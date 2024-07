U Mexika jsem z hotelu utekl ve tři ráno. Byl rájem milovníků paranormálních jevů, říká Filip Molčan

Uložit 0

Jaká byla jejich první dovolená? Do jakých zemí s chutí vyrážejí dnes? Kolik je cestování stojí a jak vyzrávají na levné letenky? Na toto a mnohem více se v rámci letního formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich turistických zážitků.

Tentokrát na Karlínských 20 v cestovatelské edici odpovídá Filip Molčan, zakladatel vývojářské firmy Good Sailors a několika dalších startupů, milovník hor a dobrovolný strážce Národního parku České Švýcarsko. Proč miluje Kanadu a USA? S čím mu naopak ve Státech nikdy neudělají radost? A proč utíkal ve tři hodiny ráno z ubytování na hranicích s Mexikem?

Vzpomínáte si na svou první dovolenou? Jaká byla?

Jako dítě jsem jel Škodou 105 do Jugoslávie s rodiči. Sám jsem pak začal cestovat s kamarády na prodloužené víkendy, když rovna byla někam levná letenka. Irsko, Portugalsko, Skotsko, Španělsko. Koupit letenku a zbytek řešit až na místě. Bylo to samozřejmě skvělé, bez dětí a bez starostí.

Jak nejčastěji vypadala vaše dovolená s rodiči?

Sednout do auta a jet někam na jih – nejdříve Jugoška, ale jeli jsme stopětkou také třeba do Atén. Někde se ubytovat, vařit si, sem tam na nějaký výlet a na konci dovolené si koupit jeden suvenýr. Nebylo peněz nazbyt, ale bylo to fajn. Rodiče mi ukázali, že cestování je skvělá věc.

Který svůj pobyt v zahraničí považujete za nejlepší v životě a proč?

Líbí se mi téměř všude, ale dlouhodobý hluboký vztah mám s Kanadou a USA. Mám rád roadtripy a tyto země jsou pro to prostě ideální. Když jsem kolem roku 2010 strávil mnoho měsíců na západě USA, víkendy jsem trávil většinou někde v horách. Byl jsem tam pracovně, takže sám. A cestování o samotě má své kouzlo.

Kolikrát do roka si odpočinek v zahraničí dopřáváte?

Žena říká, že když nejsem alespoň 4x do roka někde v zahraničí, tak se se mnou nedá vydržet. Poslední roky je to ještě častěji. Často i pracovně. Změna prostředí je skvělá pro rodinu i pro business.

Foto: Filip Molčan Podnikatel, fotograf a strážce národního parku Filip Molčan

Zájezd, nebo dovolená ve vlastní režii?

Nesnáším organizované věci. Noční lety s charterem, společný autobus. Mám z toho vyrážku. Jedině sám. Koupit letenky, půjčit si auto a objevovat. Ideálně místa, kam nejezdí moc turistů. Objevovat zapadlé vesničky, popovídat si s místními, místo turistických atrakcí si najít nějaké staré opuštěné domy. Hledáme zážitky.

Raději do hor, nebo k moři?

Když jsou všichni u moře, jedeme do hor. Když jsou všichni v horách, jedeme k moři.

Odpočinek, nebo aktivní dovolená plná zážitků?

Aktivní. Na odpočinek je čas cestou v letadle.

Jaký je váš průměrný rozpočet na dovolenou?

To se hodně liší. Když někam vyrazím sám, jsem dost úsporný a nenáročný. Když s námi jedou děti, tak člověk už přeci jen potřebuje nějaké malé jistoty. 50 až 100 tisíc?

Máte nějaký tajný dovolenkový hack, kde třeba ušetřit?

My cestujeme primárně mimo sezónu. Ani ne kvůli úsporám, ale protože je všude méně lidí. A ceny jsou (hlavně u ubytování) úplně někde jinde. Také se snažíme hledat zapadlé hospůdky pro místní – většinou je tam lepší jídlo a ceny také. Takže můj hack je asi – nejít s davem.

Auto, letadlo, loď nebo vlak?

Ideálně všechno. Na každé dovolené.

Máte nějaký trik spojený s nákupem letenek?

My moc neplánujeme, takže když chceme někam vyrazit, prostě vyrazíme tam, kde je to zrovna dostupné. V téhle oblasti mám jako nejlepšího společníka Kiwi.

Váš nejdelší let a co vám pomohlo jej přežít?

Asi lety z Česka do San Francisca, případně na Kubu. Bez sluchátek s potlačením okolního hluku a iPadu si to nedovedu představit.

Foto: Archiv Filipa Molčana Filip Molčan dává při cestování přednost Airbusu před Boeingem

Jak bojovat s jet-legem?

Ideálně nebojovat. Vydržet první den, abych šel spát v novém časovém pásmu. Hodně pít vodu a málo alkohol. Pak se to za pár dní srovná.

Řešíte, se kterou leteckou společností poletíte?

Mám některé oblíbené, takže pokud je to možné, tak ano. Mám rád Swiss, KLM nebo i Ryanair. S Lufthansou nebo Smartwings jsem pak nikdy v životě neodletěl včas. Spíš když mohu, volím raději Airbus než Boeing. Ale dneska člověk stejně neví, s kým nakonec kam poletí, takže čtyřlístek v kapse!

Největší dovolenkový fuck-up?

To je pořád něco. Třeba před týdnem jsem potřeboval pro ženu najít nějaký hotel v Rakousku cestou z Chorvatska. Zadání bylo, aby to bylo někde poblíž nějakých hospůdek. Přijedou po celodenní cestě autem a chtějí se jít někam projít na večeři. Zabookoval jsem noc na pěkném hradě. Podle mapy to vypadalo, že restaurace jsou jen cca 500 metrů vedle. Ale nějak jsem si neuvědomil, že hrad se většinou staví někde na kopci. Těch 500 metrů bylo hodinu pěšky.

Kdy jste se na dovolené nejvíce bál?

Když jsem se omylem v USA ubytoval v bývalém nevěstinci z roku 1819 na hranicích s Mexikem, kam jezdí milovníci paranormálních jevů z celého světa. Že je něco špatně, mi došlo, když mi pan domácí večer pověděl, že mám štěstí, že budu mít celý dům pro sebe a ať si noc pěkně užiji. Ve 3 hodiny ráno bez minuty spánku jsem se rychle zabalil a ujel.

Nejlepší a nejhorší jídlo na dovolené?

Nejlepší poutine někde v kanadských horách. Nejhorší cokoliv v USA, co mi přelejí jejich šedivou gravy omáčkou.

Země, kde byste si dokázal představit žít mimo Česko?

Kanada a Řecko.

Kam se chystáte na příští dovolenou?

To ještě nevím. Uvidíme, co nás kdy kde zaujme.

Vytoužená destinace, kam byste se jednou chtěl podívat?

Tibet, ale bez čínského dohledu.