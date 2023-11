Nejprve financování, pak inzeráty. Bezrealitky chtějí novou službou otočit to, kdy žádáme o hypotéku

Uložit 0

Realitní služba Bezrealitky se spojila se startupem Ownest, aby klientům, kteří hledají nemovitost ke koupi, rovnou představila i možnosti financování. Společný projekt má přitom za cíl zájemci nejprve pomoci vyřešit případnou hypotéku a až poté hledat nemovitost. Celý proces v novém hypotečním portálu probíhá elektronicky, díky čemuž je možné obratem připravit podklady pro takzvaný předskóring u banky. Klienti mají zároveň možnost při výběru nemovitosti posoudit parametry lokality jako hlučnost, kriminalitu či blízkost záplavové oblasti.

„Můžeme zcela převrátit zažitý postup, kdy si zájemce nejprve vybere nemovitost, a teprve pak řeší financování. U něj se však rok od roku zvyšuje riziko, že z nejrůznějších důvodů nedopadne. My nabízíme přesně opačnou cestu – napřed zjistit vlastní bonitu a následně filtrovat nemovitosti, které odpovídají mému finančnímu profilu. To vše pohodlně a tak, aby se minimalizovalo jakékoliv riziko pro zájemce,“ vysvětluje Martin Ponzer, nový CEO Bezrealitky, který přešel ze společnosti CZC, kde zastával pozici manažera služeb.

Strartup Ownest, který na český trh přinesl model „pronájmem k vlastnictví“, dokáže posoudit bonitu klienta v předstihu „nanečisto“, díky čemuž si následně může vybírat z nemovitostí vystavených na Bezrealitky, které odpovídají jeho finančním možnostem. Po následném předskóringu u banky se tak klientům hypotečního portálu výrazným způsobem zvýší šance, že bude hypotéka schválena.

Bezrealitky a Ownest jdou v tomto ohledu ještě o krok dál, jelikož klientům zároveň ukáží přehled nejvýhodnějších hypoték na trhu, jednak s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, jednak i co se týče podmínek refinancování, a to jak pro zaměstnance, tak i OSVČ. Služba zahrnuje také možnost využít zdarma konzultaci s odborníky z Ownestu, kteří posoudí reálnou aktuální hodnotu dané nemovitosti. To je naprosto zásadní, jelikož při jejím špatném odhadu hrozí, že když nevyjde valuace, banka se může zdráhat poskytnout devadesáti- nebo osmdesátiprocentní LTV v momentě, kdy už klient uhradí rezervační poplatek na nemovitost.

Foto: Bezrealitky Nová služba rychle odhadne výši nemovitosti na základě zadaných parametrů

„V kontextu hrozby propadnutí rezervačního poplatku, který se často pohybuje v řádech stovek tisíc korun, to je velice užitečná služba. Ušetří klientovi stres a minimalizuje potenciální riziko,“ vysvětluje Martin Machala, CEO společnosti Ownest. S tím jde ruku v ruce i posouzení parametrů, na které je důležité při koupi bytu či domu myslet a které mají vliv na její cenu: výskyt spádových škol, kriminalita v lokalitě, hlučnost daného sousedství nebo blízkost záplavových oblastí.

Další služby pak budou navázány přímo na model financování Ownestu. Jde především o možnost odložení hypotéky o půl roku až dva roky, během nichž bude klient moci v jím vybrané nemovitosti bydlet a využívat opci na její budoucí odkup za přesně stanovenou cenu – rozhodnutí o koupi je ale po uplynutí maximální doby dvou let jen na něm. Samotný nákup pak zafinancují investoři s Ownestem. Klient si tak bude moci vyhlédnutý byt koupit ihned a za dobrou cenu a nebude hrozit, že z nabídky v mezičase zmizí.

„Těch případů, kdy je to ideální řešení, je několik. Zaměřujeme se například na zájemce, kteří chtějí získat čas na vyjednání peněz od rodiny nebo je čeká zásadní kariérní posun a s ním lepší podmínky pro sjednání budoucí hypotéky. Zároveň jsme ideální volba pro ty, kdo potřebují prodat starý menší byt a pořídit si nový. Nakoupit mohou už teď a prodej odsunout do doby, kdy se cena jejich stávající nemovitosti může výrazně zvýšit. To lze očekávat ve chvíli, kdy klesnou úrokové míry,“ vysvětluje Martin Machala.

„Hypoteční portál je stavěný tak, aby klientovi co nejvíce přiblížil, co se po něm chce, proč od něj potřebujeme ty které dokumenty, může si pak do rozhraní nahrát inzeráty nemovitostí, o které má zájem, a součástí portálu je také tutorial, který jej tím vším provede. A když si pak vybere konkrétní nemovitost, budeme ho informovat o tom, jestli má byt hodnotu, která je v inzerátu uvedená,“ dodává.

Bezrealitky společně s Ownestem uvádějí, že budoucí potenciál ročního objemu zprostředkovaných hypoték se podle nich pohybuje na úrovni jedné miliardy. Počítají s tím, že hypotéka bude i nadále nejvýhodnějším nástrojem pro financování bydlení. „Zajistit chceme nejen o co největší šanci, že nákup vlastního bydlení dopadne, ale i to, aby se jednalo o nemovitost s co nejvyšší budoucí hodnotou,“ uzavírá Martin Ponzer.