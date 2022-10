Nejhodnotnějším typem života je ten mrtvý. Režisér K zemi hleď! si v reklamě utahuje z ropných firem

Adam McKay koncem loňského roku ovládnul Netflix satirou K zemi hleď! Teď si ve falešné reklamě vytipoval ropné společnosti a dělá si legraci z toho, jak ničí planetu. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Chevron patří mezi největší energetické firmy na světě a jeho byznys vychází hlavně z fosilních paliv. A to se vůbec nelíbí Adamu McKayovi, který koncem loňského roku ovládl Netflix satirou na klimatickou katastrofu K zemi hleď! Teď přišel s fiktivní reklamou na Chevron, ve které nicneříkající hezké klipy přírody a lidí doprovází hlas mluvící o hodnotách a cílech firmy. O fosilním obrovi ale neříká vůbec nic příjemného.

„My v Chevronu věříme, že neexistuje nic hodnotnějšího než život. A tím nejhodnotnějším typem života je ten mrtvý, který stovky milionů let podléhal obrovským tlakům pod masivními skalami, dokud se z něj jako kouzlem nestala ropa,“ říká v reklamě muž hřejivým hlasem. Pokračuje popisováním, jak získané palivo umožňuje pohánět tanky rozjíždějící hliněná obydlí nebo díky němu mohou byznysmeni létat tisíce kilometrů letadlem jen proto, aby si s někým dali večeři. To generuje obrovské zisky a zároveň svět přibližuje apokalypse jako z filmu Šílený Max.

„Protože nám v Chevronu jste nakonec úplně ukradení vy, vaše divné děti nebo váš krysí pes,“ zakončuje svůj proslov hlas herce Stevena San Miguela. Jak zaznívá přímo ve spotu, McKay satirizuje rozšířenou praxi greenwashingu, kdy se firmy snaží odvracet pozornost od svého negativního vlivu na životní prostředí malými zlepšeními v omezeném rozsahu nebo přímo lžou. I na CzechCrunchi jsme nedávno zmiňovali dokumenty, které odhalily lži ropných gigantů vůči veřejnosti.

McKay ke klipu pro server Deadline vydal ještě oficiální prohlášení, v němž přibližuje svůj zdroj inspirace: „Nápad vytvořit tohle video utahující si z toho, jak nás Chevron a všechny další ropné společnosti každý den přibližují zkáze, vyšel z faktu, že nás Chevron a všechny ostatní ropné společnosti každý den přibližují zkáze.“

Co ukazují trailery

Black Panther: Wakanda nechť žije

Poslední dva filmy Marvelu příliš nenadchly, do pokračování Black Panthera se ale vkládají velké naděje. Film se pokusí nejen důstojně vyrovnat s úmrtím dosavadního představitele titulního hrdiny, ale také představí celý nový svět hluboko pod hladinou oceánů. A nový trailer ukazuje, že půjde o velkolepý střet. Více zde.

Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

Guillermo del Toro, režisér Faunova labyrintu nebo Tváře vody, zapátral ve svých poznámkách, vybral některé z nejzajímavějších nápadů a svěřil je osmi osobitým tvůrcům. Výsledkem je kolekce děsivých příběhů na pomezí reality a noční můry, krásy a ošklivosti.

The Wonder

Florence Pugh se jen před pár týdny objevila v poněkud neuspokojivém thrilleru To nic, drahá. Nyní dominuje scénám také v dalším filmu. Tentokrát se jedná o temné drama z Anglie 19. století, které prostřednictvím údajného zázraku zkoumá sílu víry a společenského tlaku.

Bílý lotos

Seriál Bílý lotos, který satirizoval život bohatých v luxusním havajském letovisku, se vrací. Ve druhé řadě navštívíme resort v Itálii, kde vedle Tanye s tváří Jennifer Coolidge uvidíme skupinu nových postav. Mezi herci se objeví třeba Aubrey Plaza nebo Michael Imperioli známý z Rodiny Sopránů.

Co hýbe světem filmu a televize

Jak dostat roli Jokera?

Joker patří mezi nejpopulárnější komiksové padouchy. A zvlášť vzhledem k hereckým výkonům Jacka Nicholsona a Heatha Ledgera je vždy těžké do role obsadit někoho nového. Před pár lety v ní ale masivně uspěl Joaquin Phoenix, letos také Barry Keoghan, dosud známý hlavně z menší role v Dunkirku či z artového filmu Zabití posvátného jelena. Jak ovšem Keoghan odhalil magazínu GQ UK, původně chtěl v novém Batmanovi ztvárnit Hádankáře – a pokusil se roli získat netypickým způsobem. Když se jednoho dne setkal s jedním z producentů Batmana, ukázal mu nyní zveřejněné video, kde zloducha hraje. Hádankář už byl tehdy obsazený, po pár měsících ale Keoghanovi nečekaně zavolali s nabídkou role Jokera. Bez zaváhání přijal.

Western, při jehož natáčení zemřela kameramanka, vznikne

Loni při natáčení westernu Rust zemřela kameramanka Halyna Hutchins, když ji herec Alex Baldwin omylem postřelil zbraní, která měla mít jen slepou munici. Její manžel, Matthew Hutchins, kvůli tomu producenty filmu, mezi něž patří i Baldwin, zažaloval. Teď ale spor skončil mimosoudním vyrovnáním. Rust proto nakonec přeci jen bude dokončen, a to se všemi hlavními lidmi, co na něm původně pracovali. Zásadní změnou má být jen zapojení Matthewa Hutchinse do projektu – stane se výkonným producentem. Natáčení má pokračovat v lednu příštího roku. Policie dosud nikoho neobvinila.

Končí streamovací služba Aerovod, ale nezoufejme

Aerovod je u nás jedním z nejlepších míst, kde najít zajímavou evropskou filmovou tvorbu či spíše artově zaměřená díla. Teď sice definitivně končí, není to ale důvod ke smutku. Jak už jsme totiž zmínili v našem přehledu streamovacích služeb v Česku, Aerovod nahrazuje KVIFF.TV, která funguje stejně a nabídne širší nabídku díky spolupráci s karlovarským festivalem.

Jared Leto ztvární módní ikonu Karla Lagerfelda

Leto se objevil třeba v Rekviem za sen a za Klub poslední naděje dostal Oscara. Kolik lidí ho ale vlastně dnes bere jako seriózního herce po jeho verzi Jokera, Morbiuse či Paola v Klanu Gucci? A pak je zde jeho historie prý podezřelého chování k velice mladým ženám a údajná sexuální zneužití. Mnohé ale Leto evidentně stále táhne, má se totiž objevit v hlavní roli životopisného dramatu o legendárním módním návrháři a někdejším kreativním řediteli značky Chanel Karlu Lagerfeldovi. Leto přitom nebude jedinou kontroverzní postavou filmu. Sám Lagerfeld, který zemřel v roce 2019, je dnes vedle svého vlivného umění a osobité persony známý také negativními komentáři vůči ženám s nadváhou nebo obraně stylisty, jehož několik modelek obvinilo ze sexuálního zneužití.

Co si dnes pustit

Všechno, všude, najednou

KVIFF.TV | Sci-Fi | 2022 | 139 min. | ČSFD

Reprofoto: A24/YouTube Film Všechno, všude, najednou

Není tomu dávno, co jsme doporučovali Všechno, všude, najednou zhlédnout na velkém plátně. Teď k nám toto akční sci-fi z multiverza dorazilo i online. Představí hrdinku Evelyn, ženu ve středních letech provozující neúspěšnou prádelnu. Její život se ale zcela změní, když ji jednoho dne navštíví muž z alternativního vesmíru. Evelyn mu má, vyzbrojena bojovými zkušenostmi svých alternativních já, pomoci zachránit celé multiverzum. Nejdiskutovanější nezávislý film letošního roku je zběsile zábavný díky kombinaci černé komedie, sci-fi, fantasy, bojových filmů a šílených nápadů. A nabídne také zajímavé poselství.

Athena

Netflix | Drama | 2022 | 97 min. | ČSFD

Foto: Kourtrajmeuf Kourtrajme/Netflix Film Athena

Muži oblečení jako policisté zabijí mladíka s alžírskými kořeny, který žije na pařížském sídlišti Athena. Jeho bratři kvůli tomu rozpoutají rychle eskalující nepokoje. Snímek Athena režíroval Romain Gavras stojící za videoklipy pro Kanyeho Westa nebo M.I.A. a jeho silný vizuální cit se promítl i tady. Sice nakonec jde o významově poměrně povrchní film, jeho styl je ale natolik opojný, že se mu chce mnohé odpustit. Například úvodní dvanáctiminutová scéna (zdánlivě) bez střihu překonává i velkou část oscarového 1917.

Medvěd

Disney+ | Drama/Komedie | 2022 | 1 řada | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes TV Seriál Medvěd

Mladý šéfkuchař opustí svět vysoké gastronomie, aby se ujal skomírajícího podniku svého zemřelého bratra. Medvěd je zčásti komediální drama o malé rodinné restauraci v hloubi amerického Chicaga. Je ale také mnohem víc, než takový popisek naznačuje. Na jedné straně seriál využívá prudký styl pro vyjádření neustále vypjaté atmosféry v kuchyni. Na druhé podrobně sleduje svoje postavy, jejich každodenní život, sny, strasti a snahu či naopak neochotu vyjít s ostatními. Skrývají se v něm silné lidské příběhy a dost možná jeden z nejlepších titulů, co letos televize nabídne.

Drive My Car

HBO Max | Drama | 2021 | 179 min. | ČSFD

Foto: Aerofilms Film Drive My Car

Tříhodinové intimní drama se může zdát jako velké sousto, představme si ale Drive My Car jako krátkou minisérii bez přestávek, nechme ho plynout a dejme mu šanci. Dostaneme totiž katarzní adaptaci povídky Harukiho Murakamiho o dvou zbloudilých lidech, kteří pomalu nacházejí vzájemné porozumění zprostředkované společnými traumaty a pocity viny. Snad spolu najdou způsob, jak se posunout v životě dál. Drive My Car letos vyhrálo Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Pán prstenů: Prsteny moci

2. Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera

3. Rod draka

4. Andor

5. Pět let

Nejsledovanější filmy:

1. Blondýnka

2. Bullet Train

3. Úsměv

4. Na pivo do první linie

5. Jan Žižka

