Nemocnější firma kryptosvěta? Detektivové, kteří čtou blockchain pro FBI, banky i miliardáře

Ačkoli si pořád ještě spousta lidí myslí, že kryptoměny jsou nástrojem zločinu, není to pravda. Svět blockchainu je mimořádně transparentní a kdo ví, jak v něm hledat, dokáže o převodech virtuálních měn zjistit téměř cokoli. Přesně to dělá Michael Gronager se svou společností Chainalysis. Spoléhá na ni FBI i izraelská tajná služba, jejími klienty jsou velké banky i fintechové startupy včetně největších kryptohráčů. Málokterá společnost má v říši bitcoinu a jeho konkurentů takový vliv.

V říjnu 2019 provedli detektivové a agenti tajných služeb z celkem 38 zemí včetně České republiky rozsáhlý zátah proti šíření dětské pornografie. Pozatýkali přes 300 lidí, kteří nahrávali, stahovali a šířili závadný obsah prostřednictvím darknetové stránky Welcome to Videos. Ta měla po celém světě přes milion návštěvníků a několik tisíc platících zákazníků.

Na to, jak problematická videa sdíleli, nebyli moc opatrní a platby si posílali prostřednictvím bitcoinů. Tedy – oni si mysleli, že to stačí, jenže netušili, že policisté si na pomoc vzali Jonathana Levina a Michaela Gronagera, zakladatele analytické společnosti Chainalysis, která se specializuje právě na vyšetřování a dohledávání stop po transakcích v blockchainu. A že jsou v tom opravdu dobří, zjistili stovky zadržených pedofilů vzápětí.

„To, že jsme se podíleli na zavření největší online stránky s dětskou pornografií, je něco, co vyčnívá a na co jsem hrdý,“ řekl Gronager loni v červnu při rozhovoru s Philippem Botterim a Amitem Kumarem, partnery slavného fondu Accel, který tehdy do jeho startupu investoval a ocenil ho na 4,2 miliardy dolarů. To už ale není dnes pravda – letos v květnu do Chainalysis poslali Accel, Blackrock nebo GCI dalších 170 milionů dolarů a hodnota firmy se zdvojnásobila. I když krypto zažívá výrazné ochlazení zájmu, Gronagera a spol. jako by se to netýkalo. „O to, co děláme, mají zájem všichni,“ pochlubil se na jaře při diskuzi s Mattem Turckem z fondu FirstMark a dodal: „Momentálně máme 600 lidí, ale do konce roku nás bude tisíc. Jsem v hyperrůstovém módu.“

Co tedy Chainalysis umí, že je po tom taková poptávka? Zjednodušeně řečeno pomáhá vládním úřadům, finančním institucím i firmám z kryptosvěta rozumět tomu, co, kdo, komu, jak a proč poslal. Izraelský Mossad s jejich přispěním škrtí přísun prostředků pro palestinské teroristy, FBI se na jejich nástroj zvaný Reactor spoléhá při vyšetřování hackerských útoků nebo praní špinavých peněz.

Ostatně analýzu firmy američtí agenti zmiňovali i při nedávném zakleknutí na kryptoměnový mixér Tornado Cash. Experti Chainalysis – respektive jejich softwarové produkty – byli povoláni k objasnění většiny výrazných kryptoprůšvihů z poslední doby, jako byl útok na kryptoměnovou převodní platformu Ronin letos na jaře.

Nejde ale jen o vyšetřování, banky si Gronagerovu společnost, která sídlí v New Yorku, najímají, aby jim pomáhala pochopit, jak bující svět kryptotransakcí vlastně funguje a jak se v něm vyznat. A jak do něj bezpečně naskočit. „Banky vnímají, že adopce krypta a jeho cena rostou. Spousta bohatých lidí za nimi chodí a ptá se jich, jak si mají uložit 10 milionů v etherech a aby to ideálně bylo přímo v bance, kterou jsou zvyklí používat. Jenže ta banka žádnou takovou službu, jako je úschova krypta nenabízí. A tak zájem o tuto službu roste,“ popsal Gronager dilema, jež řeší mnoho bank, které se na něj pak obrací.

Foto: Depositphotos Principem blockchainu je decentralizace

Chainalysis zároveň pomáhá i hráčům z kryptosvěta, jeho klienty jsou třeba největší výrobce hardwarových peněženek Ledger, investiční aplikace Robinhood nebo burzy jako Coinbase. V zásadě jim dohlíží na takzvanou KYC politiku tedy poznej svého klienta. To znamená, že jejich program monitoruje, od koho a kam chodí bitcoiny nebo ethery a další kryptoměny, aby se předešlo tomu, že někdo bude svůj účet či své zařízení používat k nekalým účelům.

To všechno je možné díky tomu, že svět blockchainových transakcí je v rozporu s tím, jak jej vnímá laická veřejnost, velmi transparentní. A když někdo ví jak, dají se v něm velmi dobře dohledávat data. Drtivá většina kryptoměn je zkrátka vysledovatelná, v blockchainu se totiž ukládají informace o tom, kdo a kdy je koupil.

A přesně to dělá Chainalysis. A přesně proto ho část lidí z komunity virtuálních měn nemá ráda, protože jeho byznys považují za porušení libertariánských a cypherpunkových principů, jež u vzniku bitcoinu stály. „Myslím, že je fundamentálně a morálně špatně, když někdo pracuje pro takovou společnost,“ citoval například magazín Fast Company uznávaného bitcoinového odborníka Andrease Antonopoulose.

Rozhodl jsem se, že vyřeším problém s tím, jak porozumět toku prostředků v nejtransparentnějším finančním ekosystému světa.

Jenže Gronager se svým parťákem Levinem, jehož zásadní podíl na rozkrytí nelegálního pornoportálu Welcome to Videos detailně popsal reportér časopisu Wired Andy Greenberg v knize Tracers in the Dark, to vidí přesně naopak – podle nich je někdo takový, kdo vnese řád, pravidla a dohledatelnost do blockchainového světa potřeba, aby se z krypta mohlo stát něco, co přijme většinová společnost. Aby z toho mohl být nový finanční systém, kterému budou důvěřovat všichni, nejen nadšenci a kryptoanarchisté.

Ostatně přesně na těchto základech Chainalysis vzniklo. Dánský rodák Michael Gronager se s kryptosvětem seznámil kolem roku 2011, když ještě pracoval v Evropě jako projektový manažer několik vědeckých institucí a sháněl peníze pro výzkumné programy. Byl zároveň amatérským programátorem a bitcoin ho zaujal jako „nové technologické paradigma“.

A tak se vypravil do New Yorku na konferenci, kde se seznámil s Jessem Powellem, s nímž o dva roky později rozjel svůj první multimiliardový startup – kryptoburzu Kraken, která dodnes patří k hlavním hráčům v oboru.

Foto: Kraken Jesse Powell při přednášce pro zaměstnance

Paralelně s tím, jak s Powellem budovali Kraken, ale Gronager přemýšlel o bezpečnosti kryptoměnových transakcí. A když na přelomu let 2013 a 2014 zkrachovala dominantní japonská kryptoburza Mt. Gox a vyšlo najevo, že se ztratily stovky tisíc bitcoinů v ceně stamilionů dolarů, došlo mu, že tohle je byznysová příležitost. A protože lidí, kteří rozuměli blockchainu a byli ochotní spolupracovat s policií, jež v oboru totálně tápala, bylo málo, Gronager se dal do práce. I díky němu se podařilo nemalou část ze ztracených bitcoinů v dalších letech dohledat. A na základě této iniciativy vznikla firma Chainalysis, která dnes funguje jako takový nepsaný regulátor kryptosvěta. Velký dopad mají i její pravidelné oborové reporty.

Gronager rád říká, že základní kód pro první program své firmy napsal během letu z Ameriky do Evropy: „Rozhodl jsem se, že zkusím vyřešit problém s tím, jak porozumět toku prostředků v nejtransparentnějším finančním ekosystému světa.“ To je ostatně mise, na které je dodnes a vedle toho, že pomáhá vládám po celém světě pátrat po hackerech a digitálních špionech, pomáhá i bankám nebo bohatým lidem strážit a chápat jejich kryptobohatství. To ale není vše.

Když se ho zeptáte, kam půjde dál, už má docela jasno – ačkoli on sám mánii kolem NFT nepochopil a neinvestoval do nich, je to oblast, kam se Chainalysis bude posouvat. Jak vysvětlil Mattu Turckovi: „NFT, hry, kartičky a mnoho dalšího je byznys, který není nijak regulovaný. Prostě se prodávají na blockchainu nějaké produkty. Jenže bude potřeba, aby to někdo pochopil, firmy budou potřebovat rozumět svým klientům a tomu, jak tuto platformu využívají.“

Michael Gronager přesídlil z Kodaně do USA, kde pendluje mezi New Yorkem a Miami. V Silicon Valley by pro něj sice byly lepší šance sehnat dobré zaměstnance na marketing a obchod, jenže na východním pobřeží sídlí klíčové vládní instituce, pro které Chainalysis pracuje. A zároveň to tam odtud má blíž na starý kontinent, kam pořád víc a víc cestuje nejen za rodinou, ale i za byznysem, jak se Chainalysis rozpíná do dalších zemí. U toho všeho ale nezapomíná být i soukromě hodně ve střehu, jak může potvrdit jeho přítelkyně.

Před dvěma lety o Vánocích ji totiž kontaktoval hacker s tím, že jí zablokoval přístup na její sociální sítě a chtěl za jejich odemčení výpalné 700 dolarů. Gronager se tedy chopil toho, co umí nejlépe – začal pátrat. Z útočníka při konverzaci na WhatsApp vymohl pár detailů o jeho jiných útocích, čímž se dostal i ke starším bitcoinovým transakcím a k adresám jeho kryptoměnových účtů, které pro své akce využívá.

Gronager se ihned spojil s burzami, jež jsou klienty Chainalysis, aby tato konta zmrazily. Pak sice poslal výkupné, jenže věděl, že se k penězům obratem dostane, protože adresa, kam peníze směřovaly, byla tou dobou už zablokovaná. Aniž by o tom hacker věděl…