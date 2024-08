Nejhorší jídlo? Ježek v Náhorním Karabachu, vzpomíná cestovatel Zibura, kterého děsí ležení na pláži

Uložit 0

Jaká byla jejich první dovolená? Do jakých zemí s chutí vyrážejí dnes? Kolik je cestování stojí a jak vyzrávají na levné letenky? Na toto a mnohem více se v rámci letního formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich turistických zážitků.

Tentokrát na Karlínských 20 v cestovatelské edici odpovídá Ladislav Zibura, sám cestovatel a autor několika knih věnovaných právě poutím po zahraničí i tuzemsku. Proč nemá příliš v lásce ovčácké psy? Proč dává před letadlem přednost cestování vlakem nebo lodí? A po jakém dobrodružství s manželkou nejvíc touží?

Vzpomínáte si na svou první dovolenou? Jaká byla?

Když jsem jel v devíti letech s matkou autobusem do Itálie. Rodiče totiž chtěli, abych viděl moře. V patnácti letech jsme pak poprvé vyjeli za exotikou – tátovým velkým snem bylo vidět Egypt, tak si s maminkou našetřili na plavbu po Nilu. Tehdy to byla drahá a exkluzivní dovolená. A teď zase občas rodiče vezmu někam já s manželkou. Vloni jsme s nimi cestovali po jihu Francie, předloni po Namibii a Botswaně.

Jak nejčastěji vypadala vaše dovolená s rodiči?

Oba rodiče mám učitele. S příchodem posledního června jsme tak vždycky odjeli na naši chatu. Ta leží v chatařské kolonii kousek od Českých Budějovic, tehdy jsem ale vždycky měl pocit, že se vydáváme za dobrodružstvím.

Který svůj pobyt v zahraničí považujete za nejlepší v životě a proč?

Nejlepší je trochu obtížná kategorie. Ale největší dobrodružství pro mě představovalo tříměsíční putování po Nepálu a Číně. Projít pěšky tamější venkov mi přišlo fascinující. V případě Nepálu je to totiž výlet o sto let nazpátek, v případě Číny zase exkurze do světa, kde všechno funguje úplně jinak. V poslední době mě pak svou rozmanitostí, jídlem a přátelskými lidmi hodně nadchla Indonésie. Už za týden se tam vracím.

Kolikrát do roka si dopřáváte odpočinek v zahraničí?

Popravdě nejezdím do zahraničí odpočívat, ale spíš za poznáním, zážitky, dobrodružstvím a taky náměty na knihy. V průměru ročně strávím za hranicemi tak dva měsíce. Docela dost toho ale nacestuji taky po Česku – a cestování doma miluji stejně jako v cizině.

Foto: archiv Ladislava Zibury Ladislav Zibura je autorem hned několika cestopisů

Zájezd, nebo dovolená ve vlastní režii?

Dosud jezdím především ve vlastní režii, v exotičtějších zemích si pak ale vždycky domluvím nějaký výlet u místní cestovky. A je to prima!

Raději do hor, nebo k moři?

Do hor.

Odpočinek, nebo aktivní dovolená plná zážitků?

Aktivní dovolená plná zážitků. Moc zajímavé mi přijde taky zůstat pár týdnů na jednom místě – třeba vloni jsem takhle strávil měsíc v Portu. Ležení na pláži mě ale upřímně děsí.

Jaký je váš průměrný rozpočet na dovolenou?

To ohromně záleží na destinaci. Obecně se ale snažím nešetřit za zážitky a naopak si vybírám spíš levnější ubytování.

Máte nějaký tajný dovolenkový hack, kde třeba ušetřit?

Jednoduše si vybrat destinaci, která je cenově dostupná. Třeba v Evropě můžete jet do Rumunska. Sám jsem tam byl snad desetkrát. Je to země s úžasným venkovem, kde dosud potkáte lidi jezdící na koních, s nádhernými výhledy ze silnic vedoucích vysoko v horách a taky spoustou památek. A dovolená vás vyjde levněji než cesta po Česku.

Auto, letadlo, loď, nebo vlak?

Vlak nebo loď. Na těchhle klasických dopravních prostředcích miluji, že člověku zachovají dojem daleké cesty, který u letadla mizí – to spíš funguje jako teleport. Na rozdíl od auta ve vlaku ani na lodi nemusím řídit, takže se můžu dát s někým do řeči nebo si užívat romantiku cesty do neznáma.

Máte nějaký trik spojený s nákupem letenek?

Létat jenom tam, kam se člověk opravdu chce podívat. Tedy nejdřív volit destinaci a pak hledat letenky – ne naopak.

Váš nejdelší let a co vám pomohlo jej přežít?

Let do Vancouveru, který se protáhl na 48 hodin, protože jsme uvízli na letišti ve Whitehorse v Yukonu. Pomohla mi ho přežít láska k bizarním zážitkům.

Foto: archiv Ladislava Zibury Spíše než moře lákají Ladislava Ziburu hory

Jak bojovat s jet lagem?

Asi to není rada pro každého, ale nepravidelným režimem doma. Když je člověk zvyklý chodit spát pokaždé jinak a občas až nad ránem, tak ho jet lag nezaskočí. Díky tomu, že se často z přednášek vracím pozdě v noci a chodím spát třeba ve tři ráno, tak mi jet lag nikdy problém nedělal.

Řešíte, se kterou leteckou společností poletíte?

Vždycky řeším především to, jestli se do dané destinace raději nedá dojet vlakem. Když si člověk připočítá cestu na letiště a z letiště a čekání na odbavení, často mu vyjde rozdíl jen pár hodin. Když už musím letět, tak řeším spíš plynulost cesty a délku přestupů než leteckou společnost.

Největší dovolenkový fuck-up?

Když jsem ztratil pas na letišti v Pekingu.

Kdy jste se na dovolené nejvíce bál?

Kdykoli jsem potkal ovčácké psy. Jsou fakt ohromní a zlí…

Nejlepší a nejhorší jídlo na dovolené?

Když vezmu exotické pokrmy, tak nejhorší jídlo bude ježek, kterého mi naservírovali v Náhorním Karabachu. Nejraději pak vzpomínám na jídlo v provincii Sečuán v Číně. Přijel jsem tam po měsíci a půl na nepálském venkově, kde je jídlo veskrze bezmasé a dost jednotvárné. A najednou jsem u večeře běžně dostal pět chodů velmi kořeněného a neskutečně dobrého jídla.

Země, kde byste si dokázal představit žít mimo Česko?

Estonsko nebo Finsko. Je tam krásná příroda, rád se saunuji a láká mě atmosféra zemí s funkční státní správou a velmi kvalitním vzděláváním. To se propíše do atmosféry celé společnosti. Kdybych musel opustit Evropu za nějakých dramatičtějších okolností, vydám se na Nový Zéland. Nikdy jsem tam sice nebyl, ale líbí se mi, jak je izolovaný a vzdálený od všech problémů ve zbytku světa.

Kam se chystáte na příští dovolenou?

Za týden letím do Indonésie. Jinak máme takový aktuální sen s mojí manželkou – chtěli bychom si koupit karavan a pořádně projet Spojené státy.

Vytoužená destinace, kam byste se jednou chtěl podívat?

Jižní Amerika. Nejdřív se ale chci naučit španělsky.