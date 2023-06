Neměli byste mi věřit, říká šéf OpenAI. Na turné zjišťoval, co o umělé inteligenci míní politici

Kdyby bylo třeba někoho označit za tvář boomu generativní umělé inteligence (AI) poslední doby, Sam Altman by byl jednou z prvních možností. Spoluzakladatel firmy OpenAI, která stojí za známým textovým generátorem ChatGPT, se mediálním výstupům dlouho spíše vyhýbal, v současnosti je ale AI podle něj tak zásadním tématem, že uzrál čas, aby o něm s lidmi mluvil tak často, jak to možné. Pro peníze to ale prý nedělá.

Osmatřicetiletý Altman strávil poslední měsíc na cestách po celém světě. A jak sám podle Business Insideru přiznal, byl na „diplomatické misi“. V souvislosti s AI je totiž dnes hlavním tématem regulace. Altman tak v Izraeli, Indii, Francii nebo Velké Británii kromě vědců navštívil hlavně politiky. Ve světě AI se totiž dnes, zdá se, láme chleba ohledně toho, jakou roli bude ve společnosti hrát. A světové turné Altmanovi umožnilo zjistit, jak se na technologii dívají čelní představitelé různých zemí, z hovorů si totiž prý odvezl sto stran poznámek.

Zatímco například v USA konkrétní podoba regulace AI teprve vzniká. Evropský parlament už nedávno schválil zákon o umělé inteligenci, který programy na její bázi kategorizuje podle různého stupně rizika a některé systémy zakazuje úplně, jiným působnost omezuje. Altman sice obecně s potřebou regulace souhlasí, jak ale minulý týden pro Bloomberg uvedl, s politiky se nemusí shodovat v tom, jak by v praxi měla vypadat.

To se ukázalo i v souvislosti se zmíněným novým evropským zákonem. Jak zjistil magazín Time, OpenAI dlouho lobbovala za to, aby norma nebyla tak přísná. Startup nechtěl třeba to, aby norma jeho produkty – řečový model GPT-4 nebo obrazový generátor DALLE-2 – označovala za rizikové. Znamenalo by to totiž větší nároky na transparentnost.

„Neměli byste mi věřit,“ odpověděl na otázku moderátorky, která se ho zeptala, jestli by měla OpenAI samotná mít důvěru při vývoji umělé inteligence. Dodal, že je třeba, aby se kontrola nad AI demokratizovala, neměla by podle něj být v rukou jedné společnosti nebo vlády. Altman také v rozhovoru odmítl obvinění z toho, že by lobboval čistě za byznysové zájmy OpenAI: „Peněz mám dost,“ řekl s tím, že vyděláno má díky jiným svým investicím.

Altman dříve působil jako ředitel Y Combinatoru, legendárního startupového akcelerátoru v Silicon Valley, který finančně podpořil známé společnosti, včetně Airbnb, Dropboxu nebo Redditu. Altman tak podle svých slov sice sedí ve správní radě OpenAI, ve firmě s hodnotou až 29 miliard dolarů ale prý nemá žádný podíl.

„Stále z toho ale mám osobní prospěch,“ dodává Altman. „V životě chci víc zajímavých věcí, možnost něco ovlivnit a mluvit s různými lidmi,“ řekl člověk, který je dnes jednou z hlavních tváří vývoje AI. Startup OpenAI Altman založil v roce 2015 mimo jiné spolu s Elonem Muskem, se kterým se v poslední době kvůli směřování firmy nepohodli. Nezdá se ale, že by jejich konflikt nabral podobných obrátek jako popichování Muska se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem, které možná vyústí v pěstní bitku. „Do klece kvůli tomu nepolezu,“ řekl s úsměvem Altman agentuře Bloomberg.