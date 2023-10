Nejlepší životní rozhodnutí bylo, že jsem skončil s hokejem, říká kanoista roku Martin Fuksa

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Martin Fuksa, olympionik a trojnásobný mistr světa v rychlostní kanoistice. Fuksa je zároveň čerstvým držitelem ocenění Kanoista roku 2023. Co by dnes poradil svému mladšímu já? Proč mu v obýváku nic nechybí a jakou otázku si sám sobě klade, když ráno otevírá Instagram?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Chodím spát nejpozději do desíti a naspím v průměru asi tak devět hodin. Když připočítám i nap po obědě, bude to ještě víc.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Pokud je nějaká důležitá zpráva, tak asi zprávy, abych hned odpověděl. Ale většinou je to Instagram. A proč? To by mě taky zajímalo.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Nejčastěji pracuju asi na kánoi nebo v posilovně, takže používám pádlo nebo činky.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Hlavně pohodlný. Takže tepláky, triko, mikina nebo kraťasy, podle počasí. Nejradši teď nosím boty od Craftu, jsou mega pohodlný.

Foto: Toyota Kanoista Martin Fuksa

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Mobil, klíče, jelení lůj, sluchátka.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nic mě teď nenapadá.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Naposledy jsem četl knížky od Adama Gebriana a baví mě seriál Osada.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Jedu si hlavně rapový věci, takže na klid si teď pouštím Paulieho Garanda. A když se chci trošku nakopnout, tak je to třeba Milion+, Ektor, Smack a tak dál.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Není důležitý kam, ale s kým.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Když něco chci, tak si to koupím. (smích)

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Momentálně mi stojí v garáži Toyota RAV4 bílé barvy.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Domů. A restaurací, kam chodíme, je plno skvělých. V mém Nymburku to je třeba restaurace U Gregorů nebo jsem si teď oblíbil Na Pekárně.

Jak jste si vydělal první peníze?

Opravdové peníze, až když se mi povedlo mistrovství Evropy juniorů.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Asi takový ty dětský prácičky, tak za ně pár drobáků.

Snažím se soustředit hlavně sám na sebe a na svoji cestu.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Rodiče to s tebou myslí dobře.

Investujete?

Spíš ne.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Děláš to pro sebe!

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Asi nějaký nepovedený závod, který mě ale pak vždy posunul v tom, co dělám.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Zřejmě to, že jsem skončil s hokejem a začal dělat kanoistiku.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Snažím se soustředit hlavně sám na sebe a na svoji cestu.