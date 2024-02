Nejzajímavější práce byly ty, za které jsem nedostal zaplaceno, říká vesmírný architekt Tomáš Rousek

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Tomáš Rousek, vesmírný architekt, který stojí například za návrhem podoby Prahy na Měsíci. Na čem podobné projety tvoří? Jaký fail ho v životě posunul a co potřebuje ke své práci jako sůl?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Dělám na projektech do Ameriky, takže makám často do půlnoci či do dvou ráno a pak spím co nejdéle, jak je to možné. Zásadně nepoužívám ráno budík a schůzky plánuji na odpoledne.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Spotify, aby měl ten den lepší atmosféru.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Herní notebook ASUS ROG 16 na 3D navrhování, virtuální realitu a s překlápěcím displejem pro skicování. Práce s ním je zábava. Používám především programy na architekturu, 3D modelování a animace, Photoshop na grafiku, After Effects na střih videa, Teams a ClickUp, který je super na organizování práce.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Rád nosím polo tričko a kraťasy nebo kalhoty a k tomu Nike nebo Salomon tenisky. Při mé velikosti 48 až 50 je trochu omezený výběr. Baví mě sportovat a cestovat, takže často nosím třeba i outfity na snowboard nebo potápění.

Foto: Archiv Tomáše Rouska Tomáš Rousek v ESA centru ESTEC

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Záleží na tom kam, na výlety to bude ultralight spacák a karimatka, věci na převlečení, powerbanka, sluchátka.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Doporučuju odzoomovat a představit si vše s nadhledem. Jak v prostoru, tak v čase. Při pohledu na problém z oběžné dráhy člověku dojde spousta souvislostí a možných řešení. To samé pomáhá podívat se do historie pár let i miliony let a člověk pak lépe odhadne budoucnost.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Třeba Stopařův průvodce Galaxií je oboje. Doporučuju více koukat na komedie a udržovat si dobrou náladu, já to třeba k tvůrčí práci potřebuju jak sůl.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro relax funky, house, hiphop. Pro nakopnutí drum’n’bass nebo nějaký akční rock.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Miluju být u moře, třeba potápěčské safari v Egyptě je super zážitek. Doporučuji ale i mikrodobrodružství po Česku a okolí, všude je co objevovat. Teď je třeba skvělý nový projekt Stezka Českem, trasa dva tisíce kilometrů kolem hranic republiky, kdy si můžete dát třeba různé etapy v pěkné přírodě.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Apple Vision Pro.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Nissan Qashqai, k tomu kočárek Bugaboo a celoodpružené elektrokolo Raymon, které do několika minut člověku dodá instantní endorfiny. Teď ještě navíc Maserati Quattroporte, které kamarád z Francie koupil v Londýně, se slovenskou poznávací značkou, kterou na to sehnal, když bydlel ve Vídni. Nechal si to u nás zaparkované, než se vrátí z měsíční cesty do Itálie, Mexika a Japonska.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Milujeme VELO v Radotíně, je to součástí centra sportu SBCR za nádražím s prodejnami krásných kol a lyží. Je tam parádní zahrada, dáme si jídlo a pak jedeme na výlet podél Berounky.

Jak jste si vydělal první peníze?

Webdesignem pro zahraniční korporaci v šestnácti letech. A weby mě baví dělat dodnes.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Nejzajímavější práce byly ty, za které jsem právě zaplaceno nedostal. Práce na misi na Měsíc a na Mars, výzkumy ohledně budoucnosti lidstva a biosféry na Zemi a ve vesmíru. Práci na těch nejambicióznějších projektech jsem často sponzoroval z naší firmy XTEND.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Třeba více publikovat projekty v zahraničí, nakoupit nějaké nemovitosti, než několikanásobně zdražily, jaké číslo vsadit v loterii. Taková klasika.

Investujete?

Hlavně investuju čas do zajímavých projektů. Můj sen je, že se dostanu s mým krypto portfoliem zpátky na nulu.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Musíš to pořád zkoušet.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Jak prosazuje Vítek Horký z Brand Embassy, dobrá strategie je failing forward. Napadá mě například moment, když špatně napsali v Czech Space Office tiskovou zprávu, a pak v médiích chybně psali, že jsem dostal cenu NASA. Všude jsem jim psal a snažil se to uvést na pravou míru. A pak po půl roce mi píšou z Los Angeles, že jsem dostal cenu NASA a teď mám doma diplom podepsaný od šéfa téhle mojí oblíbené cestovní agentury.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Rozjezd vlastního interplanetárního byznysu.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Jednoznačně Jára Cimrman, potřebujeme více takových velikánů.