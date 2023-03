Nejlepší film všech dob má dostat remake. Robert Downey Jr. chce hlavní roli v Hitchcockově Vertigu

Když zazní jméno Alfred Hitchcock, většina lidí si nejspíš vzpomene na Psycho nebo Ptáky. Za jeho nejlepší dílo se ale často považuje spíš Vertigo, psychologický thriller o posedlosti, kterému se dostalo i označení nejlepší film všech dob. V souvislosti s tím může velice překvapit zpráva, že studio Paramount zvažuje natočit jeho remake. Hlavní roli by měl ztvárnit Robert Downey Jr., známý spíš z franšíz a blockbsuterů než mistrovských děl kinematografie.

S informací o plánech studia, u něhož vznikl také původní snímek z roku 1958, přišel server Deadline. Slavný herec by si podle něj vzal na starosti také roli producenta ještě spolu se svojí ženou Susan Downey, s níž vede produkční společnost Team Downey. S projektem je už spojený také scenárista, a to Steven Knight, tvůrce seriálů Gangy z Birminghamu, See nebo Pluk mizerů. Knight nedávno dostal práci i v Lucasfilmu, pro který má napsat scénář zatím neznámého filmu ze světa Star Wars.

Vertigo představuje příběh Johna „Scottieho“ Fergusona, bývalého policisty, jenž se musel vzdát pozice detektiva kvůli silným závratím (anglicky vertigo) a strachu z výšek. Známý ze studií ho požádá, aby sledoval jeho ženu Madeleine kvůli obavám o její mentální stav. Scottie se s ní sblíží a naváží romantický vztah, ten ale skončí tragédií. Až pak začíná hlavní část zápletky obsahující podivné zvraty a složitou, napínavou hru s divákem.

Přestože Hitchcock byl v době vydání Vertiga dobře zavedeným režisérem a představitel Scottieho James Stewart patřil mezi nejznámější tváře Hollywoodu, snímek zezačátku nevyvolal mnoho pozornosti. Tehdejší kritika ho označovala za zbytečně dlouhý či překombinovaný, fanouškům režiséra se zase nelíbilo vzdálení romantickým thrillerům, jaké točil předtím.

V průběhu dekád se ale vnímání filmu začalo výrazně měnit – spolu s obrazem Alfreda Hitchcocka jako seriózního umělce. Rok 1982 pro Vertigo znamenal pozici v první desítce nejlepších filmů všech dob v anketě prestižního britského magazínu Sight & Sound, v níž hlasovali kritici z celého světa. V roce 2012 thriller žebříček, který se aktualizuje každých deset let, dokonce ovládnul. Loni mu pak připadlo druhé místo v anketě kritiků a šesté podle hlasování režisérů. A mezi to nejlepší, co kinematografie nabízí, ho řadí i mnoho dalších filmových médií či organizací.

Zvažovat natočit remake takto uznávaného díla může působit zvláštně, nebylo by to ale poprvé, co se Hitchcocka někdo pokusil přepracovat. V roce 1998 režisér Gus van Sant natočil na záběr přesný remake Psycha. O několik let později se pak chystala nová verze hororu Ptáci produkovaná Michaelem Bayem nebo noirového thrilleru Cizinci ve vlaku. Ani z jednoho projektu ovšem nakonec nic nebylo.

Znovu natočit Vertigo by mohlo pomoci legendární dílo i jeho původního režiséra přiblížit mladším generacím. Představuje také příležitost nově prozkoumat některé z řady jeho interpretací týkajících se psychoanalýzy nebo žánru. Robert Downey Jr. by zase v případě úspěchu mohl změnit to, jak je vnímaná jeho herecká kariéra.

Jeho poslední výraznější rolí byl Iron Man v Avengers: Endgame před čtyřmi roky. Pak se ještě v roce 2020 objevil v dobrodružné komedii Dolittle, která ale kriticky i finančně zcela propadla. Letos ho uvidíme ve filmu Oppenheimer režiséra Christophera Nolana o vzniku atomové bomby a možná v minisérii The Sympathizer. Tento historický thriller má na starost oceňovaný korejský filmař Čhan-uk Pak.