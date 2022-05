Ještě na počátku roku to vypadalo, že společnost Xixoio, která se loni svezla na investiční kryptovlně, bude ve své jízdě pokračovat i letos. Postupně ale přišla jak o hvězdné podnikatelské jméno, tak i o důležitou technologii, která usnadňovala registrování a přihlašování uživatelů.

Když zkraje února oznámil Radovan Vávra, investiční influencer a moderátor populárního podcastu, že bude spolupracovat s Richardem Watzkem a jeho Xixoiem, vyvolalo to velkou pozornost. A ne moc pozitivní – například portál Seznam s Vávrou ukončil spolupráci na pořadu Ve vatě. „Reakce mě zaskočila,“ přiznal nyní Vávra během rozhovoru s youtuberem Vojtou Žižkou.

Vávra tamtéž dodal, že původně plánovaná spolupráce mezi jeho společností SimpleCell a Xixoiem je už dnes v podstatě mrtvá. Jednak kvůli válce na Ukrajině, jednak kvůli tomu, že svůj podíl kvůli kandidatuře do dozorčí rady společnosti ČEZ prodal, jednak proto, že původní záměr, tedy výrobu a distribuci chytrých elektroměrů, nově zafinancuje někdo z velkých energetických hráčů. Takže tokenizace, tedy výběr peněz od investorů prostřednictvím emise virtuálních tokenů, nebude třeba.

Původně přitom Vávra říkal, že SimpleCell pouze dočasně pozastavil plán na tokenizaci, ale že se k němu časem vrátí. Tisková mluvčí Xixoio Lenka Keehnen nechtěla jeho slova komentovat: „Prosím, dotazy k aktivitám SimpleCell zasílejte přímo na aktuální vedení této společnosti.“ A ještě dodala: „S ohledem na tokenizaci dalších firem můžeme říct, že další projekty tokenizovat budeme.“

Podle byznysové roadmapy firmy by první společností, jejíž tokeny půjdou na trh, měla ještě v květnu být platforma zaměřená na investice do umění Artstaq. Nejde ovšem o žádný nezávislý projekt, jako by bývalo bylo SimpleCell. Tvůrce a hlavní tvář Xixoio Richard Watzke totiž ve firmě Artstaq získal před časem většinu a je to jeho startup.

Kolem Xixoio se vynořila hlavně loni na podzim řada nejasností. Společnost oblepila Česko reklamou a slibovala těm, kdo si koupí její tokeny s označením XIX, že budou mít šanci se podílet na finanční revoluci. Důkladné pročtení obchodních podmínek ale odhalilo mnoho zádrhelů a odborníci upozorňovali, že jde o extrémně riskantní typ investice, u nějž je vysoká šance, že lidé o své peníze přijdou. Varování vydaly i dva vlivné státní úřady, a to ministerstvo financí a Česká národní banka. Xixoio uvedlo, že i s pomocí finančních poradců vybralo od drobných investorů čtvrt miliardy korun.

Bankovní identita řekla sbohem

Od počátku se společnost zaštiťovala mimo jiné jmény mnoha dalších firem, které jí v budování systému pomáhaly. Loni například oznámila, že pro registrace a přihlašování klientů půjde využívat technologii BankID, za kterou stojí hlavní české banky a používá se pro ověřený přístup třeba ke službám státu.

Ani to už ale neplatí. „Smlouva se společností Xixoio byla ukončena k 31. březnu letošního roku po standardní výpovědní lhůtě,“ sdělila na dotaz CzechCrunche bez dalších podrobností mluvčí Bankovní identity Leila Goulliová.

Mluvčí Xixoio Keehnen pak potvrdila, že si společnost buduje vlastní technologii postavenou na blockchainu s názvem BlockID: „BlockID je decentralizovaná identita. Nyní toto řešení modifikujeme tak, aby naše komunita mohla využívat i jiné poskytovatele ověřených identit. Probíhající úpravy se týkají také uvedení BlockID do souladu s regulacemi.“