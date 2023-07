Nejprve krávy, teď kola. Český Pepper Field s restaurací Sia znovu podpoří pepřové farmáře

Česká značka Pepper Field se v průběhu šesti let od svého vzniku dostala nejen do kuchyní gastronomických nadšenců, ale také do kulinářského zázemí mnoha restaurací. Dlouhodobě spolupracuje například s pražským podnikem Sia, ve kterém už před čtyřmi lety vybrali prostřednictvím speciálního menu peníze na nákup dvou krav pro pepřové farmáře v komunitě Osoam. Nyní se rozhodli dobrou věc zopakovat, tentokrát však za získané peníze pořídí kola pro kambodžské děti.

Férový přístup a zlepšování životního standardu pepřových farmářů jde s filozofií značky Pepper Field ruku v ruce od jejího založení. Vlastně jde o hlavní důvod, proč vůbec vznikla. Zakladatelé firmy David Pavel a Klára Dohnalová totiž před lety vyrazili do Kambodže, kde se coby turisté vydali také mezi pěstitele pepře na plantáže v provincii Kampot.

Tehdy zjistili, že farmáři za cenné kuličky dostávají velmi malou odměnu. A to i přesto, že kambodžský pepř je považován za nejlepší na světě. Rozhodli se tak, že začnou s jeho pěstiteli spolupracovat formou přímého obchodu a na rozdíl od překupníků jim budou platit obnos, který odpovídá jejich práci a hodnotě suroviny.

Dodneška je český Pepper Field prý jedinou firmou na světě, která s farmáři v Kambodži tímto způsobem obchoduje. A podle slov Kláry Dohnalové je Česko aktuálně třetí největší země na světě z hlediska konzumace kampotského pepře.

Foto: Pepper Field V Pepper Field se od začátku zapojují do života kampotských komunit

I díky tomu se mohou David Pavel a Klára Dohnalová zaměřovat na zlepšování životních podmínek komunit, s nimiž jsou v kontaktu. V minulosti uspořádali například potravinovou sbírku Milion pro Kambodžu, díky které rozvezly kamiony po vesnicích farmářů nejnutnější potraviny během záplav, do spřátelené školy vozí dobrovolníky z Česka nebo ji zásobují sportovními a jinými pomůckami.

V předchozí spolupráci s restaurací Sia zase vybrali peníze na nákup dvou krav pro komunitu v Kardamomových horách, která žije udržitelným způsobem v souladu s těmi nejstaršími kambodžskými kmeny a snaží se zabraňovat vypalování lesů.

„Poslední spolupráce se Sia byla postavená na kambodžském menu, které pomáhali sestavit v kuchyni naši přátelé z Kambodže. Vybírali jsme tehdy dvacet tisíc korun na dvě krávy, které komunita Osoam potřebovala na biopalivo, ale také na investici – z prodaného telátka tehdy postavili celou školu! Podařila se vybrat celá částka, navíc hned první den přišel zákazník, kterému tak strašně chutnalo, že se rozhodl, že nám koupí celou krávu,“ usmívá se Klára Dohnalová.

Nyní se podobná iniciativa opakuje. Od 19. do 25. července je totiž v Sia možné ochutnat speciální menu, jehož součástí jsou takřka všechny pepře z portfolia Pepper Fieldu. Z každého prodaného jídla poputuje deset korun na nákup kol pro děti pepřových farmářů. Kolo je totiž důležitý dopravní prostředek, díky němuž se mohou malí studenti snáze dostat do vzdálené školy.

Většina dětí farmářů, u kterých Pepper Field nakupuje, již do školy dochází. Jednou z podmínek spolupráce je totiž investice vydělaných peněz právě do školní docházky.

Foto: Hynek Hampl Do 25. července lze v Sia ochutnat speciální menu

„Jízdní kola Pepper Bikes kupujeme dětem postupně. Dětí máme skoro tisíc a jedno kolo stojí padesát dolarů. Školné stojí pro srovnání od jednoho dolaru měsíčně, takže si představte, jaký luxus je koupit dítěti jedno kolo,“ dodává Dohnalová. Kromě toho chtějí v Pepper Field po farmářích také to, aby investovali prostředky do zdravotní péče a rozvoje pepřových polí.

Do úterý 25. července lze v restauraci Sia ochutnat čtyři speciální chody připravené šéfkuchařem Jiřím Štiftem. Vepřový bok marinovaný v citronové trávě s pečeným kimčchi a wasabi majonézou, indonéský hovězí satay, kuřecí špíz jakitori s jarní cibulkou a udon nudlemi a grilovanou chobotnici a kalamáry s dresingem z citurusu juzu a grilovanými houbami šitake. V každém jídle se blýskne jiný druh kampotského pepře.