváte třeba i do Cyrodiilu, který zase můžete znát z Oblivionu. Po volbě rozmanitých ras a povolání vašich hrdinů budete putovat po mapě a procházet příběhovou kampaní, která nabídne přes tři desítky rozsáhlých úkolů. A samozřejmě budete potkávat monstra a získávat magické poklady.

Taková hratelnost bude znalcům původních her dobře známá. A dost možná jim bude známé i jméno Davida Hanáčka. Ten se totiž dříve angažoval v komunitních překladech her od Bethesdy, v případě Oblivionu lokalizační tým dokonce vedl. Před sedmi lety pak své nadšení do her, tentokrát těch stolních, proměnil v založení Fox in the Box. Ke své běžnější profesi tak přidal uvádění vybraných deskovek pro náročné hráče na český trh.

„Dnes bych už Fox in the Box nenazval vedlejší záležitostí, právě naopak, pro mě už je spíše tou hlavní. Ale ano, kromě něj ještě řídím softwarové projekty. Umožňuje mi to udržovat vnitřně pro Fox in the Box status koníčku, kterému pak člověk může dát zvláštní péči a neupadá to do stereotypu denního zaměstnání,“ říká Hanáček. Na rozdíl od portfolia velkých hráčů na českém trhu, například Albi nebo Blackfire, se Fox in the Box soustředí na komplexnější tituly třeba s nižším nákladem, ale o to větší herní hloubkou.

„Dnes už je z vydavatelství společnost s ručením omezeným, s patnácti spolupracovníky a s obratem kolem deseti milionů korun ročně. Většina dosaženého zisku ale zůstává ve firmě a umožňuje nám nákup zajímavějších a nákladnějších her a realizaci projektů, které by byly dříve nemyslitelné. The Elder Scrolls je určitě jeden z nich,“ říká zakladatel Fox in the Box.

Navzdory vyšším nákladům však bude získání hry přes kampaň na Gamefoundu výhodnější než následné pořízení v běžné distribuci. „Hovořit o ceně je předčasné, ale kombinace legendárního zpracování od Chip Theory Games a licence The Elder Scrolls zřejmě ze hry učiní nejdražší lokalizovanou deskovku na trhu,“ upozorňuje Hanáček. Ze stejného světa jako TES: BotSE mimochodem v češtině vyjde i The Elder Scrolls V: Skyrim The Adventure Game, který zájemce vyjde na 3 499 korun.

V současnosti Fox in the Box eviduje zhruba tři stovky podporovatelů na Gamefoundu z Česka. To není kdovíjak vysoké číslo, navíc při vzpomínkách na problémy velkolepé české fantasy deskovky Euthie nebo stolního zpracování populární videohry Kingdom Come: Deliverance. Oba projekty musely své crowdfundingové kampaně skrečovat, ačkoliv několikanásobně překonaly veřejně uváděný cíl. Klíčovým problémem byl i nízký počet podporovatelů. Naštěstí to ale v případě Euthie dobře dopadlo, po krachu KCD se zase objevila nová naděje na vydání.

„Ale jednak kampaň na Gamefoundu ještě potrvá, takže doufám, že se dočkáme vyšších čísel. A pak šlo o to hlavně zjistit, jak velký zájem o takový titul u nás je. Zmíněná meta je slušný základ, se kterým dokážeme nadále pracovat,“ ujišťuje vydavatel. A tak se zatím v klidu může věnovat třeba řešení češtiny. „Pro korekturu překladu najmeme někoho s dobrou znalostí celého světa The Elder Scrolls. Je možné, že opráším kontakty na původní lokalizační tým,“ uzavírá David Hanáček.