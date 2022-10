Nejúspěšnější boyband končí. Miláčci davů z jihokorejské kapely BTS musí na vojnu

Jedno z nejúspěšnějších chlapeckých hudebních uskupení všech dob končí. Jihokorejský boyband BTS, který v posledních letech vystřelil do globálních výšin s hity jako Butter nebo Dynamite, si po více než deseti letech dává pauzu. Důvod? Stejně jako drtivá většina jihokorejských mužů do třiceti let i členové miliardy generující a rekordy trhající kapely musí na vojnu, která je v Jižní Koreji stále povinná především kvůli hrozbám ze strany jejího severního souseda. A asijská země může toto odloučení pocítit.

Ekonomiku Jižní Koreje nepohání jen technologické firmy v čele s těmi, které vyrábí elektroniku všeho druhu. Na hrubém domácím produktu této asijské země se podílí i hudební skupina, kterou celý svět zná pod jménem BTS. Právě sedmičlenná chlapecká formace se zálibou ve fúzování hudebních žánrů s chytlavými melodiemi má na svůj stát takový vliv, jaký nemá ve světě žádné jiné hudební uskupení.

Podle propočtů, na které se odvolává i vědecké rádio NPR, přináší BTS do ekonomiky Jižní Koreje každoročně až pět miliard dolarů, tedy zhruba 126 miliard korun. Peníze ovšem negenerují jen jejich studiová alba nebo narvané koncerty, ale i turismus, který podle analýz díky BTS v zemi roste, a všeobecně zájem o jihokorejskou kulturu. Fanoušci zkrátka chtějí o státě, odkud jejich oblíbená skupina pochází, vědět víc.

Globální úspěch BTS se pochopitelně odráží i na příjmech boybandu, které ročně dosahují okolo 60 milionů dolarů (1,5 miliardy korun), a na samotném jmění, jež se pohybuje na hranici 100 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Podle žebříčku americké verze magazínu Forbes navíc patří BTS, respektive Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V a Jungkook, do padesátky nejvýdělečnějších celebrit planety.

Obrovská mašina na peníze a zviditelňování jihokorejské popkultury ale poslední měsíce drhla. Mezilidská synergie mezi jednotlivými členy přestávala fungovat, letos v červnu dokonce BTS oznámilo, že se rozpadají, aby se mohli věnovat sólovým projektům (což bylo následně zčásti vyvráceno jejich managementem), a znovu se začalo řešit, jestli by tak náhodou neměli chlapci jít na vojnu.

Jižní Korea má totiž stále povinnou vojenskou službu, kterou musí absolvovat všichni zdraví jihokorejští muži do třicet let. Členům BTS je v rozmezí od 25 do 29 let. Ovšem díky tomu, jak je boyband známý a jaký vliv má na Jižní Koreu jako takovou, spekulovalo se, že by dostali výjimku a na vojnu nemuseli. Podobně jako třeba Son Heung-min, hráč fotbalového Tottenhamu.

BTS ovšem výjimku nedostali, a tak musí slušivé oblečení vyměnit za vojenský mundúr. Po dobu necelých dvou let bude jejich hlavní prioritou plnění armádních rozkazů, nikoliv rozehrávání obřích koncertů a načítání stovek milionů poslechů svých skladeb na streamovacích službách. Podle jihokorejského vydavatelství Big Hit Music, pod kterým BTS vydává, jde ale o správné načasování.

Tím, že si každý člen půjde svou vlastní, od profesní dráhy diametrálně jinou cestou, bude možné stanovit, zda má smysl, aby se hudebníci k sobě po skoro dvou letech vrátili, nebo ne. Sólová kariéra je prý lákavá pro všechny z nich, což může dávat smysl i z byznysového hlediska. Ostatně si stačí vzpomenout na One Direction a jejich rozpad, který klukům přinesl možná ještě větší slávu než předtím. Jejich management nicméně ujišťuje, že v roce 2025 budou hrát zase spolu.

Tak či tak, novinky od BTS v nadcházejícím období čekat nelze. Svůj poslední koncert coby boyband před potenciálním znovuspojením odehráli před pár dny v jihokorejském městě Pusan – a přilákali na něj přes 50 tisíc platících.