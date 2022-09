Nejvýše položený apartmán světa má terasu jako dva průměrné české byty. Stojí šest miliard

Central Park Tower není jen tak obyčejný mrakodrap. Je to totiž nejvyšší rezidenční mrakodrap světa a celkově patnáctá nejvyšší budova planety. Měří 472 metrů a v jejích nejsvrchnějších patrech, doslova pár metrů pod střechou opatřenou heliportem, se nachází nejvýše položený penthouse světa, který je současně nejdražší newyorskou nemovitostí. Ano, těch nej není nikdy dost.

Developerská společnost Extell, která dům postavila v letech 2019 a 2020, patří k lídrům lukrativního nemovitostního trhu na Manhattanu. Specializuje se na vyšší cenový segment, ostatně v minulosti čelila kritice, že ve svých projektech zbudovala dva vchody – jeden pro nejbohatší majitele, druhý pro zbytek osazenstva. Ani Central Park Tower, která vyšla na více než tři miliardy dolarů, tedy 75 miliard korun, není pro každého.

Mrakodrap se tyčí nad Central Parkem v lokalitě známé jako Třída miliardářů. Byty si tam kupují byznysoví titáni jako Bill Ackman nebo Michael Dell, o kousek vedle pak stojí další slovutný dům, a to nejútlejší mrakodrap světa Steinway Tower. V něm se prodávaly apartmány v přepočtu za 1,5 miliardy korun, jenže taková suma bledne vedle toho, co je nyní k mání v Central Park Tower.

Realitní makléř Ryan Serhant, jehož agentura opulentní penthouse prodává, jej inzeruje jako příležitost, která se naskytne jednou za život. Aby ne, když je u ní cenovka 250 milionů dolarů, což je více než šest miliard korun. Jestli to stojí za to? Považte sami…

Rozloha bytu je 1 630 metrů čtverečních, zabírá celkem tři patra a k dispozici je v něm sedm ložnic, dvě kuchyně a osm koupelen, jen venkovní terasa má rozlohu 133 metrů čtverečních. Jen pro srovnání –průměrná bytová jednotka v Česku má 66 metrů, takže tato terasa je velká jako dva typické české byty.

V newyorském apartmánu je také několik zasedacích místností, prosklené schodiště s výhledem na město nebo dokonce tančírna s devítimetrovým stropem. Návrh interiérů mělo na starost houstonské Rottet Studio.

Foto: Serhant Prosklené schodiště v apartmánu v Central Park Tower

Devítimístná cenovka je pro New York celkem neobvyklá, takto extrémně drahé nemovitosti se prodávají spíš v jiných částech USA. Ne že by Manhattan byl levný, naopak, jenže tamní byty jsou i přes vysoké ceny za metry čtvereční relativně malé, takže i výsledné ceny atakují spíše desítky než stovky milionů dolarů.

„Je to pro New York City velmi signifikantní. Na trzích, jako je Palm Beach nebo Hamptons se nemovitosti s devítimístnými cenovkami objevují častěji. Velikost a objem tohoto apartmánu je něco, co si Newyorčané jen stěží mohou představit. Tolik prostoru… Je to zkrátka sídlo v oblacích,“ řekl pro magazín Forbes Ryan Serhant.

Kdo by měl zájem o penthouse, který dostal skoro až indiánské jméno Ten, který ční nad všemi ostatními, může se přihlásit na tomto linku. Je dokonce možné, že cena půjde časem dolů. Přeci jen recese klepe na dveře a známky toho, že realitní trh, včetně toho VIP, chladne, přicházejí jak z New Yorku či Londýna, tak i z Čech.