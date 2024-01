Neláká vás Aquaman v kinech? Poznat se s ním můžete i ve speciální komiksové knize

Uložit 0

Druhý film o Aquamanovi s podtitulem Ztracené království proplouvá světovými kiny bez většího zájmu diváků a o tržbách prvního, miliardového dílu, který se stal nečekaným hitem, si může nechat jen zdát. Jason Momoa ale není jediný Aquaman, ještě je tu ten komiksový, který se u příležitosti nového snímku dočkal v češtině speciálního vydání.

Když první Aquaman zamířil v roce 2018 do kin, připravilo DC, do jehož ranku poločlověk a poloatlanťan patří, i komiks nazvaný Aquaman: Válka o trůn. V něm se svezlo na vlně zájmu o vlasatého Momou – cover totiž obdařilo filmovou kresbou s jeho podobiznou –, vnitřek ale naplnilo blonďatým Arthurem Currym z komiksových sešitů.

A nevymýšlelo ani žádné nové dobrodružství, ale představilo část z rebootu svého světa známého jako New 52. Úplně konkrétně – a pro znalce – jde o vlastně o trochu rozšířenou variantu ceněného příběhu Trůn Atlantidy, který posloužil jako inspirace i stejnojmennému animovanému filmu.

A právě toto dílko se s uvedením druhého filmu, který do kin dorazil těsně před Vánoci, dočkalo i české verze, již obstaralo nakladatelství Crew. Ta se k aktuálnímu filmu, který celosvětově platí za propadák, nás v redakci CzechCrunche ale naopak příjemně překvapil a oproti předpokladům velmi dobře pobavil, hrdě hlásí coby jeho obecná inspirace (což jistě platilo i pro první díl). Pro fanoušky nepřinese kromě osvěžení komiksových znalostí nic moc nového, nováčkům ale může ukázat cestu do Aquamanovy kreslené varianty. Prolistovat si ukázku můžete na tomto odkazu.

Začíná opravdu na začátku, tedy v momentě, kdy se Arthur dozví, že není jen tak obyčejným člověkem, ale také synem atlantské královny a dědicem trůnu mocné podvodní říše. Stěžejní část ale patří epickému střetu mezi světem na souši a Atlantidou, který pro Arthura, jenž se mezitím vzdal vlády nad podmořským královstvím, aby se stal členem Ligy spravedlnosti, představuje těžké rozhodování o tom, co udělat a co je vlastně správné.

Na rozdíl od filmového Aquamana, který se zejména ve svém druhém díle pohybuje na hranici – a někdy i za ní – uhozené komediální frašky, je ten ve Válce o trůn klasický superhrdina se vší vážností, co k tomu patří. Ostatně zmíněný Trůn Atlantidy, který tvoří většinu příběhu, platí za jeden z nejlepších počinů, co o Aquamanovi vznikl a který v očích mnoha čtenářů udělal z druhořadé a nepříliš oblíbené postavičky, která si dokázala povídat s rybami, někoho, koho je třeba brát vážně. Někoho, kdo má stejný morální rozměr a je stejně mocný jako ostatní superhrdinové a navrch k tomu ještě děsivý a nebezpečný jako oceán, jemuž chtě nechtě vládne.

Pokud s komiksy začínáte, nemusíte se ničeho bát – do rukou dostanete kompilát několika sešitů vydaných v letech 2012 až 2013. A i když mezi nimi zaznamenáte jisté časové skoky nebo odkazy na kontext, který třeba neznáte, neznamená to, že byste se v příběhu měli ztratit a nemohli si ho užít. Naopak, třeba vás to nakopne k doplnění chybějících znalostí.

Co byste si ale měli užít především, je kresba, která v tomto případě umně podtrhuje vážnou a osudovou linku nevesele postaveného příběhu. Do barevné taškařice filmové verze, která opravdu nemusí sednout každému, má daleko. Je tlumená a potemnělá a servíruje příjemnou velkolepost a dynamiku, která komiksům tolik sluší a již jim hollywoodské blockbustery zatím ještě nesebraly.

Jestli tedy už nad komiksovými filmy, jejichž úroveň spěje od desíti k pěti a dál, lámete hůl, ale superhrdinské příběhy si vás získaly, je možná na čase zavrtat se do jejich papírové podoby. A jestli si vaše srdce získal zrovna Aquaman nebo mu naopak chcete dát druhou šanci, Boj o trůn může být cestou, jak se do toho pustit. Svět tam na stránkách je velmi, velmi košatý.

Foto: Crew Ukázka z komiksové knihy Aquaman: Válka o trůn

